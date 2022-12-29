Россия как террористическое государство должна быть привлечена к ответственности – СКМ Ахметова

Директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко: Российская империя должна ответить за каждое преступление, совершенное в Украине, против Украины и украинцев Скриншот: KyivPost / YouTube

"Российская империя должна ответить за каждое преступление, совершенное в Украине, против Украины и украинцев. Любое преступление должно быть наказано. Россия как террористическое государство должна быть привлечена к ответственности", – отметила Емченко.

По ее словам, нынешняя агрессия России стала возможной в том числе потому, что она избежала ответственности за войны в Чечне, Грузии, Сирии, Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

"Именно поэтому наш владелец Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека. Дело касается в первую очередь восстановления справедливости и того, что Россия должна отвечать за свои преступления. Хотя, безусловно, инструментом правосудия должны стать в том числе финансовые компенсации", – отметила Наталья Емченко.