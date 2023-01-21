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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бабченко: Запад не думает о демилитаризации России и не будет думать

 
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Бабченко: Запад не думает о демилитаризации России и не будет думать

Фото: Аркадий Бабченко / Facebook

У мира сейчас единственная задача – вынудить Россию уйти с территории Украины, но углубляться в российские проблемы Запад не собирается.Такое мнение озвучил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман журналист Аркадий Бабченко.

По его словам, прогнозы о лишении РФ ядерного оружия, содействию установления там демократии или распаду на несколько государств предельно далеки от реальности. И Бабченко считает эту позицию союзников Украины стран оправданной.

"То, что Запад совершенно не думает ни о какой демилитаризации России, – это абсолютно правильно. Он и не будет думать. Потому что, вы меня все-таки извините, Россия – это 140 млн человек. Они хоть и 140 млн орков, но их все-таки 140 млн, хоть и орков. Да? У них мобилизационный ресурс – считайте, что 24 млн. Давайте поделим напополам, из него вычтем еще 10 – пусть будет, блин, 4 млн мобилизационный ресурс. Пусть у них будет, там, 4 млн орков с ржавыми автоматами Калашникова, но это 4 млн бойцов с автоматами Калашникова. Да? И у них еще есть ядерное оружие. Никто в жизни вообще не думает воевать с такой страной", – сказал журналист.

Он отметил, цивилизованный мир не готов жертвовать своим населением и армией, тем более при наличии у Кремля ядерного оружия. Бабченко привел в пример Иран, который так же опасен, но дальше санкций дело не идет. Аналогичное решение будет принято и с проигравшей войну РФ.

"Никто третью мировую развязывать вообще не собирается. Потому что пересічний немец – все, что его интересует, – это чтобы баварские сосиски как стоили 15 лет назад по 2,65: я на Вензее их ел 10 лет назад – и вот чтобы они и через 10 лет по 2,65 были. Да? И ничего чтобы в этом мире больше не менялось... Поэтому у всего мира сейчас одна-единственная задача: выкинуть Россию с территории Украины и сделать так, чтобы Россия больше за свои границы не вылезала", – добавил он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью NV, опубликованном 13 января, заявил, что для него победа над Россией – это ее дефрагментация. "Нужно также забрать все ядерное оружие, которое ей предоставили несправедливо, чтобы у них не было никакого желания нападать на другие страны. Это полная сатисфакция по отношению ко всем нашим гражданам и территориям — как моральная, так и физическая, материальная и прочая", — заявил Данилов.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Иран, Аркадий Бабченко, армия РФ, Алеся Бацман, прогноз, война России против Украины
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