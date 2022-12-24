Патронатная служба "Азова" получила 1,5 млн грн от побратима с "Азовстали"

"Патронатная служба искренне благодарит защитника Украины за высокую оценку нашей работы и ее поддержку. Это большая сумма, которая поможет закрыть многие потребности. Деньги мы потратим на лечение и реабилитацию бойцов полка "А.", освобожденных из плена, и на поддержку семей павших героев", – сказано в сообщении.

Контекст:

После освобождения Дианова из плена украинцы собрали на его лечение 23,4 млн грн, но все расходы по лечению и реабилитации защитника Мариуполя взял на себя ФК "Шахтер". После этого Дианов решил отдать собранные ему средства в помощь своим побратимам.

В ноябре первые 3 млн грн Дианов направил в Фонд поддержки семей защитников "Азовстали" для помощи детям погибших героев. По словам морпеха, эти деньги пойдут на помощь детям павших защитников "Азовстали".

Позже еще 1 млн он передал семьям погибших героев – защитников "Азовстали" и 1,7 млн грн на бионические протезы ветеранам.

21 сентября Дианов вернулся в Украину в результате обмена пленными. Кроме него, Украина освободила из российского плена 214 человек, в том числе 10 иностранцев.

Из плена морпех вернулся в тяжелом физическом состоянии: рука не срослась, в ней не хватало 4 см кости. Перед операцией военнослужащему необходимо было набрать вес – он потерял 40 кг, рассказывала его сестра. Морпех успешно перенес операцию на руке в США и планирует пройти реабилитацию с футбольным клубом Рината Ахметова "Шахтер".