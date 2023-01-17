В Москве у памятника Лесе Украинке появились цветы и свечи в память о жертвах российского ракетного удара в Днепре

По последним данным, под обломками дома погибли 40 человек Фото: Холод.Новости / Telegram

По информации издания, люди принесли цветы, игрушки и свечи к памятнику украинской писательнице и поэтессе Лесе Украинке. У подножия также поставили фотографию разрушенного дома в рамке.

По последним данным, которые 17 января обнародовал глава областной военной администрации Валентин Резниченко, в результате попадания ракеты в девятиэтажку на улице Победы в Днепре 40 человек погибли, ранены 79, среди них 16 детей, 25 пропали без вести.