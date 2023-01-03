Украинские производители металла готовы к восстановлению инфраструктуры, главное – чтобы государство было патриотическим в своих закупках – СМИ

"По оценкам "Метинвест СМЦ", емкость рынка в натуральном выражении по итогам 2022 года снизилась на 55% и составила 2 млн тонн. В денежном выражении объем рынка упал меньше – на 46%. Снижение удалось сгладить за счет существенной девальвации гривны", – указывают аналитики.

Они подчеркивают, что у производителей есть возможность нарастить производство, так как после победы для восстановления инфраструктуры потребуется много металлопродукции, но уже сегодня понятно, что в рамках западных кредитов или грантов на восстановление международные партнеры будут настаивать на приобретении продукции своих компаний или предоставлять материальную помощь в виде готовой продукции, что никак не поможет отечественным производителям.

"Первые звоночки уже есть. "Укрзалізниця" подписала договор с французским производителем Saarstahl Rail о поставках рельсов. Финансирование будет осуществляться в рамках соглашения с правительством Франции. Кроме того, Кабмин одобрил проект соглашения со Швейцарией по гранту на приобретение рельсовых скреплений. Также был подписан меморандум между "Укравтодором" и французской компанией Matiere о поставках конструкций для мостов на сумму около €25 млн. В рамках восстановления разрушенной инфраструктуры Украина уже получила или получит мостовые конструкции из Чехии, Швеции и Норвегии", – перечисляет издание.

Таким образом, подчеркивают аналитики, украинские металлурги и производители металлоконструкций могут быть отстранены от выполнения программ восстановления страны, хотя им по силам изготовить все необходимые виды продукции.

"Украинские производители готовы к восстановлению инфраструктуры и поставок разной металлопродукции. Главное – чтобы государство было патриотическим в своих закупках и отстаивало интересы национальных производителей на внутреннем и внешнем рынках", – резюмирует портал.