Бабченко: Был в Кремле единственный нормальный шаман, и того в психушку укатали

В ходе интервью Бацман пересказала историю живущего во Франции российского бизнесмена, бывшего друга Путина Сергея Пугачева, согласно которой с шаманами министр обороны РФ Сергей Шойгу познакомил президента РФ Владимира Путина с "шаманами и заклинателями" в гараже у себя на даче. Но во время полномасштабной войны Путин, по информации российских Telegram-каналов, вернулся к "православным старцам". В частности, перед Рождеством для него якобы проводил специальный обряд некий старец Евлампий.
"Что у них в головах происходит, когда они все – то куклы вуду, то шаманы, то жертвоприношения, то старцы? Это вообще что?" – спросила Бацман.
"Был у них единственный нормальный шаман, и того в психушку укатали. Ну тот прикольный хотя бы. Против Путина как минимум", – ответил Бабченко.
Он подчеркнул, что диктаторы "все башками едут".
"Гитлер уехал на индийских, арийских рунах, этот уехал башкой на старославянских. Папа Док – на вуду. Дутерте – на наркоманах уехал. Ну 25 лет... Ну 22–23 года абсолютной, безграничной власти на такой гигантской территории, да с ядерным оружием – там кому хочешь башку унесет. Это естественно. В том, что они там все полоумные, я не сомневаюсь ни на секунду", – заявил журналист.
Он поблагодарил ФСБ за то, что она из России "всех умных вычистила", и теперь там "шаманы проводят танец с саблями над Путиным".
"Вы бы, ребята, еще – знаете чего? Вы бы еще врачей вычистили. Вот мне кажется, пора. Дело врачей. Мне кажется, пора браться за этих колдунов и вредителей в белых халатах, чтобы медицина у вас вернулась к уровню подорожника, заячьего помета... Пересажайте уже врачей наконец. Пускай Путина уже конским говном лечат", – призвал Бабченко.
Бабченко: После сокрушительного поражения России там начнется Сомали с бандами Пригожина и Кадырова. Читайте полный текст интервью
Российская элита пользуется услугами гадалок, астрологов и шаманов, и в этом она ориентируется на руководство государства, заявлял в интервью Бацман получивший украинское гражданство бывший депутат Госдумы России, бизнесмен Илья Пономарев.
Увлекается шаманами и Путин, рассказывал в интервью "ГОРДОН" российский историк, политический аналитик Валерий Соловей.
Шаман Александр Габышев из российского Якутска в марте 2019 года пешком отправился в Москву для проведения обряда "изгнания" Путина. Габышев считает его порождением темных сил, с которыми под силу справиться только шаману. Жителя Якутии задержали в сентябре на границе Бурятии с Иркутской областью и вернули в Якутск.
В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, с него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.
В декабре 2019-го Габышев возобновил поход на Москву, его почти сразу снова задержали. На март 2020 года шаман планировал третий поход, но затем отложил его из-за пандемии коронавируса.
В мае 2020 года Габышева поместили в психиатрическую больницу. В июне суд постановил отправить шамана на принудительное лечение в психдиспансер. В иске утверждалось, что Габышев "страдает переоценкой своей личности", потому что он высказывает идеи "навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и антихристом", а также "призывает к свержению законно избранной власти", писала "Новая газета".
В июне российский правозащитный центр "Мемориал" признал Габышева политическим заключенным. 22 июля его выпустили из лечебницы.
9 января 2021 года шаман заявил в аудиообращении, что планирует новый поход на Москву на белом коне против Путина.
После этого его несколько раз задерживали и принудительно госпитализировали в медучреждение. Адвокат Алексей Прянишников рассказал, что во время задержания в январе 2021 года силовики взломали дверь в доме Габышева и избили его. После этого против якутского шамана открыли уголовное дело о насилии над полицейским.