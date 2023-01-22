Глава МИД Великобритании заявил, что поддерживает предоставление Украине танков Leopard 2

"Мы хотим, чтобы украинцы победили, мы хотим, чтобы это было сделано быстро, потому что это лучший способ спасти как можно больше жизней. Великобритания была в авангарде поддержки Украины военной техникой еще до начала вторжения, и мы продолжаем делать это, объявив о танках Challenger 2, а также о целом ряде других военных поставок", – сказал он.

Дипломат отметил, что Великобритания продолжает поддерживать связь с международными партнерами.

"Мы хотели бы, чтобы все шли настолько далеко, насколько они могут, но каждая страна будет поддерживать Украину наиболее подходящим для нее образом. Конечно, я говорил на международной арене о поставках бронетехники, включая танки, Украине, потому что это то, что, как они говорят, нужно им для победы над Россией на востоке и юге своей страны", – сказал Клеверли.

Он подчеркнул, что Германия уже сделала многое в плане помощи Украине.

"Я разговаривал со своими международными коллегами о предоставлении военной техники, в частности танков Leopard 2, которые являются невероятно эффективной единицей оборудования. Конечно, я хотел бы, чтобы украинцы были оснащены такими вещами, как Leopard 2, а также артиллерийскими системами, которые были предоставлены нами и другими. Я продолжу эти разговоры с нашими союзниками и друзьями по НАТО, чтобы облегчить передачу Украине лучшей военной техники, чтобы помочь им защитить себя от этого жестокого вторжения", – заявил глава МИД Великобритании.