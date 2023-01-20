Бабченко: Предложение отправлять вагнеровцев в Госдуму РФ – комплимент ВСУ

"У ЧВК "Вагнер" 50 тыс. человек, а в Госдуме 456 мест. И 400, я думаю, они хотят оставить себе. Ну то есть понятно, сколько возвращается вагнеровцев с фронта. Мне кажется, это просто комплимент ВСУ", – сказал он.

При этом Бабченко считает, что какое-то количество членов ЧВК "Вагнер" может оказаться в российском парламенте.

"То, что все эти полоумные, вернувшиеся оттуда, туда пройдут и будут принимать законы вместе с этим – как его? – с Колей Валуевым и [Виталием] Милоновым, – ни на секунду не сомневаюсь", – сказал он.

Член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Гурулев 12 января заявил, что участники войны против Украины "обладают достаточными компетенциями для выдвижения на роль депутатов". Он отметил, что это касается и бывших заключенных, которые были завербованы в частную военную компанию "Вагнер", сообщает URA.RU.

Бабченко: После сокрушительного поражения России там начнется Сомали с бандами Пригожина и Кадырова. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube