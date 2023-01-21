Резников об установке оккупантами систем ПВО на крышах в Москве: Это говорит о том, что их "специальная военная операция" идет по плану

"Это говорит о том, что их "специальная военная операция" идет по плану, если они уже начинают ставить системы обороны. Они создали командование обороны [оккупированного] Крыма, они создали Московский военный округ, чего они не делали еще со времен Второй мировой войны, то есть серьезно продвигаются в своей "операции". Так что начинают прятаться за своими системами обороны, а не нападения", – сказал министр.

Контекст:

Сообщения о том, что в Москве, в том числе в центре столицы РФ, а также возле резиденции президента Владимира Путина начали размещать системы ПВО, 19 января начали массово распространять российские СМИ и Telegram-каналы. Фотографии комплексов "Панцирь-С1" на крышах зданий стали базой для многочисленных мемов и фотожаб в соцсетях.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не смог прокомментировать сообщения о размещении ЗРК в Москве, переадресовав этот вопрос в минобороны РФ.

Агентство Bloomber сообщило, что российские власти развернули установки ПВО в Москве и ее окрестностях из-за опасений возможных ударов беспилотников.