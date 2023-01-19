Бабченко: После сокрушительного поражения России там начнется Сомали с бандами Пригожина и Кадырова

Думаю, следующим царем России будет Кадыров



– Аркадий, добрый вечер.

– Добрый.

– Хочу начать с перестановок, которые [президент РФ Владимир] Путин затеял у себя в военном ведомстве. [Бывший командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей] Суровикин, [начальник Генштаба РФ, новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Валерий] Герасимов, [российский генерал-полковник Александр] Лапин до этого – на что это повлияет? И о чем это говорит?

– Лапин? Чего-то я даже такое пропустил. Не помню.

– До этого был.

– Ну, собственно говоря, это и есть весь ответ. Ни на что не повлияет. Какая разница? Если у тебя в публичном доме меняют дебилов на дебилов, общая сумма дебилов от этого не меняется. Там как была дебилилия, так она и останется. Да? Можно одного полудурошного поменять на другого. Ну, Герасимов, может быть, чуть-чуть поумнее, если смотреть чисто визуально, методом Ломброзо. Да? У этого вроде в глазах хоть что-то светится, в отличие от Суровикина. Суровикин – это... Я на Суровикина смотрю – и вспоминаю вечно Джанни Родари какого-то: Сеньор Помидор. Я не знаю: это гомо сапиенс или что-то такое – овощное, выросшее?

А так – чего толку-то? Я могу только повторить, что говорю спасибо уже, наверное, лет 10 Федеральной службе безопасности Российской Федерации, которая 20 лет там вычищала мозги – и в итоге всех вычистила. И осталось то, что осталось. Ну, в добрый путь, ребята.

– Кстати, по поводу ФСБ. На днях я делала интервью с Алексеем Арестовичем, и он мне говорил: когда Украина победит, а Путин одержит разгромное поражение, то все его соратники тут же начнут наперебой кричать, что они не виноваты, они ни при чем. И какой-нибудь директор ФСБ – в первую очередь он – будет кричать громче всех, что Путин на самом деле держал его детей, его жену, его родных в заложниках все это время. Поэтому он вынужден был вот это все с ним вместе делать.

– Я не думаю, что они доживут до того момента, когда они будут кричать и их будет кто-то слушать. Потому что после того, как Россия потерпит сокрушительное поражение, – ну, по словам Арестовича, там начнется Сомали. И там с севера, из Питера – будет банда [российского бизнесмена, основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения] Пригожина, с юга, с Кавказа – будет банда [главы Чечни Рамзана] Кадырова. В Татарстане... Я не знаю, что у них сейчас в Татарстане. Новый Минтимер Шаймиев создает свою частную армию. И вот таких частных армий будет пара-тройка десятков, которые будут перекатываться от края до края, пока один из них кого-то не съест, не сожрет всех остальных и не укрепится на троне заново. Я делаю ставку на Кадырова, кстати говоря. Я думаю, что следующим царем России будет Кадыров. И поэтому к тому моменту, когда Кадыров станет царем России, уже не будет ни старого толстого питона, ни маленького лягушонка. Все эти сечины-фигечины, директора ФСБ – они все в этом замечательном... Как же это в книжках писалось? В этом замечательном горниле революции сгинут. И о них не вспомнит уже никто.

Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

– Ну вот это, кстати, большая и важная тема, о которой, как многие говорят, сейчас Запад пока или боится думать в практической плоскости, или начинает, но не так, как Украина. Потому что для Украины какая цель? Это демилитаризация, денацификация, деимпериализация России. То есть это одна из составляющих нашей победы. Как мне говорят многие, на Западе сейчас нет такой цели с точки зрения победы Украины. То есть они об этом не думают: вот о деимпериализации, денацификации России. Они думают только о том, чтобы Украина сейчас не проиграла в большинстве своем. Но если брать сейчас демилитаризацию, основная здесь составляющая – это ядерное оружие, то есть ядерное разоружение России. Аркадий, а как это вообще может происходить? Потому что в контексте этого мы постоянно слышим разговоры. Например, Кирилл Буданов даже карту журналистам позволил сфотографировать и потом это прокомментировал, где Россия поделена на части, и часть из этой России уже в составе Украины. Кто-то говорит наоборот: ни в коем случае ВСУ не пойдут на Москву, они остановятся только в границах 1991 года. Что вы думаете?

– Я думаю, что, конечно, это замечательно, когда есть настроение "чепчики в воздух" – и "дойдем до Владивостока", "Максимум два-три тижні". Но, на мой взгляд, это предельно далеко от реальности. То, что Запад совершенно не думает ни о какой демилитаризации России, – это абсолютно правильно. Он и не будет думать. Потому что, вы меня все-таки извините, Россия – это 140 миллионов человек. Они хоть и 140 миллионов орков, но их все-таки 140 миллионов, хоть и орков. Да? У них мобилизационный ресурс – считайте, что 24 миллиона. Давайте поделим напополам, из него вычтем еще 10 – пусть будет, блин, четыре миллиона мобилизационный ресурс. Пусть у них будет, там, четыре миллиона орков с ржавыми автоматами Калашникова, но это четыре миллиона бойцов с автоматами Калашникова. Да? И у них еще есть ядерное оружие. Никто в жизни вообще не думает воевать с такой страной. Да бог с вами. Никто в жизни не думает воевать и с Северной Кореей, хотя там восемь-девять миллионов, по-моему, в Северной Корее. Никто не думает воевать с Ираном. Не знаю, сколько в Иране, но побольше, наверное. Миллионов 50–60, да? И ядерного оружия нет. И уже совершенно точно никто не будет думать воевать с Россией и идти 8 тыс. км до Владивостока, класть 10 млн французов, 10 млн немцев, 10 млн бельгийцев и 18 млн англичан. Да это нафиг вообще никому не нужно. Да? Потому что это... Ну третья мировая сразу, без вариантов. Никто третью мировую развязывать вообще не собирается. Потому что пересічний немец – все, что его интересует, – это чтобы баварские сосиски как стоили 15 лет назад по 2,65: я на Вензее их ел 10 лет назад – и вот чтобы они и через 10 лет по 2,65 были. Да? И ничего чтобы в этом мире больше не менялось.

Поэтому у всего мира сейчас одна-единственная задача: выкинуть Россию с территории Украины и сделать так, чтобы Россия больше за свои границы не вылезала. Это вполне реальная задача. Вот тот же самый Иран. Посмотрим. Уж не знаю, сколько там населения. Думаю, миллионов 40–60. Да?

Не уверен, что в 2023 году война закончится. Думаю, что в 23-м году, наоборот, будет пик войны и самые жесткие битвы и потери

– По-моему, до 60, да.

– Ну чето такого плана, да. Ну вот в Иране Исламская революция произошла в 1976 году, и 40 лет этот режим аятолл там сидит у них на троне, полное экономическое эмбарго, абсолютная нищета, работы нет – ничего нет. Ну, друг друга они там жрут. Этот Корпус стражей Исламской революции свирепствует внутри, но свирепствует только внутри. Не лезут они ни в Израиль, ни в Ирак больше не лезут. Никуда не лезут. И всех это устраивает. То же самое с Северной Кореей. Сидит эта Северная Корея, Кимы там сидят 70 или 80 уже лет... Я не знаю, сколько они уже там сидят. 70–75 почти. И не лезут никуда, и пускай себе. И никому в голову не приходит по ним ядерными боеголовками начать удары наносить, потому что если есть хоть минимальный шанс, что хоть одна боеголовка куда-то взлетит, – это сразу сотни тысяч трупов. Об этом никто думать не будет.

Поэтому все эти ура-закидательские разговоры, как нам поделить Россию и присоединить Кубань в состав Украины, – это, конечно, замечательно, но это пока из области фантазии. Пока, на данный момент. Потому что я напомню еще один момент. В лице Европы Украина – это однозначно добро. Это однозначно воины света. Это однозначно замечательные ангелы, которые воюют с орками. Что так и есть на самом деле. А мир принадлежит розовым пони сейчас. Извините, в мире классом-гегемоном является розовый инфантильный лево-либеральный дурачок, который хочет, чтобы цвели все цветы, ай-яй-яй, никакого насилия, и не дай бог, вы про орков напишете, что они орки. И тут же вас Facebook – на три месяца вы вылетаете.

И поэтому как только Украина... как вот этот образ воинов света перестанет существовать... А с того момента, как Украина пересечет границу России, как хочешь, а образ воина добра тут же потускнеет. Потом пара военных преступлений, пара разрушенных домов – а это будет – и все, готово там... Разрушенная подстанция... Вот сейчас говорят бить по подстанциям в Москве. Очень вас закликаю не делать этого. Потому что мирное население – для розово-либеральных пони это неприкосновенное. Москвич страдать не должен. И как только этот образ воинов добра погаснет – поддержка прекратится тут же. А Украина сейчас зависит от западной поддержки на 100%. Да?

Поэтому мне нравится карта, наверное, которая висит у Буданова, но есть такое понятие, как "окно возможностей". Вот крайний раз оно было в 91-м году. В 91-м году Украина это окно возможностей, извините меня, упустила. Говорить, что в 2023-м... Я не уверен, что в 2023-м война закончится. Я думаю, что в 23-м году, наоборот, будет пик войны. И самые жесткие битвы, и самые жесткие потери, я думаю, будут в 23-м году. Потому что я думаю, что сейчас Путин будет собирать гигантскую армию, они будут думать, что они учли ошибки, и с учетом этих ошибок и исправленного положения они полезут еще раз.

Вот сегодня или вчера то же ведомство Буданова – ГУР – говорит, что Путин собирает 2-миллионную армию. Миллион у него есть. Значит, видимо, он еще миллион собирает. Да? Миллион орков если полезет даже вот просто с автоматами и саперными лопатками – это уже проблема. Они поняли, что количество железа сейчас не играет роли. Когда есть такие маленькие "джавелинчики", то такие большие танки не играют роли. Они поняли, что железо жгут на ура. Они поняли, что и ракетами ничего не получается. Но поняли, что вот этими малыми группами по 15 человек по 10 волн за сутки, кладя по 150 человек на один квадратный метр, все-таки до центра Соледара доползти можно. Ну или как-то там по окраинам Соледара все-таки ползают. То есть какая-никакая эффективность у этой тактики, в отличие от других, есть. Поэтому я думаю, что они в следующем году просто-напросто полезут гигантской волной мяса. И я думаю, что они полезут еще раз на Киев. Получат трындянок. В этот раз должны получить настоящих, нормальных трындянок. Ну дай бог, я надеюсь на это.

Сейчас вопрос состоит в том, кто успеет первым получить оружие и перевооружиться. Я очень сильно надеюсь, что Запад все-таки сейчас начнет поставлять. И Bradley – это только первый звоночек. Потому что Bradley – штука замечательная.

Ну а после этого – даже если они улезут за поребрик – все равно надо понимать, что та Россия, которая там будет образовываться... Что будет происходить в России после этого поражения? Будет национальное унижение. Будет расти новое поколение, которое будет требовать реванша и мести. И на всем этом наверху Кадыров. То есть ровно то, что происходило...

Александр Хоменко / Gordonua.com

– Это уже как Германия после Первой мировой.

– Между и Первой и Второй мировыми, да. И плюс Кадыров еще на троне. Ну, может, Пригожин. Не знаю. Может, какой-то новый вылезет, кто кого сожрет. Но это будет совершенно точно человек лютее Путина. И вот в какой-то момент там гражданская война, ля-ля, тополя. Не знаю: лет за 10–15–20 устаканится, и потом мы все равно с вами получим окончательно съехавший с катушек православный Иран со 130 миллионами населения и ядерным оружием. А ядерное оружие – это такой аргумент в споре, который в любом споре сразу ставит точку. Почему никто не трогает Северную Корею? Потому что – вот поэтому.

Как забрать у РФ ядерное оружие? Пока никак. Экономическое давление, эмбарго, иранизация или желательно сомализация России

– Аркадий, у меня как раз это главный вопрос. А как это ядерное оружие у них забрать?

– Пока никак. Экономическое давление, экономическое эмбарго, иранизация или желательно сомализация этой России. А дальше ждать окно возможностей. Вот когда произойдет это обрушение, сомализация – и 100 банд по 10 тысяч человек из конца в конец – это будет окно возможностей. Здесь можно будет и забирать или точечно уничтожать, или как Моссад действует, или возить им гуманитарку, как в Сомали возят. Не знаю, здесь уже масса других способов. Но нужно ждать этого окна возможностей.

– Я еще раз процитирую Арестовича, потому что мы буквально на днях записали это интервью. Мы обсуждали ядерное оружие и он сказал, что единственный способ, который он видит, забрать – это сделать программу Запада под условным названием "Ножки Буша" в обмен на ядерное оружие". То есть довести Россию до такого нищего состояния, чтобы она сама согласилась на то, чтобы сначала Запад заехал туда и контролировал все ядерные объекты, а потом потихоньку забирал. Даже то, что он говорит, – это история на 20–30 лет, не меньше.

– Наверное. Вот в этом плане я с Алексеем абсолютно согласен. Здравый анализ, да. Я никаких других вариантов тоже не вижу. Нефть в обмен на продовольствие.

– Вот вы сказали о том, что в 91-м году Украина не воспользовалась теми возможностями, которые ей были даны. Но ведь мы получили независимость. То есть главная возможность. Причем независимость бескровная, о чем все тогда говорили. И я помню, сколько мы об этом говорили и с [первым президентом независимой Украины] Кравчуком Леонидом Макаровичем, и с другими, кто там присутствовал, о том, какое чудо произошло для Украины: независимость буквально свалилась в руки. Но оказалось, что это просто растянуто во времени, и плата пришла позже. Вот, наверное, только сейчас Украина с кровью вырывает, выгрызает по-настоящему свою независимость, очищаясь от всего совка и от вот этой империи, которая рядом.

– Однозначно. В 91-м году независимость не получила, а взяла, например, Эстония. Украина бы взяла свою независимость, если бы она в 91-м году вместо Кравчука выбрала [Вячеслава] Чорновила, например. И там уже очищение от всего совка пошло бы тогда, когда был шанс. Россия бы тогда не полезла. Как она не полезла ни в Эстонию, ни в Литву, ни в Латвию – никуда.

– В НАТО бы вступили сразу.

– Да. Поэтому, извините меня, какая независимость, если язык метрополии, на руководящей должности разведки гражданин метрополии, депутаты являются гражданами метрополии, культура метрополии, экономические связи с метрополией, церковь метрополии и так далее, и тому подобное? Независимость была только на бумаге. Украина отвоевывает свою независимость сейчас, абсолютно согласен с вами, Алеся.

Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

– Вот вы уже начали говорить по поводу того, что там, внутри России, происходит между ними самими в этом клубке змей, в банке с пауками – как хотите назовите.

– В студии с Хрюшей и Филей.

– Примерно, да. В принципе, вот вы видите, Путин вроде сейчас пытается кулуарно сталкивать лбами, выращивая и давая власть то одной группировке, то другой. То он Пригожина поднимет, то он военных поднимет... Сейчас в истории с Соледаром Пригожин уже начал заявлять, что типа "так это же мы тут вообще главные, мы молодцы". А их минобороны выпустило заявление, где ни словом не сказало о том, что там даже были вагнеровцы и как-то присутствовали. И, как сейчас СМИ российские написали, Пригожин в срочном порядке вылетел в Питер на встречу с Путиным. Путин туда тоже полетел для чего-то. У вас нет ощущения, что Путин, выращивая из Пригожина такую пугалку для Запада, с одной стороны, с другой – может пропустить момент, когда Пригожин войдет настолько во вкус, что пойдет против Путина и снесет его, "окувалдит"?

– Я не думаю, что Пригожин его снесет. Потому что на данный момент все-таки Путин – самая главная сила в России. После него уже Пригожин, Кадыров и так далее будет расползаться. Я думаю, Путин досидит на троне весь свой век и помрет своей смертью. Ну или когда уже под конец совсем дряхленький будет дедушка и не сможет держать вожжи – может быть, тогда его снесут. Но пока я предпосылок к этому не вижу, честно говоря. Я не думаю, что там будет какой-то заговор или еще что-то в этом роде.

Единственный вариант, который неизбежен, – это катарсис. Это большое, крупное военное поражение. Это либо Дрезден 44-го в Германии, либо... Почему Германия стала адекватной страной? Потому что Дрезден 44-го. Почему Япония перестала быть имперским дерьмом и стала адекватной страной? Потому что Нагасаки. Да? Почему Италия перестала быть тоже двинутой союзницей Гитлера? Ну потому что наваляли им. Да? Почему в 17-м году начала разваливаться Российская империя? Потому что Брусиловский прорыв, Люблин и поражение в Галиции. Поэтому ждем большого военного поражения: именно надлома. У каждого россиянина внутри должен надломиться, как у немца, этот стержень: "Мы самые великие, мы самые офигенные". Никаких 100 тысяч потерь это не надломит. Война должна прийти реально практически в каждый дом. Не был бы Берлин сровнян с землёй – так бы сейчас и был бы Третий рейх, только маленький и обуглившийся. Поэтому нужно большое, великое, нормальное, серьезное, хорошее поражение, чтобы этот стержень величия у них был сломлен. Пока, как мы с вами выяснили из предыдущего нашего абзаца, об этом речь не идет.

– То, о чем вы говорите, – это, по сути, история на очень долгое время. Даже на несколько лет.

– Мы должны понять, что у нас с вами на восточных границах Европы организовалось новое фашистское государство, новый четвертый рейх с поехавшим народом, с поехавшим "кукушкой" фюрером во главе, которые хотят войны, которые жаждут реванша, у которых есть ядерное оружие, которое просуществует лет 10–15 минимум. Ну по крайней мере пока жив Путин. Путину 70, [президенту США Джо] Байдену 82 года. 82 года, как мы видим, вообще не срок для тех людей, у которых есть деньги и доступ к медицине. Это вообще не показатель. То есть пожалуйста. 12 лет с Путиным, я думаю, мы еще будем.

Никаких выборов в России в 2024 году не будет. Путин на троне до своей смерти

– Многие мне сейчас говорят, что, по их мнению, важный, решающий этап войны будет в марте 2024 года. То есть 23-й они уже пропускают, как и вы, сказав, что они не видят окончания [войны]. А вот важный этап, где возможно что-то: или мы победим, или оно как-то выйдет на новый уровень – это выборы президента России в начале 24-го года.

– Ой, камон. Это что у вас за аналитики такие? Я думал, вы про военную аналитику сейчас, Алеся.

– Нет, нет. Я сейчас говорю про политических аналитиков, которые являются прозападными ребятами. Они считают, что нужно смотреть на то, в каком состоянии Россия придет к этому марту 24-го года и что дальше будет делать Путин, и что будет у них. То есть сможет ли он вообще переизбраться или там действительно начнется какая-то история под давлением действий украинской армии.

– (Смеется). Знаете, это как... Ты слишком долго прожил в Украине, если считаешь, что в России в 24-м году будут выборы. Какое "Путин переизбраться"? Вы о чем? Царь будет переизбираться? Все: забыли, проехали. Никаких выборов в 24-м году не будет. Никакой проблемы 24-го года не существует вообще, в принципе. Я думаю, что даже законодательно ничего не будет оформляться. Я думаю, что будет полная тишина и про эти выборы просто тупо никто не вспомнит. И все.

– То есть типа он издаст указ о том, что в связи с этой типа "спецоперацией"...

– Чрезвычайное положение, военное положение, – не знаю – станет госсекретарем нового союзного государства России и Беларуси... Какая абсолютно разница? Путин на троне до своей смерти. Все: вопрос закрыт. Решаться это будет... Я уж подумал, что ваши аналитики говорят, что решаться это все будет военными методами в 24-м году, но этого я уже не знаю. Военный аналитик из меня никакой. Кто первый соберет кулак – там и будем смотреть.

Я думаю, что основные военные действия будут в 23-м году. Может быть, если наши люди говорят, что военные в 24-м... Но они говорят про политику. Не знаю. Но про выборы Путина говорить абсолютно бессмысленно. Это не имеет вообще никакого значения.

Фото: EPA

– Аркадий, где технику брать Украине, мы понимаем. И ждем сейчас предстоящих событий, надеемся, слава богу. Где брать технику России? Про людей мне все понятно. Вот у них что сейчас происходит с технической стороной истории? Потому что Иран вроде бы не дает ракеты баллистические. Вроде бы, насколько я понимаю. Дроны они им дали. Заводы и личное производство у россиян работает в три-четыре смены по изготовлению снарядов и всего. Кстати, то, что летит, по крайней мере последние обстрелы Киева в том числе – мне военные рассказывают, что они поднимают то, что было произведено в России осенью 22-го года. То есть они начинают отстреливать уже совершенно свежее. Это значит, что запасы советские со складов они исчерпали.

– Ну, старого железа – по крайней мере танкового всякого – у них валяется по этим базам хранения вагон. Оно неисправное, оно наполовину разворованное, но тем не менее там, я думаю, на десятки тысяч счет идет этих хотя бы просто каркасов, кузовов. Вот они строят сейчас свои танкоремонтные заводы. И нужно время, чтобы наклепать этих новых коробок, новых мангалов для Javelin. И что касается бронетехники – я думаю, они ее худо-бедно наклепают.

Что касается ракет – я не знаю. В принципе, ракеты они производить могут. Вопрос в чипах, в насыщении электроникой. Если им удастся наладить канал поставки – ну, худо-бедно они что-то клепать и там могут. Ну, Иран полностью под санкциями, окружен вообще, и то он какие-то свои ракеты производит... Я думаю, они найдут какие-то пути, чтобы производить. Но, слава тебе, господи, такой концентрации уже, понятно, не будет. Им сейчас нужно время, пауза. И они будут готовить новый кулак: повторюсь, с учетом, как им кажется, ошибок и переставлением кроватей в публичном доме. И вот мы опять возвращаемся к тому, кто первый соберет кулак: Украина или Россия.

– Возвращаясь к тому, что происходит у них там внутри: чистый сумасшедший дом. [Российский пропагандист Владимир] Соловьев вчера кричал о том, что нужно наносить упреждающий ядерный удар по Франции: мол, "хватит уже, давайте им..."

– А по Франции-то чего?

– Ну Макрон же перестал говорить, что нужно Путину "лицо сохранить". Вы же помните, сколько и какие задушевные разговоры он все время вел. А тут Франция начинает Украине уже оружие поставлять. И это вызвало сплошнейшую истерику, опять заговорили они про "ядерный пепел". А второй... Там у него есть постоянный еще гость. Я периодически смотрю на него. Алкоголик такой – Гурулев. Депутат Госдумы. Так вот он выдвинул прекрасную инициативу. Он сказал, что тех зеков-вагнеровцев, которые выживают и приходят с фронта, нужно... Они же пошли зеками, а вернулись героями. Поэтому у них теперь должна быть прекрасная политическая карьера. Их нужно в Госдуму сразу же направлять. Представляете, какая у них Госдума будет?

– Очень показательное отношение этого депутата-алкоголика к вагнеровским потерям. Потому что у "Вагнера" 50 тысяч человек, а в Госдуме 456 мест. И 400, я думаю, они хотят оставить себе. Ну то есть понятно, сколько возвращается "вагнеровцев" с фронта. Мне кажется, это просто комплимент ВСУ. Нет, то, что там все эти мильчаковы, прилепины будут в этой Госдуме – это абсолютно неизбежно... Ну, Прилепин и так уже там. Он уже там выиграл и отдал какое-то свое место. То, что все эти полоумные, вернувшиеся оттуда, туда пройдут и будут принимать законы вместе с этим – как его? С Колей Валуевым и Милоновым, – ни на секунду не сомневаюсь.

– Ну, кстати, по поводу комплимента ЗСУ. Я на днях сделала интервью с Петром Кузыком, это комбат батальона "Свобода". Они воюют под Бахмутом сейчас. Они давно там воюют. Потрясающее интервью. Он, конечно, рассказывал страшные вещи, но, с другой стороны, очень вдохновляющие. Он лично, имея сейчас три контузии подряд фактически, продолжает оставаться там, потому что, говорит, пока кровь из ушей не идет, ты стоишь. Более того, его бойцы, – говорит, у одного ранение осколочное в шею. Увезли насильно в госпиталь. Не хотел позиции покидать. Перевязали шею. Ночью сбежал из больницы, взял с собой пакетик антибиотиков и говорит: "Командир, чего я там лежать буду? Я же могу двигаться, стрелять могу. Давай". И все остальные там: в ногу ранило, перевязал – и говорит: "Я никуда не поеду. Я же могу автомат держать в руках. Я сидя буду делать". И о чем рассказывает Кузык? Как раз они напротив вагнеровцев стоят фактически. Говорят, вагнеровцам обещают платить 3–3.5 тысячи долларов зарплату. Казалось бы, приличные деньги. Особенно для этих слоев населения России. Чтобы не платить эти деньги, они придумали такое ноу-хау: каждый месяц 28–29-го числа наши уже знают, что будут сильно переть. То есть они в конце месяца направляют на убой, считай, зеков. Причем зеками они еще и минные поля разминируют. Это тоже один из таких способов интересных. Наверное, еще ноу-хау со Второй мировой войны. И таким незамысловатым способом они экономят деньги и делают очищение от этих людей и вагнеровцев, в России.

– Там не в деньгах дело. Я не думаю, кстати... Я совершенно точно уверен, что там нет задачи от всех этих вагнеровцев избавиться. Потому что, по сравнению с частично мобилизованными, уровень мотивированности вагнеровцев на порядок выше. И все это зековское отребье, которое они там насобирали, – оно идет не за деньги на самом деле. Деньги – это приятный бонус. Но не было бы денег – они бы и без денег пошли. Страна такая. Орки потому что. Да? Вот так вот. Потому что они там всю жизнь друг друга убивали, а тут можно хохлов поубивать. И тебе еще дадут автомат и гаубицу. Это просто счастье. Это вершина жизни 90% из них, вершина их карьеры. У них такого карьерного взлета больше не будет никогда.

Поэтому вагнеровцы – как раз не самый расходный материал. Здесь бы я бы тоже особо так шапкозакидательством не занимался. Потому что, опять же, даже эта их тактика: 10 групп по 15 человек идут, и 10 групп кладут, а 11-я все-таки проходит – она действует. Как ни крути, она худо-бедно, но действует лучше, чем та...

– Массой, да. Он тоже говорит, что количество переходит в качество.

– И вот единственное преимущество России – это количество мяса. Все остальные преимущества у Украины. По качеству техники, по качеству армии, по качеству народа, по качеству общества и по мотивированности. Вот мотивированность армии – это невероятно важно. Потому что можно насоздавать вертолетов "Аллигатор" Ка-52, можно создать комплекс связи "Красуха", можно создать РЭБ "Зоопарк". Это все совсем неплохие вещи. Можно построить бомбардировщик Су-34, можно построить зенитно-ракетный комплекс С-300. Это неплохое вооружение, я вам хочу сказать, но если ты даешь вертолет Ка-52 стоимостью миллиарды и миллиарды рублей в руки немотивированному идиоту, то мы имеем то, что имеем. Если ты даешь комплекс "Красуха" в руки буряту, который при минус 40 срал в дырку во дворе, и это самое его большое достижение, он больше ничего в жизни не видел – мы получаем то, что получаем. Мы имеем то, что имеем. Когда эта техника, пусть даже старая, конца XX века – переходит и попадает в руки украинцев, мы видим, что украинская мотивированная армия творит с ней просто чудеса. Оказывается, комплекс С-300 – это отличная вещь. Можно сбивать все на ура. Оказывается, танк Т-72 – неплохая вещь. Можно Херсон танками освобождать этими – Т-72. Если комплекс "Красуха" попал – так вообще ура. Я и раньше-то не понимал, как они собираются победить мотивированную страну, а сейчас я не понимаю совсем. И вот то, о чем вы говорите, Алеся, – это невероятное преимущество украинской армии.

– После введения потолка цен на нефтепродукты Россия будет терять $280 млн в день и примерно $102 млрд в год. Это хорошо или это мало, и санкции надо усиливать?

– Не экономист. Понятия не имею. Здесь вам ничего не могу сказать. Я уверен, что не просто санкции надо усиливать. Ну, сейчас $38, по-моему, сегодня. В бюджете у них, кажется, 60. Это меньше, профицита уже не будет, но это вообще не критично. Это абсолютно не критично. Потому что наш с вами любимый Иран 40 лет существовал при закупочной цене нефти... У Ирана там че-то покупали, если не ошибаюсь, блин, по-моему, по полтора доллара вообще. И ничего, 40 лет существовал. С другой стороны, СССР развалился после шести лет...

– После Афганистана, конечно, цены на нефть...

– После шести лет, когда нефть была по $6 за баррель. Ну может быть, это и есть исходная точка для развала империи. 6 по 6. Может быть.

– И "ножки Буша", и Abrams на Красной площади...

– Зачем я это сказал? Господи боже мой...

– Ну так это же теперь так классно... Многим вы мечту подарили.

– Вам мечта, а мне-то ехать туда. Я вообще... Чего мне там делать теперь?

– Нет, Аркадий, это же какая прекрасная визуализация, знаете... Особенно для того человека, который мыслит картинками, это прямо классная цель теперь. Кстати, вы сегодня опубликовали пост о том, что появилась петиция на сайте президента Украины с тем, чтобы вам присвоили украинское гражданство. Там нужно собрать 25 тысяч подписей. Я не знаю, сколько там сейчас уже собрано.

– Не знаю, не смотрел. Я к этой петиции не имею никакого отношения, поверьте мне.

– А вы хотите получить украинское гражданство, Аркадий? Вот вы бы хотели?

– Нет, ну там же дело не в петициях. Это кто-то создал – и мне просто прислали в комментах. Я, безусловно, благодарен этим людям: на добром слове как минимум благодарен. Но понятно, что эта петиция не имеет никакого значения. Там другой механизм. Там надо и мне подаваться, и проходить... Я имею право на украинское гражданство, потому что у меня дед из Геническа. Но просто мне надо все эти процедуры заново пройти. Но сейчас вообще не до этого как бы. Поэтому мне больше другое нравится. Сегодня мне скинули ссылку – я еще не читал – на закон о... Не помню, как он называется. Закон о заграничных украинцах. Под него я подпадаю полностью. Там, особа без громадянства, с паспортом іншої країни – что-то такого плана. Надо почитать. Вот это мне нравится гораздо больше. То есть практически это ближе к той ситуации, в которой я сейчас нахожусь.

– Я не видела просто, поэтому я сейчас немножко не понимаю, о чем вы говорите. То есть это, получается, приравнение к гражданству что-то?

– Что-то типа. Я не успел прочитать. Мне только перед эфиром прямо скинули. Насколько я понимаю, это что-то типа того, что в России пытались сделать – у них там был такой термин: "соотечественники".

– Окей, ну я не видела. Надо посмотреть.

– Надо посмотреть, да. Я тоже посмотрю.

Депутаты Госдумы, лишите меня гражданства. Я с вашим паспортом с курицей уже не знаю, что делать, блин

– Кстати, по поводу "соотечественников". Вчера или сегодня у них кто-то из высокопоставленных выдвинул инициативу, что, мол, те, кто уехал из России и, тем более, еще что-то вякает на русскую армию, – надо их лишать всего имущества в пользу государства. Ну я думаю, что они это поддержат.

– Ребятки, давайте не останавливайтесь на имуществе. Вы всего моего имущества и так меня лишили. Я уже потерял абсолютно все надежды как-то свое имущество: все, что нажито непосильным трудом к 40 годам... Какой у меня гараж был хороший... Мне гараж больше всего жалко. Огромный, шикарный гараж. В нем так было хорошо пиво пить летом... Прохладненько, нормальненько. Короче, со всем своим имуществом я распрощался. Я понимаю, что когда-нибудь мои внуки по реституции вернут, возможно, мое имущество, если в тот момент их дедушка из Abrams сам не бахнет по своей же собственной квартире. Или бомба туда не попадет. Так что со всем этим я распрощался.

Меня гораздо больше интересует: ребята, не останавливайтесь на имуществе. Дорогие депутаты Государственной думы... Не дорогие. Это политес я включил. Депутаты Государственной думы, давайте-ка забирайте имущество не только у тех, кто уехал и вякает, а лишите гражданства, блин. Я вас прошу. Я не могу уже. Я с вашим паспортом с курицей – я уже не знаю, что с ним делать, блин. Лишите меня гражданства. А имущество я вам в довесок подарю сам. Честное слово.

Ребята из ФСБ, принимайтесь уже за врачей. Пускай Путина уже конским говном лечат

– Вы начали про гараж говорить в России – а у меня просто ассоциация сразу – это как Сергей Пугачев – ближайший бывший соратник Путина, который уехал из России давно, он сейчас судится в Гааге на много миллиардов с Путиным, но бывший его ближайший друг – вот он рассказывал, что Шойгу очень подсадил Путина на всякого рода шаманов. Более того, это при нем было: Шойгу водил Путина в свой гараж, и они там какие-то ритуалы шаманские с жертвоприношениями делали.

– (Смеется).

– Ну вы смеетесь, а это человек рассказывает, он очевидец был. А сейчас они в своих Telegram-каналах пишут, что, мол, шаманы Путина благословили на большую войну, но понятно, что, видно, они как-то ошиблись – и пропали без вести. Это Пономарев уже говорил. То ли расстреляли их, то ли еще что-то. Поэтому он опять вернулся к старцам. Ковальчук привел к нему старца Евлампия. Диму очень смешит... Ну, Гордона. Когда мы это обсуждали в эфире, он говорит: "Ну это ж надо: с именем таким!" То есть старец Евлампий, который 6 января провел над Путиным обряд с ножами. Там три ФСОшника еще было, чтобы на всякий случай этот обряд с колюще-режущими ни к чему не привел на радость нам. Обряд этот старец проводил типа на укрепление его здоровья и на успех в войне. Вы понимаете? А что у них в головах происходит, когда они все – то куклы вуду, то шаманы, то жертвоприношения, то старцы? Это вообще что?

– Был у них единственный нормальный шаман, и того в психушку укатали.

– Да, я понимаю.

– Ну тот прикольный хотя бы. Против Путина как минимум.

– Да-да.

– Ну они же все башками едут. Гитлер уехал на индийских, арийских рунах, этот уехал башкой на старославянских. Папа Док – на вуду. Дутерте – на наркоманах уехал. Ну 25 лет... Ну 22–23 года абсолютной, безграничной власти на такой гигантской территории, да с ядерным оружием, – там кому хочешь башку унесет. Это естественно. В том, что они там все полоумные, я не сомневаюсь ни на секунду.

Спасибо Федеральной службе безопасности Российской Федерации, что вы всех умных оттуда вычистили и что там шаманы сейчас проводят танец с саблями над Путиным. Вы бы, ребята, еще – знаете чего? Вы бы еще врачей вычистили. Вот мне кажется, пора. Дело врачей. Мне кажется, пора браться за этих колдунов и вредителей в белых халатах, чтобы медицина у вас вернулась к уровню подорожника, заячьего помета...

У меня есть телевидение кабельное какое-то, мы его время от времени включаем: образовательные программы ребенку, там, National Geographic или еще что-то. И там есть российские каналы. Ну, русскоязычные, потому что местным языком я не владею. Я щелкал, щелкал – и попал на канал туристический, образовательный. Там этот мужичок популярный ездил по свету... Понкратов. Путешествовал раньше по странам. У него была такая передача. Я его лет 20 назад смотрел. Нормальный, адекватный мужик. Ездил куда-то по всему миру и рассказывал про все это. И тут я щелкаю, щелкаю, включаю – и попадаю на него. Он поехал в Бурятию. Передача называется "А дома лучше", то есть как бы выехать некуда, а дома лучше. И вот он поехал в Бурятию: в шаманский... Не улус, а как же он называется?.. Ну, шаманский монастырь в Бурятии. И я попадаю на тот момент, когда он держит кусок конского навоза и рассказывает о его целебных свойствах: как он излечивает от рака, цистита и простатита и всего прочего.

То есть деградацию всего этого геополитического недообразования мы с вами можем представить. В добрый путь, ребята. Пересажайте уже врачей наконец. Инженеров вы посадили – у вас ракеты летают неизвестно куда. Научно-исследовательский институт стали и сплавов вы пересажали – у вас теперь мангалы на танках вместо танков. С флотом все ясно: булькает сам по себе. Пересажали всех. За что вам огромное спасибо. Давайте за врачей принимайтесь, ребята. Пускай Путина уже конским говном лечат. Ну в самом деле. Зачем вся эта новая медицина-то? Ну...

– (Смеется). Это прекрасная история – с конским говном.

– (Смеется).

– Как раз заходит на фоне новостей о том, что у них в России во всех аптеках массово начались проблемы с лекарствами. Не хватает лекарств: в первую очередь антибиотиков.

– Я вас перебью, Алеся. Я помогаю Анне Домбровской, волонтерке. Мы собираем медицину уже лет пять, наверное. И вот что она написала мне совсем недавно: месяца два назад... Сейчас мы собираем на тактические рюкзаки 2Ю-тактик". Это самый лучший рюкзак военный, разработанный в Украине. Все как надо, все нормально. Они надевают его... Уже тысячу рюкзаков мы собрали. Они набивают их самыми передовыми медицинскими прибамбасами – и отдаем на фронт.

И вот убили украинского медика, и этот рюкзак они себе затрофеили. Потом грохнули их орчьего медика – и затрофеенный рюкзак наша армия забрала себе обратно. Открыли его, посмотрели, что в этот рюкзак добавилось. Они, значит, в этот рюкзак положили мазь Вишневского. Это все нововведение, которое они смогли туда добавить. Использовали половину, а добавили мазь Вишневского. Что такое мазь Вишневского? Мазь Вишневского – это смесь дегтя с вазелином. Я на полном серьезе говорю. Основа мази Вишневского – это деготь. Которую изобрел товарищ Вишневский, который в СССР считался гением и светилом медицины, возглавлял всю военную медицину...

Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

– Воняет жутко.

– Ну дегтем, дегтярное мыло. И вот он возглавлял всю военную медицину и, естественно, везде продвигал эту свою мазь Вишневского. И количество ампутаций в Советском Союзе после ранения в конечности достигало 93%. Количество ампутаций после ранения в конечности в армии Соединенных Штатов достигало 6%. И то – они считали, что это много. То есть если вы хотите, чтобы раненую ногу тебе ампутировали гарантированно, мажь мазью Вишневского – и с вероятностью 93% тебе ее отрежут. 2022-й год. "Вторая армия мира" пользуется этой мазью Вишневского. Ребята, давайте дело врачей. Выводите все на новый уровень! Хорошо, но мало.

– Вы смеетесь по поводу ампутаций. Ну реально, видно, у них такая национальная стратегия. Вы помните видео с Пригожиным, которое после Нового года появилось? Не то, где он трупы поздравляет с Новым годом в мешках полиэтиленовых. Помните, они их, как мусор, бросают, а он над ними стоит и говорит: "Ну, ребята, с Новым годом"?

– Я не смотрел, я не знаю, честно скажу. Я вообще не смотрел видео с Пригожиным.

– Реально. Ну это невозможно не посмотреть, потому что это круче, чем любой фильм фантастический. А второе видео, которое тоже меня поразило... Хотя что уже "поразило"? Просто как развлекаловку смотришь. Это как он пришел в какой-то типа госпиталь, я так понимаю, его окружают вагнеровцы, и кто с ампутированной рукой, кто с ногой, кто с головой перевязанной. Ну все как надо. И он им в бодром тоне рассказывает, что очень круто, когда ампутировали ногу, поставили железячку, и этот с ампутированной ногой опять пошел на поле боя, подорвался опять на мине – и уже так классно...

– Вместо одной железячки две железячки. Конечно хорошо.

– Да, вместо одной железячки. Она отлетела – поставили другую железячку. И эти: которые его слушают – начинают ржать. Вместо того, чтобы его костылем, они начинают ржать: им тоже это нравится, юмор подхватывают. Поэтому у них там, видно, по железячкам подряд хороший зашел – и им нужно их поставить. Вы про аптечку вспомнили. Помните, недавно [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко – еще один потрясающий кадр?..

– Их двое, что ли?

– По живучести. Чего двое? Ну, Лукашенко...

– "Лукашенков". Вы говорите "Лукашенко и еще один".

Ребята-вагнеровцы, два раза на мине подрываться мало. Надо раз 15. Один раз подорвался – одну ножку на железо поменяли. Второй раз подорвался – вторую ножку. Ручку, жопку, письку – и потом – раз! – "Лада Калина" и собралась

– Я говорю, еще одного вспомнила. Это потрясающий кадр по живучести. Он на фоне своих генералов на фоне машин с аптечками местного производства душещипательную историю рассказал о своем сыне Коле, который пришел к нему с аптечкой стандарта НАТО: где-то он ее стырил, видимо – тоже затрофеенную. Не знаю. "И сказал: "Папа, смотри. Вот такая же аптечка и в Украине, и в Польше и так далее. А у нас и в России вот это вот говно". Так я взял дал команду, наругал всех... Так вот у нас теперь белорусская. Я отдал Коле – Коля ночь проверял, на утро пришел: "Да, она еще лучше". Смотрите: теперь в этих машинах у нас круче, чем стандарт НАТО, аптечка".

– Вместо дегтя там, наверное, картофель используется... Я че хочу сказать? Ребята-вагнеровцы, два раза на мине подрываться мало. Надо раз пятнадцать. Один раз подорвался – одну ножку на железо поменяли. Второй раз подорвался – вторую ножку на железо поменял. Ручку, жопку, письку – и потом – раз! – "Лада Калина" и собралась. А наверху голова вместо мигалки. Мне кажется, это очень удобно, очень удачно. (Смеется).

– (Смеется). Про "Ладу Калину" я тоже сегодня такую новость прочитала... Раз у нас сегодня вечер юмора, я продолжу. Они официально выпустили заявление, что 22-й год – это худший для них год с момента основания компании, которая была основана в 66-м году, внимание. Потому что завод вообще не работал почти все это время, вынужден был производить машины упрощенного качества с упрощенной системой тормозной. То есть там система безопасности, которая в тормозах стояла, – они ее вообще убрали. То есть сделали какой-то самый простой вариант. А другого вообще же нет. Только это.

– Да, я читал эту новость. В общем, довольно странно. Смотрите: ну 100 тысяч как минимум автомобилей у них должно быть. Наоборот: в принципе, спрос-то должен подрасти. Я не думаю, что они свои "Лады Калины" миллионами продавали. Потому что даже для России "Лада Калина" уже как-то не але, не ахти. То, что русские никогда не жили так хорошо, как при Путине, – это действительно правда. Это истинная правда. И "Лада Калина" даже для них уже как-то не очень. А тут вдруг на 100 штук должен подскочить сразу спрос. Почему так? Я не знаю. Закрыли границы... Я сильно сомневаюсь, что они свои "Жигули-Бенц" поставляли в Германию. Поэтому эта новость мне тоже непонятна. Было бы интересно послушать экономистов, почему так происходит.

– А я вам скажу. Из того, что я даже увидела: там комплектующие какие-то – даже в этом примитивном производстве – какие-то комплектующие из-за границы. И когда врубились санкции, они самые интересные детальки не смогли у себя делать просто. И поэтому остановились.

– В добрый путь. Велосипед изобретут. Хорошая штука. Да-да, я с вами согласен. Мы с вами можем радоваться и шутить на эту тему, но, опять же, иранцы 40 лет существуют в таком режиме. Северная Корея – 70 лет. В Северной Корее – я даже не уверен, что автомобили есть в принципе. Может быть, там есть два: у Кима и не Кима. Но ничего, живут. Ну и эти на велосипедах будут ездить, траву варить.

Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

– Аркадий. Скажите, учитывая то, что мы сегодня обсудили, по вашим ощущениям и по вашему пониманию ситуации и хода войны, когда будет наша победа?

– Я думаю, что 23-й должен быть переломным. И после этого уже потихоньку, постепенно... Я думаю, в 23-м году все-таки им хребет надломят. Дальше они сопротивляться еще будут, кусаться будут, зубки будут еще пытаться показывать, но я думаю, что после 23-го года война уже пойдет на спад. И я думаю, закончится очищением территории Украины. Крым я пока оставляю все-таки за скобками. Крым – это все-таки отдельная история. Для меня по крайней мере. Я пока не очень хорошо представляю, как можно будет войти в Крым. Почему-то было ожидание, что вот сейчас ВСУ зайдет в Херсон – и в России это вызовет такое недовольство, что там начнутся бунты. Да ничего подобного. Остановите любого россиянина на улице и спросите, где Херсон, где Херсонес, а где Харьков. Он вам вообще не ответит. Там, там, здесь... Где эти вообще города? "Ну, может быть, на Украине", по-ихнему. "А может, и на Болгарии какой-то".

Ну зашли они в Херсон, вышли из Херсона – как бы пофиг. А Крым у них в башках... Для них это действительно сакрально. Они будут требовать от Путина уже объявить мобилизацию, требовать... Простые доярки эти все будут требовать объявить мобилизацию, требовать нанести ядерный удар по Киеву... Они будут действительно создавать какие-то батальоны смертников из доярок колхоза "Красный луч". Да? И все-таки там перешеек, все-таки это сложнее.

Поэтому я думаю, что вот Крым – как раз тоже надо ждать окно возможностей. Но тем не менее я думаю, что после 23-го года территория Украины будет очищена, вся эта нечисть будет выгнана обратно за поребрик. Ну а дальше уже как она будет бродить, бурлить, газироваться – это уже практика покажет. Все равно с Россией мы еще будем сосуществовать какое-то время, а тем не менее на очищение континентальной территории Украины я надеюсь уже после 23-го года. Может, в конце, в середине 23-го. Я не знаю. Может быть, возможно.

– Пожелаем нам скорейшей победы, чтобы было как можно меньшее количество жертв.

– Да.

– Аркадий, спасибо вам за это интервью. Слава Украине.

– Спасибо, что позвали. Героям слава.

– Спасибо.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube



