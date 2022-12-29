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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия как террористическое государство должна быть привлечена к ответственности – СКМ Ахметова

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Директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко: Российская империя должна ответить за каждое преступление, совершенное в Украине, против Украины и украинцев
Директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко: Российская империя должна ответить за каждое преступление, совершенное в Украине, против Украины и украинцев
Скриншот: KyivPost / YouTube

Россия как террористическое государство должна быть привлечена к ответственности и заплатить в полной мере за развязанную против Украины войну. Об этом заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям инвестиционной компании Рината Ахметова СКМ Наталья Емченко в интервью изданию Kyiv Post. Запись беседы опубликована на YouTube-канале издания.

"Российская империя должна ответить за каждое преступление, совершенное в Украине, против Украины и украинцев. Любое преступление должно быть наказано. Россия как террористическое государство должна быть привлечена к ответственности", – отметила Емченко.

По ее словам, нынешняя агрессия России стала возможной в том числе потому, что она избежала ответственности за войны в Чечне, Грузии, Сирии, Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

"Именно поэтому наш владелец Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека. Дело касается в первую очередь восстановления справедливости и того, что Россия должна отвечать за свои преступления. Хотя, безусловно, инструментом правосудия должны стать в том числе финансовые компенсации", – отметила Наталья Емченко.

Контекст:

16 предприятий группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского в октябре подали иски в Европейский суд по правам человека против России: они требуют привлечения ее к ответственности за разрушения, причиненные ею активам группы, и справедливой компенсации за ущерб, причиненный российской агрессией. Еще более 10 предприятий группы подадут аналогичные иски до конца года. В июне аналогичный иск подал Ахметов.

Теги: Россия, Ринат Ахметов, Украина, инвестиции, СКМ, агрессия, террористы, преступление, ущерб, активы, Европейский суд, разрушения, иск, компенсация, Наталья Емченко, восстановление
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