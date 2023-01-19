По уточненным данным, в результате ракетного удара РФ по дому в Днепре 14 января погибли 46 человек – ОВА

"По уточненной информации, российская ракета, которая попала по днепровской многоэтажке, забрала 46 жизней. 11 человек еще не опознаны, столько же остаются пропавшими без вести. Опознание продолжается", – проинформировал он.

80 человек получили ранения в результате атаки, 24 из них остаются в больницах под присмотром врачей, сообщил глава ОВА. Трое раненых – в тяжелом состоянии, среди них девятилетняя девочка.