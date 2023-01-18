Бедняков выставил на аукцион футболку с автографом Пеле в поддержку детей, чьи родители погибли в Днепре после удара российской ракеты

Бедняков: Все деньги пойдут детям, которые потеряли родителей во время этого террористического акта Фото: biedniakov / Instagram

О сборе средств в поддержку детей, которые потеряли родителей во время ракетного удара российскими оккупантами по жилому дому в Днепре, Бедняков написал 18 января в Instagram.

"Все деньги пойдут детям, которые потеряли родителей во время этого террористического акта", – написал ведущий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrii Biedniakov (@biedniakov)