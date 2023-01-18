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Фонд Рината Ахметова готов предоставить помощь в лечении и реабилитации всем пострадавшим от атаки РФ по дому в Днепре

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В настоящее время известно о 45 погибших, среди них шесть детей. 79 человек (16 из них дети) получили ранения
В настоящее время известно о 45 погибших, среди них – шесть детей. 79 человек (16 из них – дети) получили ранения
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим в результате попадания российской ракеты в многоэтажку в городе Днепр. Речь идет о помощи в лечении и последующей реабилитации, психологической помощи, а также гуманитарной – в виде наборов с самыми необходимыми продуктами питания. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе Фонда.

"Фонд уже вышел на связь с некоторыми из раненых и готов оказать помощь всем нуждающимся пострадавшим независимо от возраста и степени тяжести поражений. Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, вы можете обратиться в Фонд самостоятельно, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001. Это трагедия всей Украины, которую Фонд Рината Ахметова переживает вместе с днепрянами", – сказано в заявлении. 

Инфографика: akhmetovfoundation.org
Инфографика: akhmetovfoundation.org

Контекст:

В результате российского ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома.

По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22. У ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

Поисково-спасательная операция на месте ракетного удара в Днепре была завершена днем 17 января. Она продолжалась 69 часов. В настоящее время известно о 45 погибших, среди них – шесть детей. 79 человек (16 из них – дети) получили ранения, уточнили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 13.30 17 января пропавшими без вести считались 20 человек (из них три ребенка), тела 15 погибших не идентифицированы. Жертв ракетного удара РФ по Днепру будет более 50, есть вероятность, что некоторые люди просто "испарились", считает мэр города Борис Филатов.

Теги: Днепр, продукты, помощь, раненые, реабилитация, Фонд Рината Ахметова, жертвы, дети, лечение, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, ракета, погибшие, ранение, психолог
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