"Не по-людски". Лавров рассказал, как в Швеции ему пришлось идти в гендерно-нейтральный туалет

"Извините меня за подробности, там я в перерыве заседания спросил, где туалет. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил: "А это для дам или для джентльменов?" Мне сказали: "У нас все общее". Я не поверил, но это действительно было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски", – рассказал он.
Лавров уточнил, что инцидент произошел во время саммита Совета глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в прошлом году.
Представители российской власти неоднократно высказывали возмущение рядом "западных ценностей". Негативное мнение, в частности, высказывалось об однополых браках, усыновлении детей однополыми семьями, признании множества гендеров.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что пока он занимает должность президента, в России не будут узаконены однополые семьи и не будет понятий "родитель №1" и "родитель №2", как на Западе. В последний раз, как сообщает ТАСС, он говорил об этом в сентябре 2022 года.