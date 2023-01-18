Устанавливаются виновные в ударе по Днепру, все завершится приговорами для российских убийц – Зеленский

Зеленский: Когда мы выгоним оккупантов с нашей земли, будет только вопросом времени, когда прозвучат приговоры для российских убийц Фото: president.gov.ua

"Сегодня завершилась спасательная операция в Днепре. 79 человек были ранены или травмированы этим российским ударом. В перечне погибших – 45 украинцев и украинок, среди них – шестеро детей, в том числе мальчик, которому было всего 11 месяцев... Маленькие дети и мирные люди для России – враги. Очевидно, это могло произойти только потому, что Россия превратилась во врага всего человечества", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто помогает Украине защищаться от террора, в частности, предоставляет средства ПВО.

Президент отметил также, что провел сегодня совещание с участием генпрокурора и министра внутренних дел по установлению виновных в ударе по Днепру.

"Каждый день становится больше фактической информации и юридических шагов нашего государства. А завершится все это приговорами для всех этих российских убийц... Когда мы выгоним оккупантов с нашей земли, будет только вопросом времени, когда вернется справедливость, когда прозвучат приговоры для российских убийц", – сказал Зеленский.



