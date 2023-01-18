Бедняков выставил на аукцион футболку с автографом Пеле в поддержку детей, чьи родители погибли в Днепре после удара российской ракеты

О сборе средств в поддержку детей, которые потеряли родителей во время ракетного удара российскими оккупантами по жилому дому в Днепре, Бедняков написал 18 января в Instagram.
"Все деньги пойдут детям, которые потеряли родителей во время этого террористического акта", – написал ведущий.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома.
По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.
В настоящее время известно о 45 погибших в результате ракетного удара РФ по Днепру, среди них – шесть детей. Мэр Днепра Борис Филатов считает, что жертв будет более 50, и есть вероятность, что некоторые люди просто "испарились" во время взрыва из-за высокой температуры.
Поисково-спасательная операция на месте ракетного удара России по жилому дому в Днепре была завершена в 13.00, отмечали в ГСЧС. Она продолжалась 69 часов.
Из разрушенного дома спасли 39 человек, в том числе шестерых детей. 79 человек (16 из них – дети) получили ранения, уточнили в ГСЧС.