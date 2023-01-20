В Кремле решили усилить ПВО вокруг Москвы, побаиваясь возможных ударов беспилотников – СМИ

Об этом 20 января написало Bloomberg.

Сообщения о том, что в Москве, в том числе в центре столицы РФ, а также возле резиденции президента Владимира Путина начали размещать системы ПВО, 19 января начали массово распространять российские СМИ и Telegram-каналы. Фотографии комплексов "Панцирь-С1" на крышах зданий стали базой для многочисленных мемов и фотожаб в соцсетях.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не смог прокомментировать сообщения о размещении ЗРК в Москве, переадресовав этот вопрос в минобороны РФ.

Развертывание установок ПВО произошло после того, как в декабре 2022 года беспилотники нанесли удары по военным аэродромам в Саратове и Рязани (около 500 км от Москвы), сообщили Bloomberg официальные лица РФ на условиях анонимности.

По их словам, новые ЗРК должны дополнить существующие противоракетные системы вокруг Москвы.