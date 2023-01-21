Польша может предоставить Украине немецкие такни Leopard без разрешения Германии – спикер правительства ФРГ

Об этом 20 января сообщил представитель правительства ФРГ, его цитирует Sky News.
В то же время в правительстве Германии указали, что у них нет информации по официальному запросу Польши.
Накануне, 19 января, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава может передать Киеву танки Leopard немецкого производства, не дожидаясь согласия со стороны Германии.
По словам Моравецкого, Польша и Германия договорились передать танки Украине совместно, однако этот вопрос является "второстепенным".
"Мы либо получим согласие [Германии], либо начнем действовать правильно самостоятельно. Здесь самое важное, чтобы немцы, датчане, финны, французы и другие народы как можно быстрее предложили свои современные танки, свою тяжелую технику. От этого может зависеть способность защитить свободу в Украине, а значит, и безопасность всей Европы", – подчеркнул премьер Польши.
Президент США Джо Байден, комментируя инициативу Польши о предоставлении Киеву немецких танков Leopard 2, заявил 20 января, что Украина "получит всю необходимую помощь".
По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.
Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" 20 января будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозировал, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.
Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.
Заявление Писториуса раскритиковали в МИД Украины, призвав "очень быстро завершить этот обзор в ближайшие дни". "Это настоящая трагикомедия. Что вы должны проверить? Скажите, пожалуйста", – отреагировал замминистра Андрей Мельник.
О предоставлении Украине немецких танков Leopard с Писториусом "откровенно говорил" глава Минобороны Украины Алексей Резников в рамках восьмого "Рамштайна". После заседания Резников проинформировал о "прорыве" – украинские военные начнут обучение на Leopard.