Заводы Ахметова ежемесячно производят 16 тыс. бронежилетов для ВСУ – Емченко

Наталья Емченко: Многие фонды покупают экипировку, но у нас другая философия: производить и создавать кастомизированную продукцию Скриншот: KyivPost / YouTube

"Наша главная цель – победа. Что мы сейчас делаем для нее? Мы уже направили более 4,1 млрд грн на помощь ВСУ, на помощь нашим городам и на гуманитарную помощь всей Украине. Наши бизнесы работают. Мы выплачиваем зарплаты и стараемся сохранить рабочие места. Наши предприятия работают даже вблизи линии фронта. Металлургические комбинаты производят специальную сталь – это примерно 16 тыс. бронежилетов для наших солдат в месяц", – сказала Емченко.

Она отметила, что основной фокус для металлургического бизнеса Ахметова сейчас – это помощь украинской армии.

"Мы создали специальную инициативу "Стальной фронт", наша команда тесно сотрудничает с ВСУ, чтобы понимать потребности военных и производить продукцию соответственно. Многие фонды покупают экипировку, но у нас другая философия: производить и создавать кастомизированную продукцию. В частности, мы изготовили специальные защитные капсулы, служащие жильем для наших бойцов на передовой зимой", – рассказала директор СКМ по связям с общественностью и коммуникациям.