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18 января, 2023
 
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Бедняков выставил на аукцион футболку с автографом Пеле в поддержку детей, чьи родители погибли в Днепре после удара российской ракеты

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Бедняков: Все деньги пойдут детям, которые потеряли родителей во время этого террористического акта
Бедняков: Все деньги пойдут детям, которые потеряли родителей во время этого террористического акта
Фото: biedniakov / Instagram

Украинский ведущий и YouTube-блогер Андрей Бедняков выставил на благотворительный аукцион футболку с автографом бразильского футболиста Пеле, который умер 29 декабря 2022 года.

О сборе средств в поддержку детей, которые потеряли родителей во время ракетного удара российскими оккупантами по жилому дому в Днепре, Бедняков написал 18 января в Instagram.

"Все деньги пойдут детям, которые потеряли родителей во время этого террористического акта", – написал ведущий.

Контекст:

В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома.

По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

В настоящее время известно о 45 погибших в результате ракетного удара РФ по Днепру, среди них – шесть детей. Мэр Днепра Борис Филатов считает, что жертв будет более 50, и есть вероятность, что некоторые люди просто "испарились" во время взрыва из-за высокой температуры. 

Поисково-спасательная операция на месте ракетного удара России по жилому дому в Днепре была завершена в 13.00, отмечали в ГСЧС. Она продолжалась 69 часов.

Из разрушенного дома спасли 39 человек, в том числе шестерых детей. 79 человек (16 из них – дети) получили ранения, уточнили в ГСЧС.

Теги: Днепр, война России против Украины, ракеты, Андрей Бедняков, погибшие
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