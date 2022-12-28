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"Метинвест" передал бойцам на передовую 7 тысяч термокомплектов на 12 млн грн

Для удобства хранения и транспортировки все вещи упакованы в рюкзак
Для удобства хранения и транспортировки все вещи упакованы в рюкзак
Фото: metinvest.media

Компания Метинвест направила бойцам 7 тысяч комплектов зимних вещей, каждый комплект состоит из нательного термобелья, термоносков, теплой балаклавы, перчаток на флисе и фольгированных стелек, сообщили 27 декабря в пресс-службе.

Для удобства хранения и транспортировки все вещи упакованы в рюкзак. На закупку термоодежды компания направила около 12 млн грн.

"Сегодня более 7000 сотрудников "Метинвеста" в составе разных военных подразделений освобождают нашу землю от оккупантов. Группа "Метинвест" является их опорой в этом деле. Компания присоединилась к милитарной инициативе "Стальной Фронт" Рината Ахметовв, чтобы обеспечить украинских защитников бронежилетами, касками, тепловизорами, дронами, техникой, горючим, укрытиями. А с наступлением холодов мы приобрели для всех мобилизованных сотрудников теплые вещи, крайне необходимые на фронте в зимний период. Мы преклоняемся перед силой, мужеством и патриотизмом наших защитников. Благодаря таким героям, как они, нас определенно ждет победа", – отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Контекст:

Предприятия СКМ переведены на военный режим работы, обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование.

Помимо производства мобильных укрытий для украинских военных, "Метинвест" приступил к изготовлению специальных бронированных щитов, которые способны защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками.

С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 4,1 млрд грн.

Теги: военные, Метинвест, помощь, ВСУ, Юрий Рыженков
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