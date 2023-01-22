"Мы не выкручиваем руки, не толкаем и не уговариваем". В Белом доме прокомментировали позицию Германии по танкам Leopard для Украины

"Мы не выкручиваем руки, не толкаем и не уговариваем. Мы хотим, чтобы страны давали то, что они могут, когда они могут и где они могут, и в том размере и масштабе, который их устраивают. И это решать Германии. [...] Мы знаем, что Германия работает над собственным процессом по танкам Leopard, которые являются великолепными танками, очень мощными, не потребуют от украинцев чрезмерного количества подготовки, если Германия захочет двигаться в этом направлении. Но этот вопрос является ключевым. Это решение Германии", – сказал он.

Кирби напомнил, что Германия увеличила свои взносы, которые она начала делать еще в начале войны, и является одним из ведущих в мире доноров Украины с точки зрения именно финансовой помощи. По его словам, союзники это "высоко ценят".

"Мы считаем, что важно, чтобы каждая нация, которая может поддержать Украину в ее защите, делала это сейчас. Одной из критических потребностей Вооруженных сил Украины этой зимой и, вероятно, весной будет бронетехника. Из-за видов боевых действий, которые они ведут на Донбассе, которые могут включать танки, но не обязательно, хотя украинцы нуждаются в дополнительных танках", – заявил спикер.