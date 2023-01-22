Наступление ВСУ, 500 тыс. мобиков, освобождение Крыма, истерика Соловьева, Эрдоган. Интервью Бацман с Рустамзаде. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Рустамзаде рассказал о:

результатах последнего заседания контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") и новом пакете военной помощи;

том, когда ждать следующего наступления ВСУ и когда российская армия будет разгромлена;

том, почему Германия не соглашается передать танки Leopard 2 и почему Запад медлит с полноценным вооружением Украины;

стратегической задаче Путина на сейчас и его ядерных угрозах в адрес Азербайджана и Казахстана;

угрозе нового наступления из Беларуси;

том, зачем в Москве на крышах зданий устанавливают комплекс ПВО "Панцирь";

о недавнем визите главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев;

истерике кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева;

том, зачем президент Турции Реджеп Эрдоган постоянно настаивает на переговорах Украины с Россией.

Рустамзаде – выпускник Бакинского высшего военного училища летчиков по специальности летчика-инженера систем управления летательных и космических аппаратов. Он офицер запаса ВВС Азербайджана, а также эксперт по системам вооружений, вопросам обороны и безопасности нескольких зарубежных исследовательских центров.