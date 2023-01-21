Бабченко: Запад не думает о демилитаризации России и не будет думать

По его словам, прогнозы о лишении РФ ядерного оружия, содействию установления там демократии или распаду на несколько государств предельно далеки от реальности. И Бабченко считает эту позицию союзников Украины стран оправданной.

"То, что Запад совершенно не думает ни о какой демилитаризации России, – это абсолютно правильно. Он и не будет думать. Потому что, вы меня все-таки извините, Россия – это 140 млн человек. Они хоть и 140 млн орков, но их все-таки 140 млн, хоть и орков. Да? У них мобилизационный ресурс – считайте, что 24 млн. Давайте поделим напополам, из него вычтем еще 10 – пусть будет, блин, 4 млн мобилизационный ресурс. Пусть у них будет, там, 4 млн орков с ржавыми автоматами Калашникова, но это 4 млн бойцов с автоматами Калашникова. Да? И у них еще есть ядерное оружие. Никто в жизни вообще не думает воевать с такой страной", – сказал журналист.

Он отметил, цивилизованный мир не готов жертвовать своим населением и армией, тем более при наличии у Кремля ядерного оружия. Бабченко привел в пример Иран, который так же опасен, но дальше санкций дело не идет. Аналогичное решение будет принято и с проигравшей войну РФ.

"Никто третью мировую развязывать вообще не собирается. Потому что пересічний немец – все, что его интересует, – это чтобы баварские сосиски как стоили 15 лет назад по 2,65: я на Вензее их ел 10 лет назад – и вот чтобы они и через 10 лет по 2,65 были. Да? И ничего чтобы в этом мире больше не менялось... Поэтому у всего мира сейчас одна-единственная задача: выкинуть Россию с территории Украины и сделать так, чтобы Россия больше за свои границы не вылезала", – добавил он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube