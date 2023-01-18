Через девять лет после аннексии российский "Сбербанк" собрался работать в оккупированном Крыму

По данным агентства, банк уже установил на полуострове первые банкоматы. В течение 2023 года обещают открыть отделения в крупных крымских городах.
"Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове", – говорится в комментарии банка.
"Интерфакс" отмечает, что сейчас на полуострове работает ограниченное количество банков и все они находятся под санкциями. Большие банки ранее не раз заявляли, что не готовы открываться на оккупированной территории из-за неминуемой угрозы введения жестких ограничений со стороны США и Евросоюза.
Сбербанк после начала полномасштабного вторжения России в Украину подпал под блокирующие санкции США. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка позже ввели и некоторые другие страны.
Контекст:
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
6 апреля 2022 года США ввели блокирующие санкции против нескольких российских банков, в том числе против "Сбербанка". На следующий день, 7 апреля, глава министерства финансов РФ Антон Силуанов разрешил банкам не выплачивать дивиденды за 2021 год. 14 июня "Сбербанк" был отключен от SWIFT, международной системы передачи финансовых сообщений.
30 июня решил не выплачивать акционерам дивиденды за 2021 год. Сразу после этого акции компании начали дешеветь. "Собрание утвердило рекомендации наблюдательного совета о нераспределении чистой прибыли "Сбербанка" за 2021 год и невыплате дивидендов по акциям. Рекомендации основаны на положениях дивидендной политики "Сбербанка" об учете факторов влияния на капитал и возможности иметь достаточный запас прочности", – говорится в пресс-релизе банка.
В июле 2022 года в седьмой пакет санкций Евросоюза вошла заморозка зарубежных активов "Сбербанка".