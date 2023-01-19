"Мы шокированы". Европейский еврейский конгресс потребовал от Лаврова извинений за сравнение россиян с жертвами Холокоста

"Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, сделанным министром Лавровым, между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием и убийством 6 млн евреев во время Холокоста. Это искажение Холокоста на базовом уровне, и мы призываем Лаврова недвусмысленно извиниться и отозвать эти комментарии", – заявил президент EJC Ариэль Музикант.
В EJC обратили внимание, что Лавров уже не первый раз использует отсылки к Холокосту и Гитлеру.
"Это должно прекратиться. Поскольку в ближайшие дни мы отмечаем Международный день памяти жертв Холокоста (27 января. – "ГОРДОН"), день, когда Красная армия освободила Освенцим, память жертв Холокоста никогда не должна использоваться таким ужасающим образом", – резюмировал он.
Лавров 18 января заявил, что США "организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против России" якобы с целью "окончательного решения "русского вопроса".
"Так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", сейчас, если вы почитаете западных политиков [...], они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение", – сказал Лавров.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби посчитал слова главы МИД РФ "абсурдными" и "оскорбительными". Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал риторику Лаврова "опасной", отметив, что российский дипломат "манипулирует и лжет".
"Окончательное решение", как указано в электронной еврейской энциклопедии, – эвфемизм, введенный в оборот в нацистской Германии в годы Второй мировой войны, который обозначал план физического уничтожения евреев в Европе. Жертвами этого плана стали 6 млн евреев и представителей других меньшинств, отмечает Reuters.
Лавров и ранее делал заявления о Гитлере, которыми вызывал возмущение, например, в мае прошлого года он сравнил президента Украины Владимира Зеленского с лидером нацистской Германии, потому что тот "тоже имел еврейскую кровь". Это антисемитское высказывание возмутило Израиль и ФРГ. В Германии осудили высказывания Лаврова, Израиль потребовал извинений от него. Но в МИД РФ не извинились и назвали израильское заявление "антиисторическим". Впоследствии президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом извинился за слова Лаврова.