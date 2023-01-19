Подоляк назвал причину убийства агента ГУР, который помог сорвать планы РФ по захвату Киева

Об этом Подоляк рассказал в интервью Delfi, которое вышло 17 января.
"Он не был членом делегации. Потому что официально шесть членов в делегации, он к ним не имел отношения", – отметил Подоляк.
По словам Подоляка, Киреев консультировал украинскую сторону по военным вопросам.
"Он, грубо говоря, по одному из направлений – по направлению, касающихся военных столкновений как таковых. Он консультировал в этом направлении. Он не был членом делегации. Его убийство связано... Он имел отношение к Главному управлению разведки, а его убийство было связано с внутренним... Это же первые дни войны были, это было связано с тем, что не было единой координации между силовыми структурами. И там были некоторые претензии к нему с одной стороны, с другой не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате, это не связано с работой делегации и с переговорным процессом. Вот причина", – сказал он.
Подоляк подчеркнул, что убийство Киреева не связано с работой делегации Украины на переговорах и с самим переговорным процессом.
"Он не являлся агентом России, – добавил советник главы ОП. – Россия попыталась потом, конечно, подать, что "смотрите..." – ну, Россия же всегда любит создать ощущение двойственности, недосказанности, и Россия включилась в эту тему: "Смотрите, у нас там есть свои агенты, мы как-то пытаемся влиять", – учитывая, что в Украине конспирологические темы любят обсуждать. Но на самом деле делегация была очень скрупулезно подобрана, никаких пророссийских, мягко говоря, настроений не было".
Киреев присутствовал на переговорах делегаций Украины и России в Гомельской области 28 февраля 2022 года. Офис президента не указал его имя в списке участников делегации, однако на опубликованных российским агентство ТАСС и белорусским БЕЛТА фото его можно заметить со стороны украинской делегации.
5 марта "Украинская правда", ссылаясь на источники, написала, что Киреева застрелили во время задержания сотрудники СБУ. По словам собеседников издания, у спецслужбы "были четкие данные государственной измены Киреева, в том числе телефонные переговоры".
Вечером 5 марта Главное управление разведки Минобороны заявило в Facebook, что Киреев был разведчиком и погиб во время исполнения спецзадания. "Герои не погибают! Они живут, пока мы о них помним", – отметила пресс-служба ГУР в этом посте.
18 января 2023 года вышла статья The Wall Street Journal про Киреева. В ней в частности приводится комментарий начальника ГУР Кирилла Буданова о роли Киреева в отражении российской агрессии. Он, по словам Буданова, помог сорвать планы России по захвату Киева.