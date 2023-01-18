В Днепре после удара российской ракеты без вести пропавшими остаются 17 человек. 12 тел и фрагментов тел не опознаны – ОВА

"Спасательная операция завершилась вчера. На текущий момент российская ракета отняла 45 жизней. 12 тел и фрагментов тел еще не идентифицированы. За текущие сутки опознали только троих человек. 17 человек остаются пропавшими без вести – разумеется, они могут быть среди тех, кого еще не опознали", – рассказала Бабаченко.
Она отметила, что количество раненых выросло до 80 человек – накануне вечером за медицинской помощью обратилась 80-летняя женщина. 25 человек остаются в больницах, среди них трое детей.
"Сиротами, по уточненной информации, остались трое детей – это брат и сестра, которые находятся в больнице. Но у них есть бабушка и дядя, и сейчас они оформляют опеку. И еще одна девочка четырех лет на момент взрыва находилась в гостях у бабушки, и сейчас бабушка оформляет опеку", – рассказала советница главы ОВА.
Она отметила, что ориентировочно в результате российской атаки без жилья остались около 400 человек.
"Из 18 подъездов этого дома четыре уже, скорее всего, не пригодны для жизни. Тем не менее это все установят эксперты, начиная с сегодняшнего дня они там работают. Будет экспертиза, и тогда станет понятно, больше или меньше квартир не пригодны для жизни", – подчеркнула Бабаченко.
По ее информации, в доме восстанавливают работу коммуникаций, на данный момент большинство подъездов уже со светом и отоплением.
"Пока что не могут, к сожалению, вернуть воду, потому что очень сильно повреждены коммуникации, но обещают, что через несколько дней, максимум к началу следующей недели вода уже будет в доме", – добавила Бабаченко.
В настоящее время известно о 45 погибших в результате ракетного удара РФ по Днепру, среди них – шесть детей. Мэр Днепра Борис Филатов считает, что жертв будет более 50, и есть вероятность, что некоторые люди просто "испарились" во время взрыва из-за высокой температуры.
Поисково-спасательная операция на месте ракетного удара России по жилому дому в Днепре была завершена в 13.00, отмечали в ГСЧС. Она продолжалась 69 часов.
Из разрушенного дома спасли 39 человек, в том числе шестерых детей. 79 человек (16 из них – дети) получили ранения, уточнили в ГСЧС.
В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома.
По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.
В Офисе генпрокурора отмечали, что эти ракеты чрезвычайно неточные: они могут отклоняться от курса на расстояние до сотен метров. Этот же тип ракет оккупанты использовали в Сергеевке Одесской области и в Кременчуге Полтавской области. По данным прокуратуры, их может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.