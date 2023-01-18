В России устраивают мемориалы в память о погибших при атаке по Днепру. В Москве людей задерживала полиция

Россияне несут цветы к украинским памятникам в своих городах Фото: Движение "Весна" / Telegram

Одному из задержанных вменяют мелкое хулиганство, его оставили в отделе полиции до утра. Что произошло с остальными задержанными, неизвестно.

На месте стихийного мемориала в Москве с 18 января дежурит полицейский автозак, сообщает SOTA.

Фото московского импровизированного мемориала опубликовало издание "Холод".

После задержаний у первого мемориала жители Москвы стали приносить цветы к памятнику поэту Тарасу Шевченко, сообщает "Весна". Также издание пишет, что в Екатеринбурге мемориал в память о погибших в Днепре появился у памятника жертвам политических репрессий.

В Санкт-Петербурге рядом с памятником Шевченко горожане свечами выложили слово "Днепр", пишет канал "Бумага: все о Петербурге".

В Краснодаре стихийный мемориал появился возле памятника Тарасу Шевченко, пишет телеканал "Дождь".