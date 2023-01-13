В "Укроборонпроме" проинформировали об успешных испытаниях ударного дрона на 1 тыс. км

Об этом на 13 января на брифинге, который транслировался в YouTube "Укринформа", сообщила пресс-секретарь "Укроборонпрома" Наталья Сад.

"На сегодняшний день проект по разработке беспилотного летательного аппарата с дальностью поражения более 1 тыс. км и возможностью полезной нагрузки до 75 кг достиг такого этапа, когда о нем мы, к сожалению, говорить сейчас ничего не можем".

Украинские дроны-камикадзе, способные нести до 75 кг взрывчатки, после испытаний попадут к ВСУ в конце 2022 года, сообщали в начале ноября в "Укроборонпроме".