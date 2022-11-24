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Парламент Нидерландов признал Россию страной – спонсором терроризма

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Предложение о признании России страной спонсором терроризма поддержало большинство партий в Палате представителей Нидерландов
Предложение о признании России страной – спонсором терроризма поддержало большинство партий в Палате представителей Нидерландов
Фото: EPA (архив)

Палата представителей Нидерландов (нижняя палата парламента – Генеральных штатов) поддержала предложение депутата Тома Ван дер Ли из GroenLinks ("Зеленые левые") о признании России страной – спонсором терроризма из-за ее действий в Украине.

Об этом 24 ноября сообщил NOS.

Накануне, 23 ноября, Европейский парламент принял резолюцию о признании России страной – спонсором терроризма. За резолюцию проголосовали 494 евродепутата, 58 были против, еще 44 воздержались.

Ван дер Ли призвал последовать примеру евродепутатов. Так, в его предложении говорится, что российская армия "структурно и преднамеренно" наносит ракетные удары по гражданским целям в Украине, в результате чего большая часть населения страны осталась без электричества. Предложение депутата поддержало большинство партий в Палате представителей.  

По словам главы МИД Вопке Хукстра, признание России "спонсором терроризма" не имеет для Нидерландов особых последствий, его цитирует NOS. Хукстра отметил, что хотел бы посмотреть, есть ли поддержка такого предложения в других странах ЕС или в НАТО.

23 ноября глава МИД Нидерландов в Twitter осудил массированный ракетный обстрел Украины оккупантами.

"Нидерланды привержены привлечению к ответственности России и ее лидеров. Безнаказанность – не вариант", – написал Хукстра.

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.

Так, 28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма. Окончательное решение США еще не приняли.  

На сегодняшний день государством – спонсором терроризма Россию признали, в частности, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия.

Теги: Россия, Украина, терроризм, Нидерланды, депутаты, электричество, парламент, обстрелы, война России против Украины, ракеты, признание, Вопке Хукстра
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