На зданиях в центре Москвы и возле резиденции Путина появились системы ПВО. В Воздушных силах ВСУ прокомментировали: "Никакой паники нет"

ЗРК "Панцирь-С1" на здании министерства обороны России, вероятно, появился в конце прошлого года Фото: Военный Осведомитель / Telegram

Как сообщило издание The Moscow Times, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" были замечены на крышах здания министерства обороны на Фрунзенской набережной, а также некоего административного здания в Тетеринском переулке.

Telegram-канал Moscow calling 19 января опубликовал видео, как в Тетеринском переулке люди в военной форме с помощью крана поднимают ЗРК на крышу высотного здания.

Размещаются ли в этом здании какие-то государственные структуры, российские СМИ не уточнили. MSK1.RU сообщило, что в этом здании офисы, в частности, арендуют фотостудия и музыкальная студия. 19 января журналист издания увидел возле здания строительный кран, несколько "Уралов" с черными военными номерами и КамАЗы. По словам местных жителей, спецтехника находится там уже несколько дней.

Охранник здания сказал журналисту, что "военные ремонтируют крышу здания", и назвал происходящее "просто плановыми учениями".

Фотография с ЗРК на крыше главного здания министерства обороны в Москве появилась в Telegram-канале "Военный осведомитель" 19 января.

"Подобные мероприятия по размещению систем ПВО в городской черте столицы не проводились бы просто так, скорее всего, военные опасаются возможного удара", – предположил его автор.

Когда именно были установлены эти системы, не сообщается. Журналисты издания The Moscow Times предположили, что это произошло "в районе Нового года".

Фотографии, на которых можно рассмотреть ЗРК на крыше здания министерства обороны, россияне выкладывали в соцсетях еще в конце 2022-го – начале 2023 года.

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"Медуза" сообщила, что в начале этой недели в российских Telegram-каналах также появились фотографии зенитных ракетных комплексов С-400 в районе национального парка "Лосиный остров" и на опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии в Москве. Авторы Telegram-канала "Сирена" рассказали, что для создания площадки для зенитных ракетных комплексов в парке вырубили деревья.

20 января "Сирена" сообщила, что еще один комплекс ПВО местные жители увидели в 10 км от резиденции Путина в Ново-Огарево. Читатель передал каналу видео и сказал, что снял его еще 6 января. Предположительно, речь тоже идет о ЗРК "Панцирь-С1".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не смог прокомментировать сообщения о размещении ЗРК в Москве.

"Здесь я хочу вас полностью переадресовать все-таки в наше министерство обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности", – цитирует его "Интерфакс".

Министерство обороны России пока никак отреагировало на публикации в СМИ.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат считает, что если россияне поставили ЗРК на крышах административных зданий, значит, "чего-то они ожидают". Об этом он сказал в эфире телемарафона 19 января, запись опубликована на You-Tube-канале "Ми – Україна".

"Они уже ЗРК "Панцирь-С1" поставили на задние министерства обороны. Это уже вообще... Это как Иван-дурак на печи едет. В нормальных странах ставят модульные установки, которые могут автоматически сбивать воздушные цели, а они машины на колесной базе [поместили] на крыши домов огромными кранами. Ну что здесь удивляться? Выходят из ситуации как могут. "Никакой паники нет", – сказал Игнат.

Спикера попросили прокомментировать, насколько эффективен ЗРК "Панцирь-С1".

"Он небольшого радиуса действия. Это оружие, которое прежде всего должно быть эффективно против БПЛА, в частности ударных типов", – сказал он.

Размещение ЗРК на админзданиях в России активно комментируют в сети.

"Я правильно понимаю, что прямо сейчас россияне самостоятельно обнародуют местоположение ПВО в Москве почти с координатами? Значительно облегчая работу нашей разведке и одновременно превращая все эти дома в легитимную военную цель. И кто там прячется за гражданскими снова?" – написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Есть поговорка: некоторые врачи не любят свое лекарство", – написал в Twitter бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

There is a saying, some doctors do not like their own medicine https://t.co/ebmVvPRXsQ — Artis Pabriks (@Pabriks) January 19, 2023

"Будет смешно, когда 30-тонный "Панцирь" проломит кровлю, потому что криворукие инженеры в минобороны не в состоянии сосчитать нагрузку", – написал в Twitter активист из Санк-Петербурга Дмитрий Сухарев.

Будет смешно, когда 30-тонный Панцирь проломит кровлю потому что криворукие инженеры в Минобороны не в состоянии сосчитать нагрузку — Дмитрий Сухарев (@D_Suharev) January 19, 2023

OSINT-проект Oryx, комментируя последние снимки и видео из России, напомнил, что российские оккупанты в начале войны хотели захватить Киев за три дня.

"То, что россияне размещают системы ПВО на крышах московских зданий, показывает, что они на самом деле думают о войне", – отреагировал в Twitter американский историк Филлипс О’Брайен.

If anything, the Russian placing anti-air systems on the roofs of Moscow buildings reveals how they really think the war is going. https://t.co/z184xcG1KJ — Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) January 19, 2023

И несколько фотожаб.

"Возможно, это будет следующим шагом?" – спросили авторы платформы United24 Media, разместив фото Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве, окруженного ЗРК.