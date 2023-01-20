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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк задал вопросы Путину, Пескову и Лаврову по поводу систем ПВО на крышах зданий в центре Москвы

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Подоляк троллит российскую верхушку после новостей о размещении средств ПВО на крышах в Москве
Подоляк троллит российскую верхушку после новостей о размещении средств ПВО на крышах в Москве
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 20 января в Twitter прокомментировал обнародованные в соцсетях и СМИ фотографии зенитных ракетных комплексов, размещенных в Москве, в том числе на крышах зданий в центре столицы страны-оккупанта.

"В Москве на крышах жилых домов размещают [системы] ПВО "Панцирь-С1". Два вопроса. Не хочет ли [глава МИД РФ Сергей] Лавров еще раз рассказать о международном гуманитарном праве и российской ПВО в жилых кварталах? Не хочет ли [президент РФ Владимир] Путин или [пресс-секретарь Кремля Дмитрий] Песков еще раз объяснить концепцию "трехдневной СВО [специальной военной операции]" и доказать, что "все по плану"?" – написал Подоляк.

Лавров после удара ракеты оккупантов по жилому дому в Днепре, унесшего жизни 46 человек, попытался переложить ответственность на Украину, заявив, что якобы российская ракета Х-22 была сбита украинской системой ПВО, размещенной будто бы среди жилой застройки.

"Украинская противовоздушная оборона, вопреки всем законам ведения войны, вопреки международному гуманитарному праву, расположилась в жилых кварталах", – цитировало главу МИД РФ издание "Обозреватель".

Контекст:

В Москве, в том числе в центре столицы РФ, начали размещать системы ПВО. Сообщения об этом российские СМИ и Telegram-каналы начали массово распространять 19 января. Фотографии комплексов "Панцирь-С1" на крышах зданий стали базой для многочисленных мемов и фотожаб в соцсетях.

Теги: Владимир Путин, Сергей Лавров, Москва, Дмитрий Песков, министерство обороны РФ, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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