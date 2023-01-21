Резников о "Рамштайне": Некоторые пакеты военной помощи были озвучены за закрытой дверью

"Я очень доволен и очень благодарен [главе Пентагона] Ллойду Остину и [главе Объединенного комитета начальников штабов США генералу] Марку Милли, команде, которая организовала “Рамштайн”, и, конечно, принимающей стороне Германии и новому министру господину Борису [Писториусу]. Ключевые слова, которые были сегодня важны, – это единство, своевременность, немедленность оказания помощи, создание способности ВСУ, сектора безопасности и обороны продолжать контрнаступательные операции по освобождению оккупированных территорий", – заявил министр.

Он отметил, что некоторые пакеты военной помощи были "озвучены за закрытой дверью" и это "вдохновляет", поэтому он "очень доволен".

По словам министра, на встрече значительное внимание уделили предоставлению Украине систем ПВО.

"Это серьезно развивающийся вопрос, мы говорили на "Рамштайне" не только о Patriot, но и о других системах. Речь идет о коротких, средних и дальних возможностях действия, так же это касается по высоте", – заявил он.

Резников отметил, что сейчас стоит задача "не потерять инициативу".

"Поэтому сегодня прозвучало одно из ключевых слов – своевременность и немедленность оказания помощи. Все понимают, что для овладения сложной новой техникой нужно время, но украинские военнослужащие, защитники и защитницы уже продемонстрировали, что они быстро овладевают современными сложными системами, от артиллерии до UAV [беспилотников]. К примеру, обучение на тех же Patriot будет значительно быстрее сделано, и так далее", – сказал глава Минобороны.