Усиление ПВО Украины, санкции, формула мира. Кулеба рассказал о разговоре с главой МИД Нидерландов

"Я говорил с Хукстрой об усилении ПВО Украины, санкциях в отношении российской ракетной промышленности и "формуле мира", – написал он.
Украинский дипломат подчеркнул, что "с самого начала войны Нидерланды своими действиями показали, что они верны принципам и искренне поддерживают Украину на пути к победе".
I spoke with @WBHoekstra on strengthening Ukraine’s air defenses, sanctions on Russia’s missile industry, and the Peace Formula. Since the onset of the war, the Netherlands has shown with actions that it stands by principles, and genuinely supports Ukraine on its path to victory.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 15, 2023
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины предоставили материальную помощь, оружие, боеприпасы и оборудование на сумму более €350 млн, сообщал NU.nl.
11 ноября 2022 года стало известно, что Нидерланды предоставят Украине дополнительные €110 млн, чтобы помочь восстановить систему энергоснабжения.
Нидерландская судебно-следственная группа из 40 человек помогала Украине в сборе доказательств военных преступлений. В группу входят судебные, цифровые и тактические детективы из королевского департамента Нидерландов, а также эксперты из других подразделений обороны.
3 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский говорил по телефону с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, стороны обсуждали события на фронте и оборонные потребности Украины "для адекватного реагирования".