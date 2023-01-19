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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк назвал причину убийства агента ГУР, который помог сорвать планы РФ по захвату Киева

Подоляк о Кирееве: Он не являлся агентом России
Подоляк о Кирееве: Он не являлся агентом России
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объясняет плохой координацией между силовыми ведомствами убийство в марте 2022 года Дениса Киреева – банкира, сотрудничавшего с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Об этом Подоляк рассказал в интервью Delfi, которое вышло 17 января. 

"Он не был членом делегации. Потому что официально шесть членов в делегации, он к ним не имел отношения", – отметил Подоляк. 

По словам Подоляка, Киреев консультировал украинскую сторону по военным вопросам. 

"Он, грубо говоря, по одному из направлений – по направлению, касающихся военных столкновений как таковых. Он консультировал в этом направлении. Он не был членом делегации. Его убийство связано... Он имел отношение к Главному управлению разведки, а его убийство было связано с внутренним... Это же первые дни войны были, это было связано с тем, что не было единой координации между силовыми структурами. И там были некоторые претензии к нему с одной стороны, с другой не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате, это не связано с работой делегации и с переговорным процессом. Вот причина", – сказал он. 

Подоляк подчеркнул, что убийство Киреева не связано с работой делегации Украины на переговорах и с самим переговорным процессом. 

"Он не являлся агентом России, – добавил советник главы ОП. – Россия попыталась потом, конечно, подать, что "смотрите..." – ну, Россия же всегда любит создать ощущение двойственности, недосказанности, и Россия включилась в эту тему: "Смотрите, у нас там есть свои агенты, мы как-то пытаемся влиять", – учитывая, что в Украине конспирологические темы любят обсуждать. Но на самом деле делегация была очень скрупулезно подобрана, никаких пророссийских, мягко говоря, настроений не было". 

Контекст:

Киреев присутствовал на переговорах делегаций Украины и России в Гомельской области 28 февраля 2022 года. Офис президента не указал его имя в списке участников делегации, однако на опубликованных российским агентство ТАСС и белорусским БЕЛТА  фото его можно заметить со стороны украинской делегации.

5 марта "Украинская правда", ссылаясь на источники, написала, что Киреева застрелили во время задержания сотрудники СБУ. По словам собеседников издания, у спецслужбы "были четкие данные государственной измены Киреева, в том числе телефонные переговоры".

Вечером 5 марта Главное управление разведки Минобороны заявило в Facebook, что Киреев был разведчиком и погиб во время исполнения спецзадания. "Герои не погибают! Они живут, пока мы о них помним", – отметила пресс-служба ГУР в этом посте. 

18 января 2023 года вышла статья The Wall Street Journal про Киреева. В ней в частности приводится комментарий начальника ГУР Кирилла Буданова о роли Киреева в отражении российской агрессии. Он, по словам Буданова, помог сорвать планы России по захвату Киева

Теги: СБУ, убийство, переговоры, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Михаил Подоляк
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