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Forbes оценил состояние 20 богатейших украинцев: Ахметов потерял $9,3 млрд, Порошенко не вошел в топ-10, Коломойского совсем не включили в рейтинг

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Ахметов сохранил первое место в списке богатейших украинцев
Ахметов сохранил первое место в списке богатейших украинцев
Фото: ЕРА

Украинская редакция Forbes 27 декабря выпустила "рейтинг военного времени" – в нем оценивают состояние 20 богатейших украинцев.

В этом году издание решило оценить только состояние 20 самых богатых украинцев, отказавшись от привычного формата.

"Для всех остальных героев наших предыдущих рейтингов ограничиваемся краткой справкой. В общей сложности мы проанализировали положение дел у 129 украинских бизнесменов, которые попадали в рейтинг самых богатых в прошлые два года", – говорится в статье. 

Цель рейтинга – проанализировать, как обстоят дела у крупного бизнеса, и понять, как самые богатые украинцы и их компании пережили этот год. По оценке Forbes, двадцатка богатейших в этом году потеряла более $20 млрд, их совокупное состояние упало до $22,5 млрд.

Так, первое место в рейтинге по-прежнему занимает Ринат Ахметов, но его состояние сократилось с $13,7 млрд до $4,4 млрд. Он потерял $9,3 млрд – больше всех среди украинских топ-бизнесменов. В Мариуполе бизнес Ахметова потерял два главных завода – "Азовсталь" и комбинат имени Ильича. Эти два предприятия в период до полномасштабного вторжения производили 8,6 млн тонн, или 90%, стали всей группы, их доля в украинской металлургии составляла 40%. 

На втором и третьем местах – основатели компании Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко (состояние каждого, по оценке Forbes сократилось с $4 млрд до $2,3 млрд. 

"Впервые в истории рейтингов богатейших украинцев Forbes в тройке лидеров оказались не представители сырьевой экономики, а владельцы глобальной продуктовой IТ-компании", – так описывает их попадание в топ издание. Forbes отмечает, что Литвин и Шевченко шли к этому более 12 лет, основав бизнес в 2009 году. Им удалось создать "новую категорию бизнеса и стать в ней безоговорочным лидером", пишет СМИ. 

Далее в рейтинге идут: 

  • Виктор Пинчук (металлургия, недвижимость; "Интерпайп") – $2,2 млрд;
  • Константин Жеваго (металлургия; Ferrexpo) – $1,4 млрд;
  • Александр и Галина Гереги (розничная торговля, агропромышленный комплекс; "Эпицентр К") – $1,2 млрд;
  • Влад Яценко (IT, финтех; Revolut) – $1,1 млрд;
  • Вадим Новинский (металлургия, топливно-энергетический комплекс; "Смарт-Холдинг") – $1 млрд;
  • Геннадий Боголюбов (топливно-энергетический комплекс, инвестиции; группа "Приват") – $1 млрд;
  • Сергей Тигипко (машиностроение, финансы; ТАС, "Универсал Банк") – $870 млн.

В топ-20 вошел, но не попал в первую десятку пятый президент Украины, нардеп от "Евросолидарности" Петр Порошенко (по данным Forbes, его состояние сократилось с $1,6 млрд до $730 млн), он занял 12-е место в рейтинге. 

В этот список не включен ряд бизнесменов, которые ранее входили в топ самых богатых. Как отмечает Forbes, если бы составляли традиционный рейтинг, они бы имели шансы попасть в него, но в военном топ-20 их нет по разным причинам, в том числе из-за потери гражданства или госизмены. 

Речь, в частности, об Игоре Коломойском (его состояние сократилось с $1,8 млрд до $850 млн, в список не включен по причине утраты гражданства), а также подозреваемых в госизмене Вячеславе Богуслаеве (его состояние оценили на 2020 год, это $125 млн, он находится под стражей, ряд активов арестован) и Викторе Медведчуке (точной оценки его активов на конец 2022 года тоже нет, Forbes приводит данные за 2021 год – это $620 млн, в этом году его обменяли на украинских военнопленных, а бизнес был арестован, "неприкосновенными для украинской фемиды", как пишет СМИ, остались лишь российские активы Медведчука, например Гавриковское нефтяное месторождение стоимостью $93 млн, которое он контролирует через жену). 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ринат Ахметов, Петр Порошенко, недвижимость, инвестиции, Галина Герега, Виктор Пинчук, Сергей Тигипко, экономика, бизнес, Вадим Новинский, Forbes, Азовсталь, Константин Жеваго, Смарт-Холдинг, Геннадий Боголюбов, активы, группа Приват, Ferrexpo, Максим Литвин
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