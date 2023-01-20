Подоляк задал вопросы Путину, Пескову и Лаврову по поводу систем ПВО на крышах зданий в центре Москвы

Подоляк троллит российскую верхушку после новостей о размещении средств ПВО на крышах в Москве Фото: president.gov.ua

"В Москве на крышах жилых домов размещают [системы] ПВО "Панцирь-С1". Два вопроса. Не хочет ли [глава МИД РФ Сергей] Лавров еще раз рассказать о международном гуманитарном праве и российской ПВО в жилых кварталах? Не хочет ли [президент РФ Владимир] Путин или [пресс-секретарь Кремля Дмитрий] Песков еще раз объяснить концепцию "трехдневной СВО [специальной военной операции]" и доказать, что "все по плану"?" – написал Подоляк.

У Москві на дахах житлових будинків розміщують ППО «Панцир-С1». Два питання:

1. Чи не хоче Лавров ще раз розповісти про міжнародне гуманітарне право й * ППО в житлових кварталах?

2. Чи не хоче Путін/Пєсков ще раз пояснити концепцію «триденної СВО» і довести, що «все за планом»? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 20, 2023

Лавров после удара ракеты оккупантов по жилому дому в Днепре, унесшего жизни 46 человек, попытался переложить ответственность на Украину, заявив, что якобы российская ракета Х-22 была сбита украинской системой ПВО, размещенной будто бы среди жилой застройки.

"Украинская противовоздушная оборона, вопреки всем законам ведения войны, вопреки международному гуманитарному праву, расположилась в жилых кварталах", – цитировало главу МИД РФ издание "Обозреватель".