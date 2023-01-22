"Мы не выкручиваем руки, не толкаем и не уговариваем". В Белом доме прокомментировали позицию Германии по танкам Leopard для Украины

"Мы не выкручиваем руки, не толкаем и не уговариваем. Мы хотим, чтобы страны давали то, что они могут, когда они могут и где они могут, и в том размере и масштабе, который их устраивают. И это решать Германии. [...] Мы знаем, что Германия работает над собственным процессом по танкам Leopard, которые являются великолепными танками, очень мощными, не потребуют от украинцев чрезмерного количества подготовки, если Германия захочет двигаться в этом направлении. Но этот вопрос является ключевым. Это решение Германии", – сказал он.
Кирби напомнил, что Германия увеличила свои взносы, которые она начала делать еще в начале войны, и является одним из ведущих в мире доноров Украины с точки зрения именно финансовой помощи. По его словам, союзники это "высоко ценят".
"Мы считаем, что важно, чтобы каждая нация, которая может поддержать Украину в ее защите, делала это сейчас. Одной из критических потребностей Вооруженных сил Украины этой зимой и, вероятно, весной будет бронетехника. Из-за видов боевых действий, которые они ведут на Донбассе, которые могут включать танки, но не обязательно, хотя украинцы нуждаются в дополнительных танках", – заявил спикер.
По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.
Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" 20 января будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозировал, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.
Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.
Заявление Писториуса раскритиковали в МИД Украины, призвав "очень быстро завершить этот обзор в ближайшие дни". "Это настоящая трагикомедия. Что вы должны проверить? Скажите, пожалуйста", – отреагировал замминистра Андрей Мельник.
О предоставлении Украине немецких танков Leopard с Писториусом "откровенно говорил" глава Минобороны Украины Алексей Резников в рамках восьмого "Рамштайна". После заседания Резников проинформировал о "прорыве" – украинские военные начнут обучение на Leopard.