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Лавров обвинил США в попытке "окончательно решить "русский вопрос" через Украину. Ему ответили в Киеве и Вашингтоне

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Чем больше Лавров говорит, тем больше мир видит, как РФ искажает действительность и историю, подчеркнули в ОП
Чем больше Лавров говорит, тем больше мир видит, как РФ искажает действительность и историю, подчеркнули в ОП
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что США объединяют Европу против России для "окончательного решения "русского вопроса" и сравнил действия Вашингтона с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Пропагандистское заявление Лаврова цитирует РБК.

Он сказал, что США "организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против России" с якобы целью "окончательного решения "русского вопроса". 

"Так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", сейчас, если вы почитаете западных политиков [...] они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение", – сказал Лавров.  

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме в тот же день резко прокомментировал высказывание Лаврова, пишет Reuters

Кирби возмутило, "как он [Лавров] посмел сравнить что-либо с Холокостом, что угодно, а тем более войну, которую они начали". 

По словам Кирби, вчерашнее высказывание Лаврова "почти настолько абсурдно", что не стоит реакции. Но манера, в которой глава российского МИД попытался представить США "в терминах Гитлера и Холокоста", является оскорбительной, подчеркнул он. 

Лавров манипулирует и лжет, подчеркнул советник Офиса президента Украина Михаил Подоляк в комментарии "Укринформу". 

"Россия демонстрирует тотальное отрицание гуманизма и исторической правды. Делает это максимально агрессивно. Чем больше и объемнее Лавров говорит, тем больше гуманистический мир видит, как россияне искажают не только текущую действительность, но и известный исторический контекст. Имеет место демонстративная риторика классического кремлевского цинизма, безусловных манипуляций и пропагандистской лжи", – сказал он. 

Советник главы ОП назвал опасной риторику Лаврова. Как пишет "Укринформ", Подоляк подчеркнул, что глава МИД РФ публично озвучил оскорбительную сентенцию о якобы праве России убивать украинцев, ложно ссылаясь на память о Холокосте и идеализируя преступления Гитлера во Второй мировой войне. 

"Подчеркну фундаментальную суть происходящего. Это Россия намеренно нарушила международное право и разорвала территориальную целостность другой страны. Это Россия вторглась армией в Украину. Это Россия ведет безусловную и демонстративную геноцидную войну на нашей территории, целенаправленно нанося удары по нашим мирным жителям. Это Россия намеренно изолирует себя от остального демократического мира собственной ожесточенной агрессией и ужасными военными преступлениями в Украине. Это Россия идеально копирует модель поведения известного лидера нацистского режима середины прошлого века и его практики этнического геноцида, концентрационных лагерей, принудительной депортации", – резюмировал он. 

Контекст:

"Окончательное решение", как указано в электронной еврейской энциклопедии, – эвфемизм, введенный в оборот в нацистской Германии в годы Второй мировой войны, который обозначал план физического уничтожения евреев в Европе. Жертвами этого плана стали 6 млн евреев и представителей других меньшинств, отмечает Reuters. 

Лавров и ранее делал заявления о Гитлере, которыми вызывал возмущение, например, в мае прошлого года он сравнил президента Украины Владимира Зеленского с лидером нацистской Германии, потому что тот "тоже имел еврейскую кровь". Это антисемитское высказывание возмутило Израиль. 

Теги: Россия, Германия, Украина, Холокост, Сергей Лавров, Кремль, геноцид, война России против Украины, Джон Кирби, Михаил Подоляк
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