НБУ и Минюст не смогли взыскать с Жеваго 1,5 млрд грн, так как не нашли его активы в Украине – расследование "Бизнес.Цензора"

"Государственный исполнитель описал и арестовал 9% уставного капитала фирмы "Ворскла Сталь", ей принадлежит только земельный участок для так и не построенного металлургического завода Жеваго. Стоимость этой доли Нацбанку неизвестна", – озвучили журналисты ответ НБУ.

В Нацбанке расследователям сообщили, что другие активы Жеваго на территории Украины не выявлены.

Как напоминает издание, в декабре 2019 года НБУ получил решение судов о взыскании с миллиардера 1,54 млрд грн – это задолженность по кредитам обанкротившегося банка "Финансы и кредит", по которым бизнесмен предоставил личное поручительство. В январе 2020 года Государственная исполнительная служба Минюста открыла производство о принудительном взыскании данных средств. Но эту сумму государство уже три года не может взыскать с миллиардера.

По информации "Бизнес.Цензора", у Нацбанка есть все необходимые финансовые инструменты для выявления соответствующих активов и сумм у резидентов Украины, например он может проводить мониторинг движения средств компании Жеваго Ferrexpo. Также НБУ может обратиться за взысканием зарубежных активов бизнесмена в суды соответствующих стран, но не делает этого, отметили авторы.

Журналисты считают, что эффективную юридическую работу через государственного исполнителя могло провести Министерство юстиции, но ведомство отказалось отвечать по существу на запрос редакции о том, взысканы ли средства, заявив о тайне исполнительного производства. На запрос "Бизнес.Цензора" ответил чиновник Минюста Иван Нещадим, в 2017 году входивший в топ самых оплачиваемых чиновников Украины с зарплатой в 1,5 млн грн в месяц, подчеркнули в издании.

Как отмечают авторы, за границей свои украинские активы Жеваго не скрывает. В отчете, зарегистрированном в Великобритании Ferrexpo, за первое полугодие 2022 года перечислены операции с компаниями, указанными как подконтрольные или связанные с бизнесменом. Среди них СК "Омега", "АвтоКрАЗ", "Ужгородский турбогаз", "Киевский судостроительно-судоремонтный завод", футбольный клуб "Ворскла", фармацевтическая корпорация "Артериум", "Кременчугмясо" и другие. Большинство этих активов в украинских реестрах имеют сложную структуру собственности, выводящую на офшорные компании и физических лиц, имеющих признаки номинальных владельцев. Журналисты заявили, что Ferrexpo за два последних года получила более $1,5 млрд чистой прибыли, значительную часть из них получил Жеваго, но отдал долг Украине на сумму менее $4 млн.

Жеваго с 2019 года продолжает находиться в розыске по делу Государственного бюро расследований о выводе $113 млн (сейчас около 4 млрд грн) из подконтрольного ему обанкротившегося банка "Финансы и кредит". Как утверждается в сюжете, "дело Жеваго уже больше трех лет топчется на месте. Никто через Интерпол в реальности беглеца-олигарха не ищет. Обществу скармливаются пиарные заявления".

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Видео: Цензор.НЕТ / YouTube