Польша может предоставить Украине немецкие такни Leopard без разрешения Германии – спикер правительства ФРГ

Премьер-министр Польши заявлял, что Варшава может передать Киеву танки Leopard немецкого производства, не дожидаясь согласия со стороны Германии Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом 20 января сообщил представитель правительства ФРГ, его цитирует Sky News.

В то же время в правительстве Германии указали, что у них нет информации по официальному запросу Польши.

Накануне, 19 января, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава может передать Киеву танки Leopard немецкого производства, не дожидаясь согласия со стороны Германии.

По словам Моравецкого, Польша и Германия договорились передать танки Украине совместно, однако этот вопрос является "второстепенным".

"Мы либо получим согласие [Германии], либо начнем действовать правильно самостоятельно. Здесь самое важное, чтобы немцы, датчане, финны, французы и другие народы как можно быстрее предложили свои современные танки, свою тяжелую технику. От этого может зависеть способность защитить свободу в Украине, а значит, и безопасность всей Европы", – подчеркнул премьер Польши.

Президент США Джо Байден, комментируя инициативу Польши о предоставлении Киеву немецких танков Leopard 2, заявил 20 января, что Украина "получит всю необходимую помощь".