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"Мы шокированы". Европейский еврейский конгресс потребовал от Лаврова извинений за сравнение россиян с жертвами Холокоста

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Лавров в очередной раз затронул еврейскую тему в контексте развязанной Россией войны, чем возмутил евреев Европы
Лавров в очередной раз затронул еврейскую тему в контексте развязанной Россией войны, чем возмутил евреев Европы
Фото: EPA

Европейский еврейский конгресс (EJC) требует извинений от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сравнил россиян с евреями, а Запад – с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Соответствующее заявление опубликовано 19 января на сайте конгресса.

"Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, сделанным министром Лавровым, между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием и убийством 6 млн евреев во время Холокоста. Это искажение Холокоста на базовом уровне, и мы призываем Лаврова недвусмысленно извиниться и отозвать эти комментарии", – заявил президент EJC Ариэль Музикант.

В EJC обратили внимание, что Лавров уже не первый раз использует отсылки к Холокосту и Гитлеру. 

"Это должно прекратиться. Поскольку в ближайшие дни мы отмечаем Международный день памяти жертв Холокоста (27 января. – "ГОРДОН"), день, когда Красная армия освободила Освенцим, память жертв Холокоста никогда не должна использоваться таким ужасающим образом", – резюмировал он. 

Лавров 18 января заявил, что США "организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против России" якобы с целью "окончательного решения "русского вопроса". 

"Так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", сейчас, если вы почитаете западных политиков [...], они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение", – сказал Лавров.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби посчитал слова главы МИД РФ "абсурдными" и "оскорбительными". Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал риторику Лаврова "опасной", отметив, что российский дипломат "манипулирует и лжет".

Контекст:

"Окончательное решение", как указано в электронной еврейской энциклопедии, – эвфемизм, введенный в оборот в нацистской Германии в годы Второй мировой войны, который обозначал план физического уничтожения евреев в Европе. Жертвами этого плана стали 6 млн евреев и представителей других меньшинств, отмечает Reuters. 

Лавров и ранее делал заявления о Гитлере, которыми вызывал возмущение, например, в мае прошлого года он сравнил президента Украины Владимира Зеленского с лидером нацистской Германии, потому что тот "тоже имел еврейскую кровь". Это антисемитское высказывание возмутило Израиль и ФРГ. В Германии осудили высказывания Лаврова, Израиль потребовал извинений от него. Но в МИД РФ не извинились и назвали израильское заявление "антиисторическим". Впоследствии президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом извинился за слова Лаврова.

Теги: Россия, Украина, Израиль, Холокост, Сергей Лавров, антисемитизм, политика, евреи, Европа, война России против Украины, Джон Кирби, Михаил Подоляк, россияне
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