В Кремле решили усилить ПВО вокруг Москвы, побаиваясь возможных ударов беспилотников – СМИ

Об этом 20 января написало Bloomberg.
Сообщения о том, что в Москве, в том числе в центре столицы РФ, а также возле резиденции президента Владимира Путина начали размещать системы ПВО, 19 января начали массово распространять российские СМИ и Telegram-каналы. Фотографии комплексов "Панцирь-С1" на крышах зданий стали базой для многочисленных мемов и фотожаб в соцсетях.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не смог прокомментировать сообщения о размещении ЗРК в Москве, переадресовав этот вопрос в минобороны РФ.
Развертывание установок ПВО произошло после того, как в декабре 2022 года беспилотники нанесли удары по военным аэродромам в Саратове и Рязани (около 500 км от Москвы), сообщили Bloomberg официальные лица РФ на условиях анонимности.
По их словам, новые ЗРК должны дополнить существующие противоракетные системы вокруг Москвы.
В декабре 2022 года в России произошло несколько взрывов на военных объектах, размещенных на удаленном от Украины расстоянии. 5 декабря взрывы прогремели на аэродроме Энгельс в Саратовской области и аэродроме Дягилево в Рязанской области. Энгельс находится в 750 км от границы с Украиной, Дягилево – в 500 км. Минобороны РФ заявило, что в результате атаки дронов трое военнослужащих погибли, четверо пострадали. Ведомство признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину.
Украина свою причастность к инцидентам не подтверждала. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы, заявил, что "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".
Журналисты Financial Times считают, что удары по аэродромам показали, что в РФ не осталось безопасных мест. Аналитики, опрошенные изданием, высказали мнение, что одним из долгосрочных результатов атак может стать рассредоточение Россией своих самолетов внутри страны, что поможет защитить их от новых ударов, но усложнит операции с их участием.
12 декабря стало известно, что впервые за 10 лет не состоится большая ежегодная пресс-конференция Путина. Позже российские СМИ сообщили, что президент России также отменил послание Федеральному собранию, которое по конституции он должен оглашать ежегодно. По информации источников The Moscow Times, Путин "лично и в последнюю минуту" отменил пресс-конференцию, так как спецслужбы не гарантировали ему, что смогут пресечь возможные удары Украины по территории РФ.
Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов ожидает, что удары по территории РФ продолжатся и будут происходить "глубже и глубже".