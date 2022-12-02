Пациенты с ВИЧ получили почти 210 тыс. курсов терапии за время войны – Минздрав

На начало 2022 года в Украине проживало 244 877 человек с ВИЧ Фото: depositphotos.com

С начала войны более 129 тыс. человек с ВИЧ оказались под угрозой прерывания лечения, отметили в Минздраве. Крупнейшая пациентская благотворительная организация (БО) "100% Жизни" разработала новые пути поставок лекарств и доставила в Украину 25,5 тонны препаратов. По информации министерства, $13 млн на лекарства выделила программа PEPFAR.

"Мы работаем над усовершенствованием нормативной документации, доступа врачей и пациентов к истории лечения с учетом перемещения как внутри страны, так и за ее пределами, созданием онлайн-сервисов для поиска лекарств. Мы благодарны партнерам за надежную поддержку государства и слаженную координацию на протяжении всего этого непростого периода. Война и ВИЧ – вызовы времени. Победим вместе!" – заявила заведующая отделом управления и противодействия ВИЧ-инфекции Центра общественного здоровья Лариса Гетьман.

Глава БО "100% Жизни" Дмитрий Шерембей назвал то, что удалось сделать общественным организациям и государству для пациентов с ВИЧ "самой большой и тихой операции по спасению украинцев во время войны".

"С первых дней войны, когда часть Украины была под оккупацией, наши активисты из региональных отделений БО "100% Жизнь" вместе с Минздравом организовали "дороги жизни" и доставляли пациентам АРВ-терапию на лодках, пешком или на велосипедах, преодолевая блокпосты и попадая под обстрелы россиян. Говоря на языке военного времени, сегодня упаковка лекарств для пациента с ВИЧ – это как бронежилет", – сказал Шерембей.

1 ноября, к Всемирному дню борьбы с ВИЧ/СПИД, возле мемориала "Красная лента" в Киеве прошла встреча представителей общественных организаций и Минздрава.

"Система здравоохранения работает, несмотря на беспрецедентные вызовы, вызванные российской террористической тактикой войны против гражданского населения. Пациенты с хроническими заболеваниями, зависящие от пожизненной терапии, такие как пациенты с ВИЧ, оказались в зоне двойных рисков", – заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Игорь Кузин.