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Патронатная служба "Азова" получила 1,5 млн грн от побратима с "Азовстали"

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Дианов успешно перенес операцию на руке в США
Дианов успешно перенес операцию на руке в США
Фото: Патронатна служба А. / Facebook

Украинский морпех Михаил Дианов передал на нужды патронатной службы полка "Азов" 1,5 млн грн. Об этом говорится на Facebook-странице службы.

"Патронатная служба искренне благодарит защитника Украины за высокую оценку нашей работы и ее поддержку. Это большая сумма, которая поможет закрыть многие потребности. Деньги мы потратим на лечение и реабилитацию бойцов полка "А.", освобожденных из плена, и на поддержку семей павших героев", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02fHY2n7uGbsrv763N2JbpTBaP4gZqcU5dfAB1wW8pmtSi1SFA9CS5gBZtnvCHXXBl&id=100086268322726

Контекст:

После освобождения Дианова из плена украинцы собрали на его лечение 23,4 млн грн, но все расходы по лечению и реабилитации защитника Мариуполя взял на себя ФК "Шахтер". После этого Дианов решил отдать собранные ему средства в помощь своим побратимам.

В ноябре первые 3 млн грн Дианов направил в Фонд поддержки семей защитников "Азовстали" для помощи детям погибших героев. По словам морпеха, эти деньги пойдут на помощь детям павших защитников "Азовстали".

Позже еще 1 млн он передал семьям погибших героев – защитников "Азовстали" и 1,7 млн грн на бионические протезы ветеранам.

21 сентября Дианов вернулся в Украину в результате обмена пленными. Кроме него, Украина освободила из российского плена 214 человек, в том числе 10 иностранцев.

Из плена морпех вернулся в тяжелом физическом состоянии: рука не срослась, в ней не хватало 4 см кости. Перед операцией военнослужащему необходимо было набрать вес – он потерял 40 кг, рассказывала его сестра. Морпех успешно перенес операцию на руке в США и планирует пройти реабилитацию с футбольным клубом Рината Ахметова "Шахтер".

Теги: полк Азов, помощь, Азовсталь, деньги, Михаил Дианов
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