ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Наступление ВСУ, 500 тыс. мобиков, освобождение Крыма, истерика Соловьева, Эрдоган. Интервью Бацман с Рустамзаде. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслировалось интервью с ведущим азербайджанским военным аналитиком Агилем Рустамзаде.

Во время интервью Рустамзаде рассказал о:

  • результатах последнего заседания контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") и новом пакете военной помощи;
  • том, когда ждать следующего наступления ВСУ и когда российская армия будет разгромлена;
  • том, почему Германия не соглашается передать танки Leopard 2 и почему Запад медлит с полноценным вооружением Украины;
  • стратегической задаче Путина на сейчас и его ядерных угрозах в адрес Азербайджана и Казахстана;
  • угрозе нового наступления из Беларуси;
  • том, зачем в Москве на крышах зданий устанавливают комплекс ПВО "Панцирь";
  • о недавнем визите главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев;
  • истерике кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева;
  • том, зачем президент Турции Реджеп Эрдоган постоянно настаивает на переговорах Украины с Россией.

Рустамзаде – выпускник Бакинского высшего военного училища летчиков по специальности летчика-инженера систем управления летательных и космических аппаратов. Он офицер запаса ВВС Азербайджана, а также эксперт по системам вооружений, вопросам обороны и безопасности нескольких зарубежных исследовательских центров.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, Реджеп Эрдоган, Беларусь, Казахстан, Кремль, ЦРУ, Азербайджан, агрессия, ПВО, ВВС, оборона, Алеся Бацман, трансляция, ВСУ, наступление, война России против Украины, контактная группа Рамштайн, Leopard, Агиль Рустамзаде
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Евгений Киселев: Говорят, Путин страшными словами ругается, матерится, орет на подчиненных, когда они ему начинают возражать и предлагают размышлять о выводе войск из Украины
  Евгений Киселев: Говорят, Путин страшными словами ругается, матерится, орет на подчиненных, когда они ему начинают возражать и предлагают размышлять о выводе войск из Украины G
Дмитрий ГОРДОН
  "Российские танки, включая хваленую "Армату", не будут иметь шансов". Украина вскоре получит западную бронетехнику. Повлияет ли она на ход войны?
  "Российские танки, включая хваленую "Армату", не будут иметь шансов". Украина вскоре получит западную бронетехнику. Повлияет ли она на ход войны? G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу
  Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 