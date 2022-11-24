Парламент Нидерландов признал Россию страной – спонсором терроризма

Об этом 24 ноября сообщил NOS.

Накануне, 23 ноября, Европейский парламент принял резолюцию о признании России страной – спонсором терроризма. За резолюцию проголосовали 494 евродепутата, 58 были против, еще 44 воздержались.

Ван дер Ли призвал последовать примеру евродепутатов. Так, в его предложении говорится, что российская армия "структурно и преднамеренно" наносит ракетные удары по гражданским целям в Украине, в результате чего большая часть населения страны осталась без электричества. Предложение депутата поддержало большинство партий в Палате представителей.

По словам главы МИД Вопке Хукстра, признание России "спонсором терроризма" не имеет для Нидерландов особых последствий, его цитирует NOS. Хукстра отметил, что хотел бы посмотреть, есть ли поддержка такого предложения в других странах ЕС или в НАТО.

23 ноября глава МИД Нидерландов в Twitter осудил массированный ракетный обстрел Украины оккупантами.

"Нидерланды привержены привлечению к ответственности России и ее лидеров. Безнаказанность – не вариант", – написал Хукстра.

Russia continues to attack Ukrainian cities and civilian infrastructure. Deliberately cutting off citizens' access to power is a disgrace and a clear violation of #IntLaw. The Netherlands is committed to holding Russia and its leaders accountable. Impunity is not an option. — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) November 23, 2022