Фейгин: Три раза по аэропорту Энгельс Украина ударила. Пусть мне покажут эту российскую систему ПВО!

Фейгин: Если бы у Украины было больше ударных средств для атаки, то в лучшем случае процентов 20–30 бы сбивалось Фото: Иван Белецкий / Facebook

Фейгин выразил мнение, что взрывы на российских аэродромах, в частности в Энгельсе, – это "удары украинских Вооруженных сил и беспилотников", а также, возможно, работа ДРГ.

На вопрос, хорошая ли у России система ПВО, он ответил: "Да нет ее никакой. Ну как три раза Украина по Энгельсу ударила? Где эта система ПВО? Пусть мне ее покажут.

При этом, по его словам, в России "кичатся тем, чего у них нет".

"У нас территория большая. Мы же не можем ее всю закрыть. Как вы представляете? Что мы закроем всю территорию России? Мы не можем ее всю закрыть. Тем более, много средств передвинуто к линии фронта. Нету ничего", – привел он предполагаемые аргументы российских военных.

Он подчеркнул, что в один и тот же российский военный аэродром было несколько прилетов.

"Ну а сколько можно раз в Энгельс попадать? Ну просто интересно. То в рубку, то в самолеты, три погибло, тут четыре, тут летчики и пункт управления... Ну нет никакого ПВО. А где это ПВО? Ну, наверное, где-то оно есть, где-то оно срабатывает. Но соотношение не такое, как в Украине", – заявил юрист.

Он напомнил, что Украине уже поставляют западные средства ПВО, в частности IRIS-T и NASAMS.

"А какие средства-то у России? Собственные. Но их эффективность мы видим. Поэтому, если бы у Украины было больше ударных средств для атаки, то я думаю, в лучшем случае, дай бог, процентов 20–30 бы сбивалось. В лучшем случае. А остальное долетало бы до целей", – уверен Фейгин.

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