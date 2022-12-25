В Кропивницком собрали 15 тонн макулатуры на русском языке, чтобы купить авто военным

Акция по сбору книг продолжалась с сентября по декабрь. Макулатуру горожане приносили в областной центр социально-психологической помощи и супермакеты, где были обустроены полки для сбора.

Собранные книги сдали в пункты приема макулатуры на сумму 50 тысяч гривен. Остальные деньги на автомобиль приложили благотворители – одна из сетей супермаркетов.

За 1700 долларов купили УАЗ, который заказали бойцы 57-й бригады, сказала инициатор сбора. По ее словам, военные просили самый просто автомобиль, чтобы его было легко чинить. Машину освятили и передали бойцам. 16 декабря она уехала в Бахмут. На ней будут перевозить военных, боеприпасы и запчасти.