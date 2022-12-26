"Метинвест" передал в прифронтовую Авдеевку медикаменты на 200 тыс. грн

В "Метинвесте" отметили, что помощь больница получает не первый раз Фото: metinvest.media

В "Метинвесте" отметили, что помощь больница получает не первый раз, необходимый перечень препаратов формируют медики самостоятельно, и обращаются в компанию. По словам медицинского директора Авдеевской ЦГБ Виталия Сытника, очередную помощь больница получила очень вовремя: в медучреждение обращается много пациентов, которым необходимы именно препараты от вирусных инфекций. Лекарства по необходимости будут выдавать местным жителям.

"Компания "Метинвест" много лет поддерживает медицинскую сферу Авдеевки. До полномасштабного вторжения мы помогали восстанавливать здания больницы, обновляли стационарные отделения, оснащали их специализированным оборудованием и мебелью. А в период пандемии выстроили автоматизированную систему снабжения кислородом и поставляли кислород на безвозмездной основе. Сейчас у нас новые вызовы и потребности – помогаем больнице с необходимыми медикаментами", – отметил и.о. генерального директора Авдеевского коксохима Юрий Кциненко.

Компания "Метивест" также передала очередной транш финансовой помощи в сумме 10 млн грн в поддержку медицинской сферы Кривого Рога. Всего медицинская программа компании охватывает пять городов – Запорожье, Кривой Рог, Авдеевка, Каменское и Покровск. Общее финансирование по этой программе уже достигло более 130 млн грн.