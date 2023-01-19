Бабченко: Был в Кремле единственный нормальный шаман, и того в психушку укатали

Бабченко: 22–23 года абсолютной, безграничной власти на такой гигантской территории, да с ядерным оружием – там кому хочешь башку унесет Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

В ходе интервью Бацман пересказала историю живущего во Франции российского бизнесмена, бывшего друга Путина Сергея Пугачева, согласно которой с шаманами министр обороны РФ Сергей Шойгу познакомил президента РФ Владимира Путина с "шаманами и заклинателями" в гараже у себя на даче. Но во время полномасштабной войны Путин, по информации российских Telegram-каналов, вернулся к "православным старцам". В частности, перед Рождеством для него якобы проводил специальный обряд некий старец Евлампий.

"Что у них в головах происходит, когда они все – то куклы вуду, то шаманы, то жертвоприношения, то старцы? Это вообще что?" – спросила Бацман.

"Был у них единственный нормальный шаман, и того в психушку укатали. Ну тот прикольный хотя бы. Против Путина как минимум", – ответил Бабченко.

Он подчеркнул, что диктаторы "все башками едут".

"Гитлер уехал на индийских, арийских рунах, этот уехал башкой на старославянских. Папа Док – на вуду. Дутерте – на наркоманах уехал. Ну 25 лет... Ну 22–23 года абсолютной, безграничной власти на такой гигантской территории, да с ядерным оружием – там кому хочешь башку унесет. Это естественно. В том, что они там все полоумные, я не сомневаюсь ни на секунду", – заявил журналист.

Он поблагодарил ФСБ за то, что она из России "всех умных вычистила", и теперь там "шаманы проводят танец с саблями над Путиным".

"Вы бы, ребята, еще – знаете чего? Вы бы еще врачей вычистили. Вот мне кажется, пора. Дело врачей. Мне кажется, пора браться за этих колдунов и вредителей в белых халатах, чтобы медицина у вас вернулась к уровню подорожника, заячьего помета... Пересажайте уже врачей наконец. Пускай Путина уже конским говном лечат", – призвал Бабченко.

Бабченко: После сокрушительного поражения России там начнется Сомали с бандами Пригожина и Кадырова. Читайте полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Российская элита пользуется услугами гадалок, астрологов и шаманов, и в этом она ориентируется на руководство государства, заявлял в интервью Бацман получивший украинское гражданство бывший депутат Госдумы России, бизнесмен Илья Пономарев.

Увлекается шаманами и Путин, рассказывал в интервью "ГОРДОН" российский историк, политический аналитик Валерий Соловей.