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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия не будет препятствовать Польше, если она захочет передать Украине свои танки Leopard 2 – Бербок

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Бербок о Leopard: Мы знаем, насколько важны эти танки, и именно поэтому сейчас обсуждаем это с нашими партнерами
Бербок о Leopard: Мы знаем, насколько важны эти танки, и именно поэтому сейчас обсуждаем это с нашими партнерами
Фото: EPA

Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в эфире французского канала LCI 22 января, цитаты приводит Deutsche Welle.

На вопрос, что произойдет, если Польша отправит свои танки Leopard 2 без одобрения Германии, Бербок сказала: "На данный момент вопрос не задавался, но если бы нас спросили, мы не стали бы мешать".

"Мы знаем, насколько важны эти танки, и именно поэтому сейчас обсуждаем это с нашими партнерами. Мы должны сделать так, чтобы жизни людей были спасены, а территория Украины освобождена", – сказала министр.

Контекст:

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" 20 января будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозировал, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, Польша, танки, военная помощь, Анналена Бербок, Leopard
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