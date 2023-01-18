В Днепре после удара российской ракеты без вести пропавшими остаются 17 человек. 12 тел и фрагментов тел не опознаны – ОВА

"Спасательная операция завершилась вчера. На текущий момент российская ракета отняла 45 жизней. 12 тел и фрагментов тел еще не идентифицированы. За текущие сутки опознали только троих человек. 17 человек остаются пропавшими без вести – разумеется, они могут быть среди тех, кого еще не опознали", – рассказала Бабаченко.

Она отметила, что количество раненых выросло до 80 человек – накануне вечером за медицинской помощью обратилась 80-летняя женщина. 25 человек остаются в больницах, среди них трое детей.

"Сиротами, по уточненной информации, остались трое детей – это брат и сестра, которые находятся в больнице. Но у них есть бабушка и дядя, и сейчас они оформляют опеку. И еще одна девочка четырех лет на момент взрыва находилась в гостях у бабушки, и сейчас бабушка оформляет опеку", – рассказала советница главы ОВА.

Она отметила, что ориентировочно в результате российской атаки без жилья остались около 400 человек.

"Из 18 подъездов этого дома четыре уже, скорее всего, не пригодны для жизни. Тем не менее это все установят эксперты, начиная с сегодняшнего дня они там работают. Будет экспертиза, и тогда станет понятно, больше или меньше квартир не пригодны для жизни", – подчеркнула Бабаченко.

По ее информации, в доме восстанавливают работу коммуникаций, на данный момент большинство подъездов уже со светом и отоплением.

"Пока что не могут, к сожалению, вернуть воду, потому что очень сильно повреждены коммуникации, но обещают, что через несколько дней, максимум к началу следующей недели вода уже будет в доме", – добавила Бабаченко.

В настоящее время известно о 45 погибших в результате ракетного удара РФ по Днепру, среди них – шесть детей. Мэр Днепра Борис Филатов считает, что жертв будет более 50, и есть вероятность, что некоторые люди просто "испарились" во время взрыва из-за высокой температуры.

Поисково-спасательная операция на месте ракетного удара России по жилому дому в Днепре была завершена в 13.00, отмечали в ГСЧС. Она продолжалась 69 часов.

Из разрушенного дома спасли 39 человек, в том числе шестерых детей. 79 человек (16 из них – дети) получили ранения, уточнили в ГСЧС.