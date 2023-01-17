Целью удара России по Днепру, скорее всего, была Приднепровская ТЭС, но ракета перелетела и попала в жилой дом – Филатов

Такое мнение в интервью журналисту Василию Голованову, опубликованном на его YouTube-канале, высказал мэр города Борис Филатов.

"Они, скорее всего, стреляли по теплостанции [Приднепровской ТЭС], которая находится на обратной стороне реки [Днепр], но просто ракета Х-22, так называемая убийца авианосцев, – она просто выбирает в соответствии со своей системой наведения… наибольшую цель. Она просто чуть-чуть перелетела и попала не в теплостанцию, а в жилой дом", – сказал Филатов.

Приднепровская ТЭС мощностью 1765 МВт находится в Самарском районе Днепра, на левом берегу реки Днепр.

Контекст:

В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома.

По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

В Офисе генпрокурора отмечали, что эти ракеты чрезвычайно неточные: они могут отклоняться от курса на расстояние до сотен метров. Этот же тип ракет оккупанты использовали в Сергеевке Одесской области и в Кременчуге Полтавской области. По данным прокуратуры, их может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

Поисково-спасательная операция на месте ракетного удара России по жилому дому в Днепре была завершена 17 января в 13.00, отмечали в ГСЧС. Она продолжалась 69 часов. В настоящее время известно о 45-ти погибших в результате ракетного удара РФ по Днепру, среди них – шесть детей. Жертв ракетного удара РФ по Днепру будет более 50, есть вероятность, что некоторые люди просто "испарились", отметил Филатов.

Из разрушенного дома спасли 39 человек, в том числе шестерых детей. 79 человек (16 из них – дети) получили ранения, уточнили в ГСЧС. По состоянию на 13.30 17 января пропавшими без вести считаются 20 человек (из них три ребенка), тела 15 погибших не идентифицированы, проинформировали в полиции.