Резников о "Рамштайне": Некоторые пакеты военной помощи были озвучены за закрытой дверью

"Я очень доволен и очень благодарен [главе Пентагона] Ллойду Остину и [главе Объединенного комитета начальников штабов США генералу] Марку Милли, команде, которая организовала “Рамштайн”, и, конечно, принимающей стороне Германии и новому министру господину Борису [Писториусу]. Ключевые слова, которые были сегодня важны, – это единство, своевременность, немедленность оказания помощи, создание способности ВСУ, сектора безопасности и обороны продолжать контрнаступательные операции по освобождению оккупированных территорий", – заявил министр.
Он отметил, что некоторые пакеты военной помощи были "озвучены за закрытой дверью" и это "вдохновляет", поэтому он "очень доволен".
По словам министра, на встрече значительное внимание уделили предоставлению Украине систем ПВО.
"Это серьезно развивающийся вопрос, мы говорили на "Рамштайне" не только о Patriot, но и о других системах. Речь идет о коротких, средних и дальних возможностях действия, так же это касается по высоте", – заявил он.
Резников отметил, что сейчас стоит задача "не потерять инициативу".
"Поэтому сегодня прозвучало одно из ключевых слов – своевременность и немедленность оказания помощи. Все понимают, что для овладения сложной новой техникой нужно время, но украинские военнослужащие, защитники и защитницы уже продемонстрировали, что они быстро овладевают современными сложными системами, от артиллерии до UAV [беспилотников]. К примеру, обучение на тех же Patriot будет значительно быстрее сделано, и так далее", – сказал глава Минобороны.
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Седьмая встреча группы "Рамштайн" прошла 16 ноября в формате онлайн. Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".
20 января прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас говорил, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. В течение нескольких дней до заседания ряд стран объявили о пакетах помощи Украине, в них вошли бронетехника, системы ПВО и танки (пока такой шаг сделала только Великобритания).
По итогам заседания Остин заявил, что решение о том, предоставлять ли Украине немецкие танки, еще не принято, но Германия сделала большой вклад в кампанию по усилению обороноспособности Украины.