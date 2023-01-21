Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали Германию немедленно передать Украине танки Leopard

Совместное заявление 21 января опубликовано в Twitter Урмаса Рейнсалу, Эдгарса Ринкевичса и Габриэлюса Ландсбергиса.

"Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard, – говорится в заявлении. – Это нужно, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе".

Главы МИД трех стран Балтии отметили, что Германия как "ведущая европейская держава" несет "особую ответственность в этом отношении".

Контекст:

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" 20 января будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозировал, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера

Заявление Писториуса раскритиковали в МИД Украины, призвав "очень быстро завершить этот обзор в ближайшие дни". "Это настоящая трагикомедия. Что вы должны проверить? Скажите, пожалуйста", – отреагировал замминистра Андрей Мельник.

О предоставлении Украине немецких танков Leopard с Писториусом "откровенно говорил" глава Минобороны Украины Алексей Резников в рамках восьмого "Рамштайна". После заседания Резников проинформировал о "прорыве" – украинские военные начнут обучение на Leopard.