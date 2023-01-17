В Москве у памятника Лесе Украинке появились цветы и свечи в память о жертвах российского ракетного удара в Днепре

По информации издания, люди принесли цветы, игрушки и свечи к памятнику украинской писательнице и поэтессе Лесе Украинке. У подножия также поставили фотографию разрушенного дома в рамке.
По последним данным, которые 17 января обнародовал глава областной военной администрации Валентин Резниченко, в результате попадания ракеты в девятиэтажку на улице Победы в Днепре 40 человек погибли, ранены 79, среди них 16 детей, 25 пропали без вести.
В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По предварительным данным, разрушены 72 квартиры и повреждены еще более 230, указали в ГСЧС.
По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.
В Офисе генпрокурора отмечали, что эти ракеты чрезвычайно неточные: они могут отклоняться от курса на расстояние до сотен метров. Этот же тип ракет оккупанты использовали в Сергеевке Одесской области и в Кременчуге Полтавской области. По данным прокуратуры, их может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.