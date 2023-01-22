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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МИД Великобритании заявил, что поддерживает предоставление Украине танков Leopard 2

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Клеверли: Мы хотим, чтобы украинцы победили
Клеверли: Мы хотим, чтобы украинцы победили
Фото: EPA

Великобритания выступает за предоставление Украине западных танков, в том числе и немецких Leopard 2. Об этом заявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли в интервью Sky News 22 января.

"Мы хотим, чтобы украинцы победили, мы хотим, чтобы это было сделано быстро, потому что это лучший способ спасти как можно больше жизней. Великобритания была в авангарде поддержки Украины военной техникой еще до начала вторжения, и мы продолжаем делать это, объявив о танках Challenger 2, а также о целом ряде других военных поставок", – сказал он.

Дипломат отметил, что Великобритания продолжает поддерживать связь с международными партнерами.

"Мы хотели бы, чтобы все шли настолько далеко, насколько они могут, но каждая страна будет поддерживать Украину наиболее подходящим для нее образом. Конечно, я говорил на международной арене о поставках бронетехники, включая танки, Украине, потому что это то, что, как они говорят, нужно им для победы над Россией на востоке и юге своей страны", – сказал Клеверли.

Он подчеркнул, что Германия уже сделала многое в плане помощи Украине.

"Я разговаривал со своими международными коллегами о предоставлении военной техники, в частности танков Leopard 2, которые являются невероятно эффективной единицей оборудования. Конечно, я хотел бы, чтобы украинцы были оснащены такими вещами, как Leopard 2, а также артиллерийскими системами, которые были предоставлены нами и другими. Я продолжу эти разговоры с нашими союзниками и друзьями по НАТО, чтобы облегчить передачу Украине лучшей военной техники, чтобы помочь им защитить себя от этого жестокого вторжения", – заявил глава МИД Великобритании.

Контекст:

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" 20 января будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозировал, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, Великобритания, танки, МИД Великобритании, война России против Украины, Джеймс Клеверли, Leopard
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