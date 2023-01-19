Подоляк назвал причину убийства агента ГУР, который помог сорвать планы РФ по захвату Киева

Об этом Подоляк рассказал в интервью Delfi, которое вышло 17 января.

"Он не был членом делегации. Потому что официально шесть членов в делегации, он к ним не имел отношения", – отметил Подоляк.

По словам Подоляка, Киреев консультировал украинскую сторону по военным вопросам.

"Он, грубо говоря, по одному из направлений – по направлению, касающихся военных столкновений как таковых. Он консультировал в этом направлении. Он не был членом делегации. Его убийство связано... Он имел отношение к Главному управлению разведки, а его убийство было связано с внутренним... Это же первые дни войны были, это было связано с тем, что не было единой координации между силовыми структурами. И там были некоторые претензии к нему с одной стороны, с другой не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате, это не связано с работой делегации и с переговорным процессом. Вот причина", – сказал он.

Подоляк подчеркнул, что убийство Киреева не связано с работой делегации Украины на переговорах и с самим переговорным процессом.

"Он не являлся агентом России, – добавил советник главы ОП. – Россия попыталась потом, конечно, подать, что "смотрите..." – ну, Россия же всегда любит создать ощущение двойственности, недосказанности, и Россия включилась в эту тему: "Смотрите, у нас там есть свои агенты, мы как-то пытаемся влиять", – учитывая, что в Украине конспирологические темы любят обсуждать. Но на самом деле делегация была очень скрупулезно подобрана, никаких пророссийских, мягко говоря, настроений не было".