Усиление ПВО Украины, санкции, формула мира. Кулеба рассказал о разговоре с главой МИД Нидерландов

"Я говорил с Хукстрой об усилении ПВО Украины, санкциях в отношении российской ракетной промышленности и "формуле мира", – написал он.

Украинский дипломат подчеркнул, что "с самого начала войны Нидерланды своими действиями показали, что они верны принципам и искренне поддерживают Украину на пути к победе".

I spoke with @WBHoekstra on strengthening Ukraine’s air defenses, sanctions on Russia’s missile industry, and the Peace Formula. Since the onset of the war, the Netherlands has shown with actions that it stands by principles, and genuinely supports Ukraine on its path to victory. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 15, 2023

Война России против Украины. Главное (обновляется)