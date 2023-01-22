Германия не будет препятствовать Польше, если она захочет передать Украине свои танки Leopard 2 – Бербок

Бербок о Leopard: Мы знаем, насколько важны эти танки, и именно поэтому сейчас обсуждаем это с нашими партнерами Фото: EPA

На вопрос, что произойдет, если Польша отправит свои танки Leopard 2 без одобрения Германии, Бербок сказала: "На данный момент вопрос не задавался, но если бы нас спросили, мы не стали бы мешать".

"Мы знаем, насколько важны эти танки, и именно поэтому сейчас обсуждаем это с нашими партнерами. Мы должны сделать так, чтобы жизни людей были спасены, а территория Украины освобождена", – сказала министр.