В Москве задержали россиян, которые принесли цветы в память о погибших в Днепре – правозащитники

"Силовики задержали двух человек, которые возлагали цветы. Другие двое задержанных находились поблизости. Сейчас все четверо находятся в полицейской машине. Среди задержанных есть женщина, которая пришла возложить цветы вместе со своей собакой. Силовики силой посадили женщину в машину, а собаку оставили на улице", – говорится в сообщении.

Ссылаясь на очевидцев, правозащитники отметили, что "полицию вызвали активисты движения SERB, которые ранее приехали к мемориалу".

Издание SOTA опубликовало видео, как к памятнику приезжают полицейские, проверяют документы у находившихся там людей.

К памятнику Лесе Украинке приехали два наряда полиции. У прохожих проверяют документы. Полицейский пока просто изучает мемориал, на котором количество цветов за день заметно увеличилось. pic.twitter.com/25JNXOX1dx — SOTA (@Sota_Vision) January 17, 2023