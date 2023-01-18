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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России устраивают мемориалы в память о погибших при атаке по Днепру. В Москве людей задерживала полиция

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Россияне несут цветы к украинским памятникам в своих городах
Россияне несут цветы к украинским памятникам в своих городах
Фото: Движение "Весна" / Telegram

В городах России стали появляться стихийные мемориалы в память о людях, погибших в результате российской атаки на украинский Днепр. По данным "ОВД-Инфо", в ночь на 18 января в Москве полицейские задержали четырех человек.

Одному из задержанных вменяют мелкое хулиганство, его оставили в отделе полиции до утра. Что произошло с остальными задержанными, неизвестно. 

На месте стихийного мемориала в Москве с 18 января дежурит полицейский автозак, сообщает SOTA

Фото московского импровизированного мемориала опубликовало издание "Холод".

После задержаний у первого мемориала жители Москвы стали приносить цветы к памятнику поэту Тарасу Шевченко, сообщает "Весна". Также издание пишет, что в Екатеринбурге мемориал в память о погибших в Днепре появился у памятника жертвам политических репрессий.

В Санкт-Петербурге рядом с памятником Шевченко горожане свечами выложили слово "Днепр", пишет канал "Бумага: все о Петербурге".

В Краснодаре стихийный мемориал появился возле памятника Тарасу Шевченко, пишет телеканал "Дождь".

Контекст:

В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома.

Известно о 45 погибших, среди них – шестеро детей. Мэр Днепра Борис Филатов считает, что жертв будет более 50 и есть вероятность, что некоторые люди просто "испарились" во время взрыва из-за высокой температуры. 

Поисково-спасательная операция на месте ракетного удара России по жилому дому в Днепре была завершена 17 января в 13.00, отмечали в ГСЧС. Она продолжалась 69 часов.

По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

В Офисе генпрокурора отмечали, что эти ракеты чрезвычайно неточные: они могут отклоняться от курса на расстояние до сотен метров. Этот же тип ракет оккупанты использовали в Сергеевке Одесской области и в Кременчуге Полтавской области. По данным прокуратуры, их может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

Теги: Россия, полиция, Днепр, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, задержание, погибшие
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