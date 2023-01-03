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Украинские производители металла готовы к восстановлению инфраструктуры, главное – чтобы государство было патриотическим в своих закупках – СМИ

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Украинские производители готовы к восстановлению инфраструктуры и поставок металлопродукции, пишет GMK Center
Украинские производители готовы к восстановлению инфраструктуры и поставок металлопродукции, пишет GMK Center
Фото: depositphotos.com

Объемы потребления металла в Украине за год упали на 55% и составили 2 млн тонн, больше всего сократилось потребление в строительной отрасли и производстве металлоконструкций. В то же время Украина может нарастить производство в металлургической отрасли, если государство будет патриотическим в своих закупках. Об этом идет речь в аналитическом материале GMK Center.

"По оценкам "Метинвест СМЦ", емкость рынка в натуральном выражении по итогам 2022 года снизилась на 55% и составила 2 млн тонн. В денежном выражении объем рынка упал меньше – на 46%. Снижение удалось сгладить за счет существенной девальвации гривны", – указывают аналитики.

Они подчеркивают, что у производителей есть возможность нарастить производство, так как после победы для восстановления инфраструктуры потребуется много металлопродукции, но уже сегодня понятно, что в рамках западных кредитов или грантов на восстановление международные партнеры будут настаивать на приобретении продукции своих компаний или предоставлять материальную помощь в виде готовой продукции, что никак не поможет отечественным производителям.

"Первые звоночки уже есть. "Укрзалізниця" подписала договор с французским производителем Saarstahl Rail о поставках рельсов. Финансирование будет осуществляться в рамках соглашения с правительством Франции. Кроме того, Кабмин одобрил проект соглашения со Швейцарией по гранту на приобретение рельсовых скреплений. Также был подписан меморандум между "Укравтодором" и французской компанией Matiere о поставках конструкций для мостов на сумму около €25 млн. В рамках восстановления разрушенной инфраструктуры Украина уже получила или получит мостовые конструкции из Чехии, Швеции и Норвегии", – перечисляет издание.

Таким образом, подчеркивают аналитики, украинские металлурги и производители металлоконструкций могут быть отстранены от выполнения программ восстановления страны, хотя им по силам изготовить все необходимые виды продукции.

"Украинские производители готовы к восстановлению инфраструктуры и поставок разной металлопродукции. Главное – чтобы государство было патриотическим в своих закупках и отстаивало интересы национальных производителей на внутреннем и внешнем рынках", – резюмирует портал.

Контекст:

По информации GMK Center, наиболее пострадавшей от военной агрессии России отраслью Украины стал горно-металлургический комплекс, там зафиксированы падение производства на 70% и полная потеря 40% производственных мощностей.

Теги: Укрзалізниця, правительство, Укравтодор, металлургия, инфраструктура, Кабмин, восстановление, компании
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