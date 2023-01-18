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В Москве задержали россиян, которые принесли цветы в память о погибших в Днепре – правозащитники

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К памятнику Украинки приезжала полиция
К памятнику Украинки приезжала полиция
Скриншот: SOTA / Twitter

17 января возле памятника Лесе Украинке на Украинском бульваре в Москве, где местные жители обустроили стихийный мемориал в память о погибших в результате ракетного удара РФ по Днепру, российские силовики задержали четырех человек. Об этом проинформировало правозащитное сообщество "ОВД-Инфо".

"Силовики задержали двух человек, которые возлагали цветы. Другие двое задержанных находились поблизости. Сейчас все четверо находятся в полицейской машине. Среди задержанных есть женщина, которая пришла возложить цветы вместе со своей собакой. Силовики силой посадили женщину в машину, а собаку оставили на улице", – говорится в сообщении.

Ссылаясь на очевидцев, правозащитники отметили, что "полицию вызвали активисты движения SERB, которые ранее приехали к мемориалу".

Издание SOTA опубликовало видео, как к памятнику приезжают полицейские, проверяют документы у находившихся там людей.

Контекст:

В результате российского ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома.

По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22. У ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

Поисково-спасательная операция на месте ракетного удара в Днепре была завершена днем 17 января. Она продолжалась 69 часов. В настоящее время известно о 45 погибших, среди них – шесть детей. 79 человек (16 из них – дети) получили ранения, уточнили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 13.30 17 января пропавшими без вести считались 20 человек (из них три ребенка), тела 15 погибших не идентифицированы. Жертв ракетного удара РФ по Днепру будет более 50, есть вероятность, что некоторые люди просто "испарились", считает мэр города Борис Филатов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, памятник, Москва, полиция, правозащитники, Днепр, мемориал, цветы, ракеты, задержание, ракета, погибшие, SERB, силовики, память, россияне
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