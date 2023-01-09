Фейгин: Три раза по аэропорту Энгельс Украина ударила. Пусть мне покажут эту российскую систему ПВО!

Фейгин выразил мнение, что взрывы на российских аэродромах, в частности в Энгельсе, – это "удары украинских Вооруженных сил и беспилотников", а также, возможно, работа ДРГ.
На вопрос, хорошая ли у России система ПВО, он ответил: "Да нет ее никакой. Ну как три раза Украина по Энгельсу ударила? Где эта система ПВО? Пусть мне ее покажут.
При этом, по его словам, в России "кичатся тем, чего у них нет".
"У нас территория большая. Мы же не можем ее всю закрыть. Как вы представляете? Что мы закроем всю территорию России? Мы не можем ее всю закрыть. Тем более, много средств передвинуто к линии фронта. Нету ничего", – привел он предполагаемые аргументы российских военных.
Он подчеркнул, что в один и тот же российский военный аэродром было несколько прилетов.
"Ну а сколько можно раз в Энгельс попадать? Ну просто интересно. То в рубку, то в самолеты, три погибло, тут четыре, тут летчики и пункт управления... Ну нет никакого ПВО. А где это ПВО? Ну, наверное, где-то оно есть, где-то оно срабатывает. Но соотношение не такое, как в Украине", – заявил юрист.
Он напомнил, что Украине уже поставляют западные средства ПВО, в частности IRIS-T и NASAMS.
"А какие средства-то у России? Собственные. Но их эффективность мы видим. Поэтому, если бы у Украины было больше ударных средств для атаки, то я думаю, в лучшем случае, дай бог, процентов 20–30 бы сбивалось. В лучшем случае. А остальное долетало бы до целей", – уверен Фейгин.
Утром 5 декабря 2022 года в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.
Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательства в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли.
На аэродроме под Рязанью в результате взрыва 5 декабря пострадали девять человек, трое из них погибли. По информации российских СМИ, в результате взрыва был поврежден бензовоз. Судя по фотографиям с места инцидента, повреждения получил как минимум один стратегический бомбардировщик.
В ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в Энгельсе снова были слышны взрывы. Российское госагентство ТАСС со ссылкой на минобороны РФ сообщило, что ПВО якобы сбила украинский беспилотник при подлете к аэродрому Энгельс-2. Погибло три человека, еще четверо получили ранения.
В Офисе президента Украины, комментируя взрывы в российском Энгельсе, допустили, что "таких эксцессов будет очень много". Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что взрывы в Энгельсе – это "последствия российской агрессии" в Украине. Он добавил, что после повторной атаки на авиабазу Россия передислоцировала стратегическую авиацию из Энгельса.
Взрывы на аэродроме в Энгельсе могут усложнить России организацию и реализацию ракетных ударов по энергообъектам Украины, писала The New York Тimes.