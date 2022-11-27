ГБР подозревает фармкомпанию Жеваго "Артериум" в работе в пользу России – СМИ

По информации СМИ, компания Жеваго "Артериум" работает в России с 2010 года и не ушла с российского рынка Фото: latifundist.com

"В рамках расследования уголовного производства следователи ГБР проводят обыски на предприятиях, связанных с бывшим народным депутатом Жеваго. Проверяется возможная причастность Жеваго и других подконтрольных ему лиц к коллаборационной деятельности, проверяется информация относительно работы его предприятий в интересах РФ", – рассказал инсайдер.

По его словам, речь идет о предприятиях корпорации "Артериум".

18 ноября агентство "Интерфакс-Украина" сообщало, что сотрудники Бюро экономической безопасности Украины проводят следственные действия на других предприятиях, связанных с Жеваго. Так, прошли обыски в административных и офисных зданиях двух горно-обогатительных комбинатов, которые подозреваются в умышленном занижении рентной платы за использование недр, что привело к недополучению госбюджетом 10 млрд грн.

По сведениям журналистов "Украинской правды", Жеваго, капитал которого оценивается в $2,4 млрд, сейчас находится в Монако. Там олигарха заметили на его яхте с названием "Z" стоимостью около $70 млн. Жеваго отказался менять название яхты или продавать ее.

По информации "Українських новин", "Артериум" работает в России с 2010 года.

"В портфель корпорации входят свыше 150 препаратов, до сих пор доступных в стране-агрессоре, включая препараты для борьбы с болезнями сердца. При этом фармкомпания пока так и не объявила о полной остановке бизнес-связей с Россией", – указывает агентство.