Заводы Ахметова ежемесячно производят 16 тыс. бронежилетов для ВСУ – Емченко

"Наша главная цель – победа. Что мы сейчас делаем для нее? Мы уже направили более 4,1 млрд грн на помощь ВСУ, на помощь нашим городам и на гуманитарную помощь всей Украине. Наши бизнесы работают. Мы выплачиваем зарплаты и стараемся сохранить рабочие места. Наши предприятия работают даже вблизи линии фронта. Металлургические комбинаты производят специальную сталь – это примерно 16 тыс. бронежилетов для наших солдат в месяц", – сказала Емченко.
Она отметила, что основной фокус для металлургического бизнеса Ахметова сейчас – это помощь украинской армии.
"Мы создали специальную инициативу "Стальной фронт", наша команда тесно сотрудничает с ВСУ, чтобы понимать потребности военных и производить продукцию соответственно. Многие фонды покупают экипировку, но у нас другая философия: производить и создавать кастомизированную продукцию. В частности, мы изготовили специальные защитные капсулы, служащие жильем для наших бойцов на передовой зимой", – рассказала директор СКМ по связям с общественностью и коммуникациям.
Предприятия СКМ переведены на военный режим работы, они обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование.
Группа "Метинвест" передала на передовую уже 51 мобильное укрытие, сделанное из волнистой стали, которое при правильной установке может выдержать артиллерийский обстрел. Также "Метинвест" приступил к изготовлению специальных бронированных щитов, которые способны защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками.