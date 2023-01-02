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В Украине должна быть разработана программа возрождения горно-металлургического комплекса – "Укрцветмет"

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В горно-металлургическом комплексе зафиксировано падение производства на 70%
В горно-металлургическом комплексе зафиксировано падение производства на 70%
Фото: depositphotos.com

Государство должно сразу после окончания войны начать заниматься восстановлением горно-металлургического комплекса (ГМК), и уже сегодня нужно об этом думать, заявил в комментарии "Обозревателю" экс-замминистра промышленной политики, председатель совета директоров объединения "Укрцветмет" Сергей Грищенко.

"По итогам 11 месяцев 2022 года по рейтингу Всемирной сталеплавильной ассоциации Украина находится на 24-м месте в мире по объемам выплавки стали. Для понимания: в 2007 году, накануне масштабного мирового экономического кризиса, мы занимали седьмое место, то есть входили в первую десятку!" – отметил он.

По словам эксперта, причиной кризиса стала война – были разрушены комбинаты "Азовсталь" и имени Ильича в Мариуполе, производство вынужденно сократилось.

"Должна быть разработана "Программа возрождения горно-металлургического комплекса Украины", которая будет ориентироваться не просто на восстановление разрушенного войной, но и учитывать все новейшие достижения мировой металлургии, ориентироваться на мировые и европейские стандарты и выпуск высококачественной продукции. На многих предприятиях эти вопросы тем или иным образом успешно решались: проводилась работа по техническому перевооружению и модернизации, украинские ученые производили наработки. Это все нужно свести вместе", – сказал Грищенко.

Он убежден, что обеспечение металлом оборонно-промышленного комплекса – вопрос стратегической безопасности. Эксперт добавил, что необходимо создать специальный орган, который будет заниматься вопросами промышленности.

"Также для возрождения ГМК важно наличие соответствующего инвестиционного климата – для привлечения иностранных инвестиций в обновление, техническое перевооружение и модернизацию. Здесь необходимо разработать приоритетные направления инвестирования в возрождение ГМК и систему определенных гарантий и льгот потенциальным инвесторам со стороны государства", – сказал председатель совета директоров объединения "Укрцветмета". 

Контекст:

По информации GMK Center, наиболее пострадавшей от военной агрессии России отраслью Украины стал горно-металлургический комплекс, там зафиксировано падение производства на 70% и полная потеря 40% производственных мощностей.

Теги: инвестиции, война, промышленность, металлургия, восстановление
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