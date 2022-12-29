ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Заводы Ахметова ежемесячно производят 16 тыс. бронежилетов для ВСУ – Емченко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Наталья Емченко: Многие фонды покупают экипировку, но у нас другая философия: производить и создавать кастомизированную продукцию
Наталья Емченко: Многие фонды покупают экипировку, но у нас другая философия: производить и создавать кастомизированную продукцию
Скриншот: KyivPost / YouTube

Все предприятия бизнесмена Рината Ахметова сегодня работают ради победы Украины, передав в поддержку ВСУ и на гуманитарную помощь 4,1 млрд грн, сообщила директор по связям с общественностью и коммуникациям инвестиционной компании СКМ Наталья Емченко в интервью изданию Kyiv Post. Запись беседы опубликована на YouTube-канале издания.

"Наша главная цель – победа. Что мы сейчас делаем для нее? Мы уже направили более 4,1 млрд грн на помощь ВСУ, на помощь нашим городам и на гуманитарную помощь всей Украине. Наши бизнесы работают. Мы выплачиваем зарплаты и стараемся сохранить рабочие места. Наши предприятия работают даже вблизи линии фронта. Металлургические комбинаты производят специальную сталь – это примерно 16 тыс. бронежилетов для наших солдат в месяц", – сказала Емченко.

Она отметила, что основной фокус для металлургического бизнеса Ахметова сейчас – это помощь украинской армии.

"Мы создали специальную инициативу "Стальной фронт", наша команда тесно сотрудничает с ВСУ, чтобы понимать потребности военных и производить продукцию соответственно. Многие фонды покупают экипировку, но у нас другая философия: производить и создавать кастомизированную продукцию. В частности, мы изготовили специальные защитные капсулы, служащие жильем для наших бойцов на передовой зимой", – рассказала директор СКМ по связям с общественностью и коммуникациям.

Контекст:

Предприятия СКМ переведены на военный режим работы, они обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование.

Группа "Метинвест" передала на передовую уже 51 мобильное укрытие, сделанное из волнистой стали, которое при правильной установке может выдержать артиллерийский обстрел. Также "Метинвест" приступил к изготовлению специальных бронированных щитов, которые способны защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками.

Теги: Ринат Ахметов, СКМ, бизнес, военные, Метинвест, помощь, бронежилеты, экипировка, металлургия, ВСУ, Наталья Емченко, тепловизор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"С похуданием явный перебор". В сети обсуждают новое фото Тины Кароль в топе на тонких бретельках
"С похуданием явный перебор". В сети обсуждают новое фото Тины Кароль в топе на тонких бретельках
"Не случайно". В Москве сосулька упала генералу на голову. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Видео
"Не случайно". В Москве сосулька упала генералу на голову. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Видео
Суханов будет вести новое шоу на канале "1+1"
Суханов будет вести новое шоу на канале "1+1"
"Возвращения к развлекательному телевидению не будет никогда". Притула объявил о завершении карьеры телеведущего
"Возвращения к развлекательному телевидению не будет никогда". Притула объявил о завершении карьеры телеведущего
Жадан награжден медалью за содействие ВСУ
Жадан награжден медалью за содействие ВСУ
Ясинский показал 19-летнюю дочь, которая прилетела из США в Украину и встретила свой день рождения в укрытии
Ясинский показал 19-летнюю дочь, которая прилетела из США в Украину и встретила свой день рождения в укрытии
Крупин исполнил гимн Украины на скрипке. Видео
Крупин исполнил гимн Украины на скрипке. Видео
Притула о брате, который участвовал в освобождении Ирпеня: Когда они вышли, это был человек с черным лицом. И не потому, что оно было грязным
Притула о брате, который участвовал в освобождении Ирпеня: Когда они вышли, это был человек с черным лицом. И не потому, что оно было грязным
"Жизнь – это движение". 48-летняя экс-жена мэра Киева Кличко сделала селфи после пробежки
"Жизнь – это движение". 48-летняя экс-жена мэра Киева Кличко сделала селфи после пробежки
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье
"Скоро у вас не только кролик будет из навоза, а и телефоны, еда, машины". В РФ из навоза слепили скульптуру – символ 2023 года
"Скоро у вас не только кролик будет из навоза, а и телефоны, еда, машины". В РФ из навоза слепили скульптуру – символ 2023 года
"Пройдет эта тяжелая зима, и вы вернетесь домой". Tarabarova вывезла из Херсона своих родителей и призвала жителей города эвакуироваться
"Пройдет эта тяжелая зима, и вы вернетесь домой". Tarabarova вывезла из Херсона своих родителей и призвала жителей города эвакуироваться
Пес Патрон стал героем приключенческого мультсериала. Видео
Пес Патрон стал героем приключенческого мультсериала. Видео
Сумская, Денисенко, Тринчер, Огневич и другие. В Киеве состоялся показ украинской комедии "Сусідка" с Мишиной и Гордоном. Фото
Сумская, Денисенко, Тринчер, Огневич и другие. В Киеве состоялся показ украинской комедии "Сусідка" с Мишиной и Гордоном. Фото
"Любовь – не сахар". Коляденко обратился к Билык, с которой вместе уехал за границу
"Любовь – не сахар". Коляденко обратился к Билык, с которой вместе уехал за границу
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского"
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки (106224)
2
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке (101716)
3
"Все, что было до, – была не любовь". 44-летняя Маляр рассказала о знакомстве с будущим мужем, которого встретила в 27 лет (89519)
4
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео (47611)
5
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского" (41799)
6
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель (38622)
7
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину (38556)
8
"Сексуальность аж прет через фото", "Держите меня семеро". Квиткова устроила фотосессию в боди (33193)
 
 
 
 