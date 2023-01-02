В Украине должна быть разработана программа возрождения горно-металлургического комплекса – "Укрцветмет"

"По итогам 11 месяцев 2022 года по рейтингу Всемирной сталеплавильной ассоциации Украина находится на 24-м месте в мире по объемам выплавки стали. Для понимания: в 2007 году, накануне масштабного мирового экономического кризиса, мы занимали седьмое место, то есть входили в первую десятку!" – отметил он.

По словам эксперта, причиной кризиса стала война – были разрушены комбинаты "Азовсталь" и имени Ильича в Мариуполе, производство вынужденно сократилось.

"Должна быть разработана "Программа возрождения горно-металлургического комплекса Украины", которая будет ориентироваться не просто на восстановление разрушенного войной, но и учитывать все новейшие достижения мировой металлургии, ориентироваться на мировые и европейские стандарты и выпуск высококачественной продукции. На многих предприятиях эти вопросы тем или иным образом успешно решались: проводилась работа по техническому перевооружению и модернизации, украинские ученые производили наработки. Это все нужно свести вместе", – сказал Грищенко.

Он убежден, что обеспечение металлом оборонно-промышленного комплекса – вопрос стратегической безопасности. Эксперт добавил, что необходимо создать специальный орган, который будет заниматься вопросами промышленности.

"Также для возрождения ГМК важно наличие соответствующего инвестиционного климата – для привлечения иностранных инвестиций в обновление, техническое перевооружение и модернизацию. Здесь необходимо разработать приоритетные направления инвестирования в возрождение ГМК и систему определенных гарантий и льгот потенциальным инвесторам со стороны государства", – сказал председатель совета директоров объединения "Укрцветмета".