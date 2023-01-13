В "Укроборонпроме" проинформировали об успешных испытаниях ударного дрона на 1 тыс. км

Об этом на 13 января на брифинге, который транслировался в YouTube "Укринформа", сообщила пресс-секретарь "Укроборонпрома" Наталья Сад.
"На сегодняшний день проект по разработке беспилотного летательного аппарата с дальностью поражения более 1 тыс. км и возможностью полезной нагрузки до 75 кг достиг такого этапа, когда о нем мы, к сожалению, говорить сейчас ничего не можем".
Украинские дроны-камикадзе, способные нести до 75 кг взрывчатки, после испытаний попадут к ВСУ в конце 2022 года, сообщали в начале ноября в "Укроборонпроме".
О совместной с Генштабом ВСУ программе развития беспилотных систем "Укроборонпром" сообщил 26 августа 2022 года. Она предусматривает сотрудничество с частными проектировщиками дронов для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях, заявил тогда концерн.
17 октября "Укроборонпром" опубликовал в Facebook фрагмент фото нового украинского БПЛА. "Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку", – написали в концерне.
2 ноября руководитель проектов "Укроборонпрома" Олег Болдырев заявил, что беспилотные летательные аппараты, разработанные украинскими конструкторами, скоро поступят в ВСУ.
4 декабря "Укроборонпром" сообщил, что переходит к финальной стадии испытаний разработанного ударного беспилотника.
Министр обороны Украины Алексей Резников 8 декабря сообщил, что за месяц Минобороны приняло на вооружение семь видов украинских дронов.