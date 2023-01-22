Шустер: Весной говорили, что эпоха танков закончилась. В итоге оказалось, что хороший танк в качестве наступательного оружия просто необходим

"В самом начале [полномасштабной войны], вы помните, еще где-то в марте [2022 года], потом в апреле, потом в мае начались разговоры, что вот эта война [России против Украины] показала, что танки – это уже прошлое. Помню, я даже это обсуждал с моими друзьями в Киеве, которые в Вооруженных силах, что танки – это все, эпоха танков закончилась", – сказал он.
Телеведущий отметил, что в том разговоре было сказано, что американский переносной противотанковый комплекс Javelin стоимостью $25 тыс. уничтожает "машину, которая стоит миллион примерно", и поэтому танк – "это уже прошлое".
"А в итоге оказалось, что совсем не прошлое, что хороший танк сегодня в условиях войны в Украине в качестве наступательного оружия (особенно наступательного) просто необходим, броня необходима. Значит, это военные аспекты, поэтому Leopard нужен. Leopard – маневренный танк [из Германии]", – объяснил Шустер.
Он также обратил внимание, что американские танки Abrams расходуют "огромное количество топлива" – примерно вдвое больше, чем Leopard, "а в условиях Украины это важный фактор".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Танки Leopard Украине для ее противостояния российской агрессии готовы передать минимум пять стран, но пока не передают из-за того, что для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.
Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" 20 января будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозировал, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.
Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.