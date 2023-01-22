Шустер: Весной говорили, что эпоха танков закончилась. В итоге оказалось, что хороший танк в качестве наступательного оружия просто необходим

"В самом начале [полномасштабной войны], вы помните, еще где-то в марте [2022 года], потом в апреле, потом в мае начались разговоры, что вот эта война [России против Украины] показала, что танки – это уже прошлое. Помню, я даже это обсуждал с моими друзьями в Киеве, которые в Вооруженных силах, что танки – это все, эпоха танков закончилась", – сказал он.

Телеведущий отметил, что в том разговоре было сказано, что американский переносной противотанковый комплекс Javelin стоимостью $25 тыс. уничтожает "машину, которая стоит миллион примерно", и поэтому танк – "это уже прошлое".

"А в итоге оказалось, что совсем не прошлое, что хороший танк сегодня в условиях войны в Украине в качестве наступательного оружия (особенно наступательного) просто необходим, броня необходима. Значит, это военные аспекты, поэтому Leopard нужен. Leopard – маневренный танк [из Германии]", – объяснил Шустер.

Он также обратил внимание, что американские танки Abrams расходуют "огромное количество топлива" – примерно вдвое больше, чем Leopard, "а в условиях Украины это важный фактор".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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