Нидерланды намерены предоставить Украине две пусковые установки ЗРК Patriot

Главы МИД и минобороны Нидерландов сообщили парламенту о намерении предоставить Украине две пусковые установки Patriot Фото: ЕРА

Согласно документу, правительство Нидерландов информирует парламент о решении передать Украине две пусковые установки и некоторое количество ракет к ним.

Как отмечает NOS, у Нидерландов на вооружении три системы Patriot (есть еще четвертая, но она находится в резерве).

Также в письме говорится, что нидерландские морские пехотинцы обучат 400 украинских военнослужащих в период с января по апрель в рамках операции Interflex, обучение будет проходить на территории Великобритании.

Кроме того, в документе указано, что Нидерланды вместе с Чехией предоставят Украине 100 зенитных орудий, закупленных на коммерческой основе.

Всего, согласно письму, правительство Нидерландов выделило к началу 2023 года €2,5 млрд на военную и гуманитарную помощь Украине.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о том, что Нидерланды намерены принять участие в поставках Украине систем ПВО Patriot, 17 января в США на встрече с президентом Джо Байденом.