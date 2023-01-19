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Предложения Венгрии снять санкции с соратников Путина неприемлемы, санкции ЕС должны стать сильнее – Кулеба

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Кулеба призвал сделать новый пакет санкций ЕС более сильным и действенным
Кулеба призвал сделать новый пакет санкций ЕС более сильным и действенным
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал предложение Венгрии снять санкции с ряда приближенных к президенту РФ Владимиру Путину бизнесменов. Сообщение он опубликовал в Twitter 18 января.

"Предложения Венгрии снять санкции с девяти соратников Путина неприемлемы. 10-й пакет санкций ЕС должен сильнее ударить по РФ и ее военному бюджету: строгие санкции против индустрии ракет и беспилотников, физических лиц, энергетики, банков, СМИ и информационно-коммуникационных технологий, новые санкции против Ирана", – написал Кулеба.

О том, что правительство Венгрии вновь требует снять санкции с ряда россиян, семи приближенных к Путину бизнесменов и двух их родственников, сообщило 17 января  Radio Free Europe / Radio Liberty.

Издание отмечает, что в сентябре Венгрия уже пыталась вывести из-под санкций бизнесменов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, "но быстро отказалась от своих попыток под политическим давлением".

Теперь к ним добавились также сестра Усманова Гульбахор Исмаилова, миллиардер Михаил Фридман, магнат Дмитрий Мазепин и его сын, бывший пилот "Формулы 1" Никита Мазепин, а также Григорий Березкин и Вячеслав Моше Кантор.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, в декабре ЕС ввел девятый пакет санкций против России. По данным СМИ, Евросоюз хочет принять 10-й пакет санкций до февраля 2023 года.

Венгрия регулярно выступает против антироссийских санкций. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, он сказал, что Украина никогда не выиграет войну, потому что якобы российская армия имеет "асимметричное превосходство", а также заявлял, что Евросоюз "выстрелил себе в легкие", введя санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Он неоднократно заявлял, что санкции Евросоюза против России нужно пересмотреть.

Теги: Россия, Иран, санкции, Венгрия, Дмитрий Кулеба, олигархи, санкции против Ирана, война России против Украины, Евросоюз, ЕС, россияне
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