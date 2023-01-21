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Байден об идее Польши с немецкими танками: Украина получит всю необходимую помощь

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Байдена спросили, поддерживает ли он инициативу Польши
Байдена спросили, поддерживает ли он инициативу Польши
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден 20 января пообещал, что Украина получит всю необходимую помощь для войны с российскими войсками. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста после мероприятия в Белом доме, сообщил CNN.

Один из репортеров выкрикнул вопрос, поддерживает ли президент США инициативу Польши о предоставлении Украине немецких танков Leopard 2.

Байден, как отмечает канал, ответил: "Украина получит всю необходимую помощь". 

Немецкие СМИ сообщали 18 января, что канцлер Германии Олаф Шольц обсуждал тему поставок танков в Украину с Байденом и заявил собеседнику, что Германия готова поставить в Украину танки Leopard 2, но только при условии, что США также предоставят Украине боевые танки Abrams

Министр обороны Германии Борис Писториус 19 января сказал, что ему о такой связи неизвестно.

20 января наличие подобного условия отрицал и глава Пентагона Ллойд Остин. 

"Я думаю, вы слышали, как министр обороны Германии сказал ранее сегодня, что нет никакой связи между предоставлением M1 [Abrams] и предоставлением Leopard, и я думаю, он выразился достаточно ясно", – сказал Остин на брифинге по итогам встречи союзников Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, цитату приводит сайт Пентагона.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. 

20 января  прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16, танки дальнобойные ракеты.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Президент Владимир Зеленский отметил, что восьмой "Рамштайн" укрепит стойкость Украины, "но за решение о современных танках придется еще побороться". 

Пока о предоставлении Украине основных танков западного образца объявила только Великобритания. Кроме того, в течение последней недели ряд стран объявили о пакетах помощи Украине, в них вошли артиллерия, бронетехника и системы ПВО, включая ЗРК Patriot.

Теги: США, Джо Байден, танки, война России против Украины, Борис Писториус, Ллойд Остин, Leopard
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