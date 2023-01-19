Предложения Венгрии снять санкции с соратников Путина неприемлемы, санкции ЕС должны стать сильнее – Кулеба

"Предложения Венгрии снять санкции с девяти соратников Путина неприемлемы. 10-й пакет санкций ЕС должен сильнее ударить по РФ и ее военному бюджету: строгие санкции против индустрии ракет и беспилотников, физических лиц, энергетики, банков, СМИ и информационно-коммуникационных технологий, новые санкции против Ирана", – написал Кулеба.

Пропозиції Угорщини зняти санкції з 9 соратників Путіна неприйнятні. Натомість 10-й пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по РФ та її воєнному бюджету: суворі санкції проти індустрії ракет і безпілотників, фізичних осіб, енергетики, банків, ЗМІ та ІКТ, нові санкції проти Ірану. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 18, 2023

О том, что правительство Венгрии вновь требует снять санкции с ряда россиян, семи приближенных к Путину бизнесменов и двух их родственников, сообщило 17 января Radio Free Europe / Radio Liberty.

Издание отмечает, что в сентябре Венгрия уже пыталась вывести из-под санкций бизнесменов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, "но быстро отказалась от своих попыток под политическим давлением".

Теперь к ним добавились также сестра Усманова Гульбахор Исмаилова, миллиардер Михаил Фридман, магнат Дмитрий Мазепин и его сын, бывший пилот "Формулы 1" Никита Мазепин, а также Григорий Березкин и Вячеслав Моше Кантор.