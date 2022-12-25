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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кропивницком собрали 15 тонн макулатуры на русском языке, чтобы купить авто военным

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Украинцы несли в макулатуру русскоязычные книги
Украинцы несли в макулатуру русскоязычные книги
Фото: suspilne.media

В Кропивницком Кировоградской области собрали 15 тонн книг на русском языке, сдали их в пункты приема макулатуры, собранные деньги передали на покупку машины для военных. Об этом рассказала инициатор сбора Яна Ковалева, пишет Общественное 24 декабря.

Акция по сбору книг продолжалась с сентября по декабрь. Макулатуру горожане приносили в областной центр социально-психологической помощи и супермакеты, где были обустроены полки для сбора.

Собранные книги сдали в пункты приема макулатуры на сумму 50 тысяч гривен. Остальные деньги на автомобиль приложили благотворители – одна из сетей супермаркетов.

За 1700 долларов купили УАЗ, который заказали бойцы 57-й бригады, сказала инициатор сбора. По ее словам, военные просили самый просто автомобиль, чтобы его было легко чинить. Машину освятили и передали бойцам. 16 декабря она уехала в Бахмут. На ней будут перевозить военных, боеприпасы и запчасти. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

За сутки 24 декабря россияне нанесли пять ракетных и авиационный удар по Украине. Также они совершили более 90 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона, есть погибшие. Россияне пытаются наступать на трех направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России с начала полномасштабного военного вторжения в Украину 24 февраля, по данным на 25 декабря ориентировочно составили около 102050 человек

Теги: русский язык, помощь, книги, Кировоградская область, волонтеры, ВСУ, война России против Украины, Кропивницкий
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