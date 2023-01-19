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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По уточненным данным, в результате ракетного удара РФ по дому в Днепре 14 января погибли 46 человек – ОВА

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Пропавшими без вести остаются 11 человек
Пропавшими без вести остаются 11 человек
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

По уточненным данным, жертвами ракетного удара России по многоэтажному жилому дому в Днепре 14 января погибли 46 человек. Об этом глава Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в Telegram.

"По уточненной информации, российская ракета, которая попала по днепровской многоэтажке, забрала 46 жизней. 11 человек еще не опознаны, столько же остаются пропавшими без вести. Опознание продолжается", – проинформировал он. 

80 человек получили ранения в результате атаки, 24 из них остаются в больницах под присмотром врачей, сообщил глава ОВА. Трое раненых – в тяжелом состоянии, среди них девятилетняя девочка. 

Контекст:

В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По состоянию на 18 января было известно 45 погибших в результате ракетного удара. Среди них – шестеро детей. Мэр Днепра Борис Филатов считает, что погибших будет более 50 и есть вероятность, что некоторые люди просто "испарились" во время взрыва из-за высокой температуры. 

Поисково-спасательная операция на месте удара продолжалась 69 часов и завершилась 17 января, из разрушенного дома спасли 39 человек, в том числе шестерых детей. 

По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

В Офисе генпрокурора отмечали, что эти ракеты чрезвычайно неточные: они могут отклоняться от курса на расстояние до сотен метров. Этот же тип ракет оккупанты использовали в Сергеевке Одесской области и в Кременчуге Полтавской области. По данным прокуратуры, их может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Днепр, раненые, Валентин Резниченко, война России против Украины, погибшие
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