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В "Укроборонпроме" проинформировали об успешных испытаниях ударного дрона на 1 тыс. км

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Фрагмент фото нового украинского БПЛА "Укроборонпром" опубликовал 17 октября 2022 года
Фрагмент фото нового украинского БПЛА "Укроборонпром" опубликовал 17 октября 2022 года
Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

Украинский беспилотник с дальностью поражения более 1 тыс. км прошел успешные испытания, в том числе под действием РЭБ.

Об этом на 13 января на брифинге, который транслировался в YouTube "Укринформа", сообщила пресс-секретарь "Укроборонпрома" Наталья Сад.

"На сегодняшний день проект по разработке беспилотного летательного аппарата с дальностью поражения более 1 тыс. км и возможностью полезной нагрузки до 75 кг достиг такого этапа, когда о нем мы, к сожалению, говорить сейчас ничего не можем".

Украинские дроны-камикадзе, способные нести до 75 кг взрывчатки, после испытаний попадут к ВСУ в конце 2022 года, сообщали в начале ноября в "Укроборонпроме".

Контекст:

О совместной с Генштабом ВСУ программе развития беспилотных систем "Укроборонпром" сообщил 26 августа 2022 года. Она предусматривает сотрудничество с частными проектировщиками дронов для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях, заявил тогда концерн.

17 октября "Укроборонпром" опубликовал в Facebook фрагмент фото нового украинского БПЛА. "Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку", – написали в концерне.

2 ноября руководитель проектов "Укроборонпрома" Олег Болдырев заявил, что беспилотные летательные аппараты, разработанные украинскими конструкторами, скоро поступят в ВСУ.

4 декабря  "Укроборонпром" сообщил, что переходит к финальной стадии испытаний разработанного ударного беспилотника.

Министр обороны Украины Алексей Резников 8 декабря сообщил, что за месяц Минобороны приняло на вооружение семь видов украинских дронов.

Теги: Украина, Укроборонпром, вооружение, взрывчатка, беспилотники, ВСУ, брифинг, дрон-камикадзе
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