Через девять лет после аннексии российский "Сбербанк" собрался работать в оккупированном Крыму

По данным агентства, банк уже установил на полуострове первые банкоматы. В течение 2023 года обещают открыть отделения в крупных крымских городах.

"Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове", – говорится в комментарии банка.

"Интерфакс" отмечает, что сейчас на полуострове работает ограниченное количество банков и все они находятся под санкциями. Большие банки ранее не раз заявляли, что не готовы открываться на оккупированной территории из-за неминуемой угрозы введения жестких ограничений со стороны США и Евросоюза.

Сбербанк после начала полномасштабного вторжения России в Украину подпал под блокирующие санкции США. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка позже ввели и некоторые другие страны.