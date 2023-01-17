На Зеленского готовилось более 12 покушений с начала российского вторжения. Два из них помогли сорвать данные ЦРУ – Independent

Издание со ссылкой на неназванных украинских официальных лиц пишет, что Зеленский пережил более 12 покушений на его жизнь со стороны российских сил с начала войны в феврале 2022 года.
Писатель Крис Уиппл утверждает, что по крайней мере две из успешно предотвращенных покушений украинского лидера были связаны с разведывательными данными США, которыми поделился с Зеленским Бернс во время своего визита в Киев незадолго до вторжения, пишет Independent.
В готовящейся к изданию книге "Борьба за его жизнь: внутри Белого дома Джо Байдена", которую анонсирует Independent, Уиппл напоминает, что перед началом войны администрация Байдена начала регулярно раскрывать планы России журналистам и иностранным правительствам – тактика заключалось в том, чтобы при помощи огласки дать им отпор.
Однако Зеленский публично отвергал предупреждения официальных лиц США о том, что Москва вскоре начнет крупнейшее наземное вторжение с момента окончания Второй Мировой войны. Поэтому одной из задач Бернса было, по данным Уиппла, "проверить реальность", в которой существует Зеленский, так как его отношение к предупреждениям США было воспринято как "довольно необычное".
Кроме того, Байден поручил директору ЦРУ предоставить Зеленскому "точные детали российских заговоров", которые касались запланированного убийства украинского президента. Сообщается, что информация об угрозах жизни сразу привлекла внимание и "отрезвила" украинского президента.
Данные, как сказано в книге Уиппла, были настолько подробными, что помогли службе безопасности украинского лидера предотвратить два подготовленных Россией покушения на его жизнь.
The Times 4 марта писала, что на Зеленского в течение недели трижды покушались отряды убийц, но потерпели неудачу.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил в интервью "Украинской правде", которое вышло 9 марта, что попыток покушения на Зеленского, по его оценке, было больше 10.
20 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в Украину начали прибывать группы боевиков, связанных с владельцем ЧВК "Лига" ("Вагнер") Евгением Пригожиным (его называют "кремлевским поваром" и близким к президенту РФ Владимиру Путину человеком). По данным разведки, ключевые "мишени" наемников – Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В Кремле отрицают, что планировали убийство президента Украины.
В начале мая в интервью проекту 60 Мinutes австралийского телеканала Nine Network Зеленский заявил, что не считает чем-то "ужасным" покушения на его жизнь.
23 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский подтвердил, что его пытались убить много раз. Он заявил, что "достаточно философски" относится к покушениям, и сравнил происходящее с "Днем сурка"