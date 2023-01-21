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Нидерланды намерены предоставить Украине две пусковые установки ЗРК Patriot

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Главы МИД и минобороны Нидерландов сообщили парламенту о намерении предоставить Украине две пусковые установки Patriot
Главы МИД и минобороны Нидерландов сообщили парламенту о намерении предоставить Украине две пусковые установки Patriot
Фото: ЕРА

Нидерланды предоставят Украине две пусковые установки ЗРК Patriot. Об этом говорится в письме министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен и главы внешнеполитического ведомства Вопке Хукстры, направленном в Палату представителей 20 января.

Согласно документу, правительство Нидерландов информирует парламент о решении передать Украине две пусковые установки и некоторое количество ракет к ним. 

Как отмечает NOS, у Нидерландов на вооружении три системы Patriot (есть еще четвертая, но она находится в резерве). 

Также в письме говорится, что нидерландские морские пехотинцы обучат 400 украинских военнослужащих в период с января по апрель в рамках операции Interflex, обучение будет проходить на территории Великобритании. 

Кроме того, в документе указано, что Нидерланды вместе с Чехией предоставят Украине 100 зенитных орудий, закупленных на коммерческой основе. 

Всего, согласно письму, правительство Нидерландов выделило к началу 2023 года €2,5 млрд на военную и гуманитарную помощь Украине. 

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о том, что Нидерланды намерены принять участие в поставках Украине систем ПВО Patriot, 17 января в США на встрече с президентом Джо Байденом.

Контекст:

США объявили о выделении Украине пакете военной помощи, в который впервые вошла батарея ЗРК Patriot, в день приезда Зеленского в Вашингтон 21 декабря 2022 года. 5 января 2023-го стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Нидерланды, военная техника, ПВО, ЗРК Patriot, Вопке Хукстра, Кайса Оллонгрен
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