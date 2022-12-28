"Метинвест" передал бойцам на передовую 7 тысяч термокомплектов на 12 млн грн

Для удобства хранения и транспортировки все вещи упакованы в рюкзак Фото: metinvest.media

Для удобства хранения и транспортировки все вещи упакованы в рюкзак. На закупку термоодежды компания направила около 12 млн грн.

"Сегодня более 7000 сотрудников "Метинвеста" в составе разных военных подразделений освобождают нашу землю от оккупантов. Группа "Метинвест" является их опорой в этом деле. Компания присоединилась к милитарной инициативе "Стальной Фронт" Рината Ахметовв, чтобы обеспечить украинских защитников бронежилетами, касками, тепловизорами, дронами, техникой, горючим, укрытиями. А с наступлением холодов мы приобрели для всех мобилизованных сотрудников теплые вещи, крайне необходимые на фронте в зимний период. Мы преклоняемся перед силой, мужеством и патриотизмом наших защитников. Благодаря таким героям, как они, нас определенно ждет победа", – отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.