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Усиление ПВО Украины, санкции, формула мира. Кулеба рассказал о разговоре с главой МИД Нидерландов

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Кулеба (на фото справа) отметил проукраинскую позицию Нидерландов
Кулеба (на фото справа) отметил проукраинскую позицию Нидерландов
Фото: ЕРА (архив)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил 15 января в Twitter, что пообщался с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.

"Я говорил с Хукстрой об усилении ПВО Украины, санкциях в отношении российской ракетной промышленности и "формуле мира", – написал он.

Украинский дипломат подчеркнул, что "с самого начала войны Нидерланды своими действиями показали, что они верны принципам и искренне поддерживают Украину на пути к победе".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины предоставили материальную помощь, оружие, боеприпасы и оборудование на сумму более €350 млн, сообщал NU.nl.

11 ноября 2022 года стало известно, что Нидерланды предоставят Украине дополнительные €110 млн, чтобы помочь восстановить систему энергоснабжения.

Нидерландская судебно-следственная группа из 40 человек помогала Украине в сборе доказательств военных преступлений. В группу входят судебные, цифровые и тактические детективы из королевского департамента Нидерландов, а также эксперты из других подразделений обороны.

3 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский говорил по телефону с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, стороны обсуждали события на фронте и оборонные потребности Украины "для адекватного реагирования".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, МИД, санкции, Нидерланды, война, телефоны, ПВО, вторжение, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, дипломаты, Вопке Хукстра
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