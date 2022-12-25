В Кропивницком собрали 15 тонн макулатуры на русском языке, чтобы купить авто военным

Акция по сбору книг продолжалась с сентября по декабрь. Макулатуру горожане приносили в областной центр социально-психологической помощи и супермакеты, где были обустроены полки для сбора.
Собранные книги сдали в пункты приема макулатуры на сумму 50 тысяч гривен. Остальные деньги на автомобиль приложили благотворители – одна из сетей супермаркетов.
За 1700 долларов купили УАЗ, который заказали бойцы 57-й бригады, сказала инициатор сбора. По ее словам, военные просили самый просто автомобиль, чтобы его было легко чинить. Машину освятили и передали бойцам. 16 декабря она уехала в Бахмут. На ней будут перевозить военных, боеприпасы и запчасти.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
За сутки 24 декабря россияне нанесли пять ракетных и авиационный удар по Украине. Также они совершили более 90 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона, есть погибшие. Россияне пытаются наступать на трех направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России с начала полномасштабного военного вторжения в Украину 24 февраля, по данным на 25 декабря ориентировочно составили около 102050 человек.