Лавров обвинил США в попытке "окончательно решить "русский вопрос" через Украину. Ему ответили в Киеве и Вашингтоне

Чем больше Лавров говорит, тем больше мир видит, как РФ искажает действительность и историю, подчеркнули в ОП Фото: ЕРА

Пропагандистское заявление Лаврова цитирует РБК.

Он сказал, что США "организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против России" с якобы целью "окончательного решения "русского вопроса".

"Так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", сейчас, если вы почитаете западных политиков [...] они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение", – сказал Лавров.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме в тот же день резко прокомментировал высказывание Лаврова, пишет Reuters.

Кирби возмутило, "как он [Лавров] посмел сравнить что-либо с Холокостом, что угодно, а тем более войну, которую они начали".

По словам Кирби, вчерашнее высказывание Лаврова "почти настолько абсурдно", что не стоит реакции. Но манера, в которой глава российского МИД попытался представить США "в терминах Гитлера и Холокоста", является оскорбительной, подчеркнул он.

Лавров манипулирует и лжет, подчеркнул советник Офиса президента Украина Михаил Подоляк в комментарии "Укринформу".

"Россия демонстрирует тотальное отрицание гуманизма и исторической правды. Делает это максимально агрессивно. Чем больше и объемнее Лавров говорит, тем больше гуманистический мир видит, как россияне искажают не только текущую действительность, но и известный исторический контекст. Имеет место демонстративная риторика классического кремлевского цинизма, безусловных манипуляций и пропагандистской лжи", – сказал он.

Советник главы ОП назвал опасной риторику Лаврова. Как пишет "Укринформ", Подоляк подчеркнул, что глава МИД РФ публично озвучил оскорбительную сентенцию о якобы праве России убивать украинцев, ложно ссылаясь на память о Холокосте и идеализируя преступления Гитлера во Второй мировой войне.

"Подчеркну фундаментальную суть происходящего. Это Россия намеренно нарушила международное право и разорвала территориальную целостность другой страны. Это Россия вторглась армией в Украину. Это Россия ведет безусловную и демонстративную геноцидную войну на нашей территории, целенаправленно нанося удары по нашим мирным жителям. Это Россия намеренно изолирует себя от остального демократического мира собственной ожесточенной агрессией и ужасными военными преступлениями в Украине. Это Россия идеально копирует модель поведения известного лидера нацистского режима середины прошлого века и его практики этнического геноцида, концентрационных лагерей, принудительной депортации", – резюмировал он.