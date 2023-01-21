Байден об идее Польши с немецкими танками: Украина получит всю необходимую помощь

Один из репортеров выкрикнул вопрос, поддерживает ли президент США инициативу Польши о предоставлении Украине немецких танков Leopard 2.
Байден, как отмечает канал, ответил: "Украина получит всю необходимую помощь".
Немецкие СМИ сообщали 18 января, что канцлер Германии Олаф Шольц обсуждал тему поставок танков в Украину с Байденом и заявил собеседнику, что Германия готова поставить в Украину танки Leopard 2, но только при условии, что США также предоставят Украине боевые танки Abrams.
Министр обороны Германии Борис Писториус 19 января сказал, что ему о такой связи неизвестно.
20 января наличие подобного условия отрицал и глава Пентагона Ллойд Остин.
"Я думаю, вы слышали, как министр обороны Германии сказал ранее сегодня, что нет никакой связи между предоставлением M1 [Abrams] и предоставлением Leopard, и я думаю, он выразился достаточно ясно", – сказал Остин на брифинге по итогам встречи союзников Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, цитату приводит сайт Пентагона.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев.
20 января прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16, танки дальнобойные ракеты.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Президент Владимир Зеленский отметил, что восьмой "Рамштайн" укрепит стойкость Украины, "но за решение о современных танках придется еще побороться".
Пока о предоставлении Украине основных танков западного образца объявила только Великобритания. Кроме того, в течение последней недели ряд стран объявили о пакетах помощи Украине, в них вошли артиллерия, бронетехника и системы ПВО, включая ЗРК Patriot.