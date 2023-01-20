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Бабченко: Предложение отправлять вагнеровцев в Госдуму РФ – комплимент ВСУ

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Бабченко считает, что перспектива попадания вагнеровцев в российский парламент реальна
Бабченко считает, что перспектива попадания вагнеровцев в российский парламент реальна
Александр Хоменко / Gordonua.com

Журналист Аркадий Бабченко прокомментировал предложение российского депутата выдвигать участников войны против Украины в российский парламент. Свое мнение он озвучил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"У ЧВК "Вагнер" 50 тыс. человек, а в Госдуме 456 мест. И 400, я думаю, они хотят оставить себе. Ну то есть понятно, сколько возвращается вагнеровцев с фронта. Мне кажется, это просто комплимент ВСУ", – сказал он.

При этом Бабченко считает, что какое-то количество членов ЧВК "Вагнер" может оказаться в российском парламенте.

"То, что все эти полоумные, вернувшиеся оттуда, туда пройдут и будут принимать законы вместе с этим – как его? – с Колей Валуевым и [Виталием] Милоновым, – ни на секунду не сомневаюсь", – сказал он.

Член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Гурулев 12 января заявил, что участники войны против Украины "обладают достаточными компетенциями для выдвижения на роль депутатов". Он отметил, что это касается и бывших заключенных, которые были завербованы в частную военную компанию "Вагнер", сообщает URA.RU.

Бабченко: После сокрушительного поражения России там начнется Сомали с бандами Пригожина и Кадырова. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких ее "демилитаризации" и "денацификации".

После начала полномасштабной войны России против Украины владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.

По данным Reuters, в составе ЧВК около 50 тыс. наемников, из них более 1 тыс. были убиты под Бахмутом в период с конца ноября по начало декабря 2022 года. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Госдума, Аркадий Бабченко, ВСУ, война России против Украины, ЧВК Вагнер
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